איראן נמנעת במתכוון להגרר לפרובוקציות שיועילו פוליטית לממשלת נתניהו

צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נרחב נגד עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן, בעוד טהרן הגיבה במטחי טילים וכטב”מים לעבר שורת מדינות במפרץ שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. בכך התרחב העימות הישיר הרבה מעבר לזירה האיראנית, והוא מאיים להפוך למשבר אזורי רחב היקף.

לפי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), התקיפות התמקדו במערכי ההגנה האווירית האיראניים, סוללות טילים, מתקני מכ”ם, אמצעי שיגור כטב”מים, כלי שיט של משמרות המהפכה ותשתיות נוספות לאורך החוף הדרומי של איראן. בוושינגטון הסבירו כי מטרת המבצע היא לצמצם את יכולתה של איראן לאיים על נתיבי השיט במצר הורמוז ולהבטיח את חופש השיט הבינלאומי.

התגובה האיראנית לא איחרה להגיע. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו טילים וכטב”מים לעבר יעדים הקשורים לנוכחות האמריקנית בירדן, בחריין, כוויית, קטר, עומאן ובמדינות נוספות במפרץ. מערכות ההגנה האווירית הופעלו במספר מדינות, אזעקות נשמעו בבירות האזור, ובכמה מוקדים דווח על יירוטים ופגיעות מקומיות.

במקביל חידשה איראן את הצהרותיה שלפיהן מצר הורמוז נמצא בשליטתה וכי המעבר בו מוגבל בהתאם להחלטותיה. ארצות הברית דוחה את הטענה וממשיכה ללוות כלי שיט מסחריים באמצעות כוחות הצי, תוך שהיא מדגישה שהנתיב הימי הבינלאומי נותר פתוח למרות הירידה החדה בתנועת האוניות בשל הסיכון הביטחוני.

ההתפתחויות האחרונות מערערות עוד יותר את הניסיונות לחדש את הערוץ המדיני בין וושינגטון לטהרן. למרות מאמצי תיווך מצד קטר, מצרים ופקיסטן, חילופי המהלומות והחרפת העימות בשטח מצמצמים משמעותית את הסיכוי לפריצת דרך דיפלומטית בעתיד הקרוב.

גם לשווקים יש מחיר. החשש מפגיעה ממושכת באספקת הנפט דרך מצר הורמוז כבר משפיע על שוקי האנרגיה ועל הבורסות במפרץ, כאשר המשקיעים נערכים לאפשרות של הסלמה ממושכת שתשפיע על הכלכלה העולמית ועל מחירי האנרגיה בחודשים הקרובים.

אשר לישראל, גורמים זרים מציינים בהערצה את הטקטיקה האיראנית המכוונת שלא לירות לעבר ישראל ולרסן את חיזבאללה והחות׳ים. להערכת גורמי מודיעין זרים משמרות המהפכה מקפידים, בינתיים לפחות, להמנע מנפילה למלכודת ולא לאפשר לפרובוקציות מכוונות לגרור את ישראל למערכה הסיבה כפולה: לשמור על אהדה העולמית כלפי איראן ולהמשיך לבודד את ישראל גם בזירה האמריקנית ואכן טראמפ מונע מישראל להתערב מעשית בתקיפות.

במקביל ברור לאיראנים שכניסה מחודשת של ישראל למצב מלחמה יכולה להועיל פוליטית רק לנתניהו והם מסרבים להיגרר לספין פוליטי ישראלי פנימי.

אתמול נקבע כי הבחירות יהיו ב-27 באוקטובר לראשונה זה כמעט 40 שנה יתקיימו הבחירות במועדן אלא אם יצליח מי שרועד מהן למנוע את קיומם בטריקים ושטיקים מלוכלכים.

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