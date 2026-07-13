איזנקוט מביס את נתניהו גם כמפלגה וגם בהתאמה לראשות הממשלה

בסקר כאן חדשות שפורסם בתחילת השבוע מנצחת המפלגה של איזנקוט את הליכוד של ביבי. מפלגתו של איזנקוט הפכה גם לפי סקרים נוספים למפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מנדטים, כאשר הליכוד מאחוריה עם 23.

איזנקוט גם נחשב המועמד המועדף לראשות הממשלה והוא גובר בקלות על נתניהו. ביבי נראה כרגע מחוק בתודעה הישראלית ונותר עם הבסיס המינימלי של הליכודניקים.

ההתחזקות של ישר היא על חשבון מפלגת בנט לפיד שממשיכה לדמם מנדטים. לבנט לבדו כבר היו יותר מ-15 המנדטים של הסקר הזה ונראה שהאיחוד הזיק לשתי המפלגות. ליברמן מתחזק ל-10 מנדטים.

בן גביר נחלש במנדט אחד ועומד על 8 מנדטים כמו ש״ס של דרעי. גם חד"ש-תע"ל איבדו מנדט מאז הסקר הקודם ויש להם כעת חמישה מנדטים. מפלגת רע"מ התחזקה במנדט אחד וכעת יש גם לה חמישה מנדטים.

עוד מהסקר: הדמוקרטים (9), הציונות הדתית (5), ש"ס (8) ויהדות התורה (8). מתחת לאחוז החסימה נותרו האיחוד של בני גנץ ודדי שמחי (2.7%), האיחוד של חילי טרופר עם המילואימניקים בראשות יועז הנדל (3.1%), ובל"ד (2.0%).

במפת הגושים, נחלש גוש נתניהו במנדט ויש לו 52. לגוש המתנגדים יש 68 מנדטים,

״עניין מרכזי״