השב”כ סגר את השמיים לחברות הישראליות: למה דווקא דובאי, מי עדיין טס, ומה המשמעות לעשרות אלפי ישראלים?

עשרות אלפי ישראלים צפויים לקבל בימים הקרובים הודעות על ביטול טיסותיהם לדובאי, לאחר ששירות הביטחון הכללי הורה להאריך עד סוף חודש אוקטובר את האיסור על החברות הישראליות – אל על, ארקיע וישראייר – להפעיל טיסות לאיחוד האמירויות. מדובר בהחלטה ביטחונית חריגה, שנועדה להתמודד עם הערכת מצב שלפיה הסיכון למטוסים ישראליים באזור נותר גבוה על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והחשש להתרחבות הלחימה למדינות המפרץ.

הנקודה החשובה ביותר, שכמעט הלכה לאיבוד בגל הדיווחים הראשונים, היא שהקו האווירי בין ישראל לדובאי אינו נסגר לחלוטין. ההנחיה חלה אך ורק על החברות הישראליות. במקביל, חברות התעופה של איחוד האמירויות, ובראשן Flydubai וכן Emirates, ממשיכות בשלב זה להפעיל את הקו לישראל, בכפוף להערכות הביטחוניות שלהן ולהחלטות הרשויות באיחוד האמירויות. משמעות הדבר היא שישראלים עדיין יכולים להגיע לדובאי, אך לא באמצעות חברות התעופה הישראליות.

ההבחנה הזאת אינה מקרית. השב”כ אחראי לאבטחת מטוסי החברות הישראליות, לצוותיהן ולמעטפת הביטחונית שהן מקבלות בכל יעד בעולם. כאשר הערכת המצב קובעת שהאיום חורג מהיכולת להעניק הגנה מספקת, ההחלטה היא להשעות את פעילות החברות הישראליות. לעומת זאת, חברות זרות מקבלות את החלטותיהן באופן עצמאי בהתאם להערכת הסיכון שלהן, לרמת הביטחון שהן מקבלות ממדינת היעד ולשיקוליהן העסקיים.

מאחורי ההחלטה עומדת הערכה כי דובאי עלולה להפוך בתקופה הקרובה לאחת הזירות הרגישות ביותר במזרח התיכון. איחוד האמירויות נחשבת לבעלת ברית קרובה של ארצות הברית, מארחת פעילות צבאית מערבית ומקיימת קשרים ביטחוניים וכלכליים הדוקים עם ישראל. אם העימות בין וושינגטון לטהרן ימשיך להסלים, קיימת אפשרות שאיראן או שלוחותיה ינסו לפגוע גם במטרות הקשורות למדינות המפרץ.

עבור ענף התעופה הישראלי מדובר במכה קשה במיוחד. מאז חתימת הסכמי אברהם הפכה דובאי בתוך זמן קצר לאחד היעדים המבוקשים ביותר בקרב הישראלים. מיליוני נוסעים עברו בקו הזה, והוא הפך לאחד ממנועי הרווח הגדולים של אל על, ארקיע וישראייר. מעבר לתיירות, מדובר בקו אסטרטגי לאנשי עסקים, למשקיעים, לחברות הייטק וליבואנים ויצואנים שפועלים דרך איחוד האמירויות.

אבל דובאי אינה רק יעד תיירותי. היא גם מרכז התעופה הגדול ביותר במזרח התיכון ואחד המרכזים החשובים בעולם לטיסות המשך. אלפי ישראלים משתמשים בה כדי להגיע לתאילנד, יפן, קוריאה, הודו, סינגפור, סין, אוסטרליה ומדינות נוספות באסיה ובאוקיינוס השקט. לכן, ביטול הטיסות של החברות הישראליות אינו פוגע רק במי שתכנן חופשה בדובאי, אלא גם בנוסעים רבים שיעדם הסופי כלל אינו באיחוד האמירויות.

המשמעות הכלכלית צפויה להיות מורגשת במהירות. נוסעים שכבר רכשו כרטיסים יידרשו לבחור בין החזר כספי, שינוי מועד הנסיעה או מעבר לחברות זרות. במקביל, הביקוש לטיסות של Flydubai ושל Emirates צפוי לגדול, מה שעלול להביא לעלייה במחירי הכרטיסים ולהקטין את מספר המקומות הפנויים דווקא בעונת הקיץ ובתקופת החגים.

גם מבחינת החברות הישראליות מדובר בפגיעה משמעותית. הקו לדובאי היה אחד מקווי הדגל שלהן מאז 2020, הן בזכות הביקוש הגבוה והן בזכות העובדה שהוא משלב תיירות, נסיעות עסקים וטיסות המשך. השבתתו למשך חודשים נוספים משמעותה אובדן הכנסות של עשרות מיליוני שקלים ופגיעה נוספת בענף שכבר מתמודד עם אי־ודאות ביטחונית מתמשכת.

ההחלטה של השב”כ משתלבת במציאות רחבה יותר של ענף התעופה העולמי. מאז ההסלמה באזור האריכו חברות תעופה בינלאומיות רבות את השעיית טיסותיהן ליעדים שונים במזרח התיכון או דרכו, וחלקן אף דחו את חזרתן לאזור עד לסתיו. המשמעות היא שגם בעולם מעריכים שהמשבר הביטחוני רחוק מסיום, וחברות רבות מעדיפות להמתין עד להתייצבות המצב. (

בשלב זה אין תאריך ודאי לחידוש הטיסות הישראליות לדובאי. אף שהאיסור הוארך עד סוף אוקטובר, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בהערכת מצב שעשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות. אם המתיחות בין ארצות הברית לאיראן תפחת, ייתכן שההנחיה תבוטל מוקדם יותר. מנגד, אם העימות יחריף או יתרחב למדינות נוספות במפרץ, אין לשלול אפשרות שהאיסור יוארך פעם נוספת.

כך או כך, ההחלטה הנוכחית ממחישה עד כמה הפכה דובאי בתוך שנים ספורות לחלק בלתי נפרד ממפת התעופה של ישראל. מה שנראה לפני זמן לא רב כפריצת דרך היסטורית בעקבות הסכמי אברהם, הפך כעת לאחד הקווים הרגישים ביותר מבחינה ביטחונית – וקו השבר שבין המציאות הגיאופוליטית לבין חיי היומיום של מאות אלפי ישראלים מעולם לא היה ברור יותר.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.