הגיע הזמן שימאל יגיע למונדיאל ויעלה את ספרד לגמר

שעתיים לחצי הגמר: זה הזמן לקוות שלאמין ימאל יגיע סוף־סוף למונדיאל ויעשה את המצופה ממנו

אוטוטו שריקת הפתיחה לחצי הגמר הגדול בין צרפת לספרד: מכונת המהירות של אמבפה מול אלופת אירופה, שממתינה להתעוררותו של הכוכב הצעיר והגדול שלה

״עניין מרכזי״ מדווח:

בעוד כשעתיים תישמע באצטדיון הענק בארלינגטון שבמטרופולין דאלאס שריקת הפתיחה לחצי הגמר הראשון של מונדיאל 2026. כמעט כל עמדה על הדשא תהיה מאוישת בכוכב עולמי, כל שגיאה עלולה להיות האחרונה בטורניר, וכל אחת משתי הנבחרות משוכנעת שהיא המתאימה ביותר לפגוש בגמר את המנצחת בין ארגנטינה לאנגליה.

בדאלאס־ארלינגטון נערכים למשחק היקר, הנוצץ והמסקרן ביותר שנערך עד כה בטורניר. כרטיסים נמכרים באלפי דולרים, הצרפתים מבקשים להפוך את יום הבסטיליה לחגיגה כפולה, הספרדים מאמינים שהשליטה בכדור תגבר על העוצמה והמהירות – ומעל הכול מרחפת שאלה אחת: האם לאמין ימאל יגיע סוף־סוף באמת למונדיאל?

צרפת מגיעה כפייבוריטית קלה לאחר טורניר שבו הפכה מנבחרת המזוהה בדרך כלל עם זהירות ושליטה בסיכונים למכונת התקפה מהירה, עמוקה ואכזרית. ספרד מגיעה עם רצף עצום ללא הפסד, הביטחון של אלופת אירופה ומרכז שדה המסוגל להשתלט על כל יריבה – אך גם עם תחושה מטרידה שהכוכב הגדול ביותר שלה עדיין לא העניק בטורניר הזה את ההופעה שהעולם כולו ציפה לקבל ממנו.

זו עשויה להיות נקודת המפתח של הערב. אם ימאל יופיע במלוא עוצמתו, ייזום, יכריע ויהפוך את הכישרון העצום שלו לשערים ולבישולים – ספרד מסוגלת להגיע לגמר. אם ימשיך להבריק רק לפרקים, להיעלם לזמנים ארוכים ולרדוף אחר המהלך היפה במקום אחר המהלך הנכון, לצרפת יש יותר מדי כוח, מהירות ועומק כדי להעניק לו הזדמנות נוספת.

צרפת החדשה: פחות המתנה, יותר אש

צרפת של דידייה דשאן הגיעה לטקסס לאחר שהדיחה את מרוקו 0:2 ברבע הגמר והשלימה מסע שבו טרם נקלעה לפיגור. היא כבשה 14 שערים וספגה שניים בלבד, והציגה חיבור מפחיד בין יציבות הגנתית לבין התקפה המסוגלת לפרק יריבה בתוך דקות.

קיליאן אמבפה מגיע עם שמונה שערים ובמאבק ישיר על נעל הזהב, אבל המספרים לבדם אינם מבטאים את עוצמת השפעתו. כל הגנה נסוגה כמה מטרים רק בשל האפשרות שיקבל כדור לעומק. הנסיגה הזאת מפנה שטחים למייקל אוליסה, לעוסמאן דמבלה ולשחקני הכנף, ומאפשרת לצרפת לתקוף באכזריות גם בלי להחזיק בכדור לאורך זמן.

הדיווח האחרון מן המחנה הצרפתי הוא שקרסולו של אמבפה אינו מעורר דאגה והוא כשיר לפתוח. בראדלי ברקולה עשוי לקבל עדיפות על פני דזירה דואה, ואורליאן טשואמני, שהתמודד עם פגיעה בירך בשלבים מוקדמים יותר של הטורניר, צפוי לחזור להרכב ולהעניק לצרפת כוח, איזון ויכולת להתמודד עם מרכז השדה הספרדי.

החזרה של טשואמני אינה פרט שולי. ספרד מנסה לחנוק יריבות באמצעות רודרי, פדרי ופביאן רואיס, להניע אותן מצד לצד עד שנפתח המעבר הנכון. צרפת זקוקה מולם לשחקן שמסוגל לזכות בכדור, לעמוד בלחץ ולשגר את המסירה הראשונה שתהפוך הגנה למתפרצת. זה בדיוק התפקיד שטשואמני אמור למלא.

ספרד רוצה להכריח את הצרפתים לרוץ לאחור

בספרד מכירים היטב את הסכנה. אלכס באנה ניסח את התוכנית בפשטות: לגרום לצרפתים להיות אלה שרצים לאחור. לא לאפשר לאמבפה, דמבלה ואוליסה לצאת אל השטחים שבהם הם קטלניים, אלא לדחוף אותם לעבודה הגנתית, להרחיק אותם מהשער ולכפות על צרפת משחק איטי יותר.

זו משימה קלה להגדרה וקשה מאוד לביצוע. כדי לדחוף את צרפת לאחור צריך להעלות מגינים, להציב שחקנים רבים במחצית היריבה ולשמור על הכדור. אלא שכל איבוד במבנה הזה מותיר שטחים עצומים מאחור. מסירה צרפתית אחת יכולה להפוך שלושים מסירות ספרדיות להתקפה מסחררת בכיוון ההפוך.

לואיס דה לה פואנטה מסרב לקבל את ניסיונו של דשאן להעניק לספרד את מעמד הפייבוריטית. הוא מדבר על משחק שקול, על הצורך לסבול ועל כך שאין ניצחון גדול ללא רגעים קשים. במסיבת העיתונאים חשף גם צד אישי ורגיש, דיבר על הוריו ועל אחיו ואמר שהוא מתפלל לבריאות ולכוח יותר מאשר לתוצאה. האיש שמנהל את אחת הנבחרות הטכניות בעולם הוא גם מאמן רגשי מאוד, והקשר שיצר עם שחקניו הוא מרכיב מרכזי בהצלחת ספרד.

השחקנים חוזרים שוב ושוב לאווירה המשפחתית במחנה. גם מי שעבר פציעות או תקופות קשות מרגיש שהצוות לא ויתר עליו. זהו פרט אנושי בעל משמעות מקצועית: ספרד משחקת כמו קבוצה שמאמינה בעצמה, ולא כאוסף כוכבים המגיעים ממועדונים יריבים.

לאמין ימאל: יום הולדת, לחץ והציפייה לרגע הגדול

ימאל חגג את יום הולדתו ה־19 ערב המשחק, אבל קשה להאמין שהצליח באמת לחגוג. מאז פריצתו ביורו 2024, ובמיוחד לאחר השער המרהיב שכבש נגד צרפת בחצי הגמר ההוא, כל הופעה שלו נמדדת מול רף כמעט בלתי אנושי.

הוא כבר אינו ילד מפתיע. הוא השחקן שהיריבה בונה מולו מערך שלם. צרפת צפויה להציב מולו את לוקה דין, שיקבל עזרה קבועה משחקן הקישור או מהכנף. אם המגן הצרפתי יישאר לבדו מול ימאל, צרפת עלולה להסתבך. אם תשלח אליו עזרה רבה מדי, היא תפתח לפדרי ולחבריו את מרכז המגרש.

אבל ספרד אינה זקוקה רק לדריבלים יפים. היא זקוקה מימאל לשער, לבישול או למהלך שיפרק את המבנה הצרפתי. היא זקוקה לכך שיקבל החלטות במהירות ולא ינסה בכל נגיעה לייצר רגע שייכנס לסרטוני התקציר.

ייתכן שזה יהיה המשחק שבו הכול יתפרץ. יש שחקנים שהלחץ מכווץ אותם, ויש כאלה שהבמה הגדולה משחררת אותם. ימאל כבר הוכיח בגיל צעיר מאוד שהוא שייך לסוג השני. הערב עליו להוכיח זאת שוב מול היריבה החזקה ביותר שפגש בטורניר.

דמיון לספרד, עומק לצרפת

מבחינה טקטית, המשחק הוא התנגשות בין שתי תפיסות עולם. ספרד מאמינה שהכדור הוא כלי שליטה: ככל שהוא נמצא ברגליה זמן רב יותר, היריבה מסוכנת פחות. צרפת מאמינה שאפשר לשלוט גם בלי להחזיק בכדור – באמצעות מיקום, מהירות, כוח ואיום תמידי על השטח שמאחורי ההגנה.

ספרד עדיפה כנראה באיכות החיבור במרכז השדה. רודרי מעניק סדר והגנה, פדרי רואה מסירות שאחרים אינם רואים ופביאן מספק תנועה, בעיטה והצטרפות לרחבה. צרפת עדיפה בעומק ההתקפי. גם כאשר אחד הכוכבים אינו במיטבו, לדשאן יש על הספסל שחקנים המסוגלים לשנות את המשחק בלי להחליש את הקבוצה.

הקרב על השער הראשון יהיה מכריע. אם ספרד תכבוש ראשונה, היא תוכל להחזיק בכדור, להאט את המשחק ולהכריח את צרפת ליזום מול הגנה מסודרת. אם צרפת תכבוש ראשונה, ספרד תיאלץ להעלות עוד שחקנים ותעניק לאמבפה את הדבר שהוא אוהב יותר מכול: מרחב.

דאלאס מתחממת – המשחק בארלינגטון

המשחק מכונה חצי הגמר בדאלאס, אך בפועל הוא נערך באצטדיון AT&T בארלינגטון, בין דאלאס לפורט וורת’. זהו המשחק התשיעי והאחרון שמארח האצטדיון בטורניר, ושיאו של חודש שבו טקסס הפכה לאחד המרכזים הגדולים של המונדיאל.

האצטדיון המקורה והממוזג יגן על השחקנים ועל הקהל מהחום הטקסני, אך מחוץ למתחם נערכות הרשויות לעומסי תנועה כבדים. נכון לשעות האחרונות לא דווח על תקרית חריגה הקשורה לאוהדי שתי הנבחרות, והאווירה המתוארת בעיר חגיגית יותר מאשר מתוחה. עם זאת, הנוכחות המשטרתית, הבדיקות והפיקוח סביב האצטדיון מוגברים.

יום הבסטיליה בדאלאס

עבור הצרפתים זה אינו רק יום משחק. 14 ביולי הוא יום הבסטיליה, החג הלאומי של צרפת. הקהילות הצרפתיות בצפון טקסס נערכו למסיבות צפייה ולאירועים המשלבים בין החג הלאומי לבין חצי הגמר. אוהדים שהגיעו עטופים בדגלים מדברים על האפשרות להפוך את היום לחגיגה כפולה – יום הבסטיליה והעפלה שלישית ברציפות לגמר המונדיאל.

עבור ספרד זהו ניסיון להגיע לגמר המונדיאל השני בתולדותיה ולהוכיח שהזכייה ביורו לא הייתה שיא רגעי, אלא ראשיתו של עידן. ספרד רוצה לחשוב, למסור ולנהל. צרפת רוצה להאיץ, לשבור ולהכות.

חצי גמר לעשירים בלבד

מחירי הכרטיסים הפכו לסיפור בפני עצמו. בשוק המכירה החוזרת נרשמו בשעות האחרונות כרטיסי כניסה במחירים של כ־1,300 דולר ומעלה, לאחר שמוקדם יותר נמכרו הכרטיסים הזולים סביב 1,800–2,000 דולר. מושבים טובים יותר נמכרו באלפי דולרים, ובחלק מאתרי המכירה הופיעו כרטיסים במחירים של יותר מ־12 אלף דולר.

עבור אוהד שהגיע מפריז או ממדריד ברגע האחרון, החבילה הכוללת טיסה, מלון, נסיעות וכרטיס יכולה להגיע בקלות ל־6,000 דולר ואף הרבה מעבר לכך. משחק שאמור להיות חג עממי הפך באצטדיון לאירוע יוקרה, בעוד אוהדים רבים נאלצו להסתפק בברים ובמתחמי הצפייה.

התחזית: הכול תלוי ביכולת של ספרד לשלוט בלי להיחשף

ספרד מסוגלת לנצח. היא אולי הנבחרת היחידה בטורניר שמסוגלת לקחת מצרפת את הכדור לפרקי זמן ארוכים ולגרום לה להתכווץ. אבל כדי שהשליטה הזאת תהפוך לשערים, היא זקוקה לחדות בשליש האחרון ולערב גדול של ימאל.

צרפת אינה חייבת לשחק טוב במשך 90 דקות. היא זקוקה לשניים או שלושה רגעים בלבד: מסירה אחת של אוליסה, ריצה אחת של אמבפה, חילוץ אחד של טשואמני – ומשחק שלם יכול להתהפך.

ספרד עשויה להיראות טוב יותר, להחזיק יותר בכדור ולייצר רצפים יפים יותר. צרפת תהיה מסוכנת יותר כמעט בכל שנייה. זו הסיבה שהיא פייבוריטית קלה, וזו הסיבה שהספרדים חייבים להיות כמעט מושלמים באיבודי הכדור.

ההימור המקצועי נוטה לצרפת לאחר משחק צמוד, אולי 1:2. אבל זה בדיוק סוג הערבים שבהם שחקן בן 19 מסוגל לקחת את כל הניתוחים, לקרוע אותם לגזרים ולהפוך את הסיפור לשלו.

אם לאמין ימאל יגיע הערב באמת למונדיאל, ספרד תעלה לגמר.

אם לא – אמבפה וצרפת צפויים לחגוג את יום הבסטיליה בדרך לעוד משחק על גביע העולם.

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