טראמפ וחמינאי נכנסו למלחמת התשה והועלם סובל בשל סגירת מצר הורמוז

טראמפ מסלים את המערכה: “איראן תשלם מחיר כבד יותר” – באיראן לא נבהלים ופוגעים קשורת במטרות אמריקאיות במדינות המפרץ ובירדן.

המערכה בין ארצות הברית לאיראן נכנסת לשלב חדש ומסוכן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי בהוראת הנשיא דונלד טראמפ החל הלילה גל התקיפות השלישי ברציפות נגד יעדים צבאיים ברחבי איראן. בוושינגטון מבהירים כי לא מדובר עוד בפעולת תגמול נקודתית אלא במבצע צבאי מתמשך שנועד לשלול מאיראן את היכולת לאיים על חופש השיט במצר הורמוז, לפגוע בכוחות אמריקניים ולהמשיך במתקפות נגד מדינות המפרץ.

בהודעת CENTCOM נאמר כי מטרת המבצע היא “להמשיך להסב מחיר כבד לכוחות האיראניים ולפגוע ביכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע וכלי שיט מסחריים במצר הורמוז”. בצבא האמריקני מדגישים כי התקיפות יימשכו ואף יוחרפו כל עוד איראן תמשיך לנסות לשבש את התנועה הימית באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.

טראמפ עצמו השמיע ביממה האחרונה את האיומים החריפים ביותר מאז חידוש הלחימה. הוא הצהיר כי איראן הפרה את כל ההבנות שהושגו, ולכן איבדה כל זכות לדרוש איפוק אמריקני. לדבריו, “הם בחרו במלחמה במקום בשלום, ועכשיו ישלמו את המחיר”. הנשיא הוסיף כי ארצות הברית תמשיך להכות בכל יעד צבאי שיסכן את כוחותיה או את בעלות בריתה, וכי “כל תקיפה איראנית תיענה בעוצמה גדולה פי כמה”. טראמפ אף רמז כי אם המשטר בטהרן לא ישנה את דרכו, יורחבו התקיפות גם ליעדים אסטרטגיים נוספים, והבהיר כי לארצות הברית יש “עוד הרבה מאוד כלים שטרם הופעלו”. במקביל הודיע לקונגרס כי חידש את הפעילות הצבאית נגד איראן מכוח סמכויותיו כמפקד העליון של הכוחות המזוינים.

לדברי הנשיא, המטרה אינה מלחמה לשמה אלא כפיית מציאות חדשה שבה איראן לא תהיה מסוגלת עוד לאיים על הספנות הבינלאומית או להחזיק את שוק האנרגיה העולמי כבן ערובה. הוא שב והכריז כי ארצות הברית תבטיח את חופש השיט במצר הורמוז וכי לא תאפשר למשמרות המהפכה להפוך את המעבר הימי החיוני לכלי לחץ מדיני וצבאי.

לפי הערכות, בגל התקיפות האחרון הותקפו בסיסי משמרות המהפכה, מערכי טילים בליסטיים, סוללות הגנה אווירית, מתקני מכ”ם, בסיסי כטב”מים, מרכזי שליטה ובקרה ותשתיות ימיות לאורך חופי איראן. מדובר במאמץ אמריקני שיטתי לשחוק את יכולות התקיפה של איראן מן האוויר, מן הים ומהיבשה ולהרחיק את האיום מעל נתיבי השיט הבינלאומיים.

ההסלמה האמריקנית באה בעקבות מתקפות איראניות נרחבות נגד יעדים אמריקניים ובעלות בריתם באזור. בימים האחרונים שיגרה איראן טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב”מים לעבר בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ. בבחריין הופעלו אזעקות בעקבות מתקפות לעבר מתקנים המשמשים את הצי החמישי של ארצות הברית. בירדן יורטו טילים שחדרו למרחב האווירי בדרכם לעבר בסיס אמריקני, לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי הרחיבו את תגובתם גם למדינות המסייעות למאמץ הצבאי האמריקני.

במקביל החריפה גם הלחימה בזירה הימית. איראן הגבירה את ניסיונותיה לפגוע בכלי שיט באזור מצר הורמוז, ובאחד האירועים האחרונים נפגעו מכליות במפרץ. ההתפתחויות הללו מגבירות את החשש לפגיעה חמורה בנתיב שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, ומעמידות את הכלכלה העולמית בפני סכנה של זינוק נוסף במחירי האנרגיה ובהוצאות ההובלה הימית.

בטהרן דוחים מכל וכל את הטענות האמריקניות ומאשימים את וושינגטון בפתיחת מלחמה בלתי מוצדקת. משמרות המהפכה הודיעו כי התקיפות נגד בסיסים אמריקניים יימשכו כל עוד ארצות הברית תמשיך להפציץ בשטח איראן. ההנהגה האיראנית טוענת כי היא מפעילה את זכותה להגנה עצמית וכי התגובה הצבאית שלה היא ישירה ומידתית לנוכח “התוקפנות האמריקנית”.

גורמים איראניים הזהירו כי כל מדינה שתאפשר שימוש בשטחה, בבסיסיה או במרחב האווירי שלה לצורך תקיפות נגד איראן עלולה להפוך בעצמה ליעד. בטהרן שבים ומדגישים כי מבחינתם האחריות להסלמה מוטלת על וושינגטון, וכי אם ארצות הברית תפסיק את התקיפות – גם איראן תהיה מוכנה לבחון את המשך הדרך.

בפנטגון מעריכים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים. אם איראן תמשיך בתקיפותיה נגד בסיסים אמריקניים, מדינות המפרץ וכלי שיט מסחריים, צפויה ארצות הברית להרחיב עוד יותר את מעגל המטרות ולהעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של משמרות המהפכה.

שלושה לילות רצופים של תקיפות אמריקניות, לצד מטחי הטילים האיראניים לעבר מדינות המפרץ ובסיסים אמריקניים, מעידים כי המשבר כבר חצה מזמן את שלב התגובה ההדדית. שני הצדדים פועלים כעת מתוך הנחה שהעימות עלול להימשך עוד זמן רב, בעוד העולם עוקב בדאגה אחר אחת מנקודות החיכוך הנפיצות והחשובות ביותר לכלכלה העולמית.

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