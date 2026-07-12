צבא ארה״ב: תקפנו 140 מטרות צבאיות באיראן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי המשיך הלילה סבב תקיפות שלישי השבוע נגד איראן בתגובה לסגירת הורמוז ותקיפת כלי שיט מסחרי נוסף במצר.

נמסר כי כוחות ארה"ב פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב מהיבשה ומהים, מכטב"מים ומכלי שיט. המטרות כללו אתרים לשיגור טילים וכטב"מים, יכולות ימיות, מתקני אחסון תחמושת, רשתות תקשורת ועמדות מעקב חופיות.

במהלך שלושה לילות של תקיפות השבוע, תקף CENTCOM למעלה מ-300 מטרות בהנחיית המפקד העליון, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים השטים בחופשיות במצר. תנועת כלי שיט מסחריים דרך נתיב השיט הבינלאומי החיוני נמשכת.

מתחילת הפסקת האש שנקטעה סייעו כוחות ארה"ב במעבר בטוח ומוצלח של יותר מ-800 כלי שיט מסחריים ו-400 מיליון חביות נפט גולמי דרך מצר הורמוז.

״עניין מרכזי״