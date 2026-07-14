כפפות טקטיות – למה כולם קונים אותן ומה בכלל ההבדל

בחנויות הציוד הצבאי בישראל קורה בשנים האחרונות משהו מעניין. הכפפות, שנחשבו פעם לפריט נישה שקנו רק לוחמים ואנשי ביטחון, הפכו לאחד המוצרים הכי נמכרים. חלק גדול מהקונים היום הם בכלל לא חיילים. אנשי מקצוע שעובדים עם ידיים בתנאים קשים, מטיילים שיוצאים לטרקים ארוכים, ורוכבי אופניים שמחפשים משהו רציני יותר מכפפות רכיבה סטנדרטיות.

שני דברים הביאו לשינוי הזה. הראשון, שנתיים של פעילות מבצעית שהפכה את הכפפה לחלק בלתי נפרד מהציוד האישי של הלוחם. השני, ההבנה שמדובר במוצר שנותן ערך אמיתי ולא רק פריט שנשמע טוב על הנייר.

מה מבדיל כפפה טקטית מכפפת עבודה רגילה

כפפות טקטיות לא נועדו להיראות טוב, אלא לפתור בעיות ספציפיות שכפפות עבודה רגילות לא מתמודדות איתן. הבעיה הראשונה היא הגנה על גב היד ועל מפרק כף היד מפני חבטות, שריטות, ופציעות שנגרמות מציוד כבד או מדלתות שנסגרות בבת אחת. כפפה טקטית כוללת שכבת חיזוק תרמופלסטית מעל גב היד שסופגת מכה קשה ומגנה על העצמות מלמעלה.

הבעיה השנייה היא הגמישות. עם כפפת עבודה רגילה אי אפשר ללחוץ על כפתור קטן, להחזיק כלי בעדינות, או להשתמש בטלפון. הכפפה הטקטית פותרת את זה עם ריפוד עבה במקומות שצריכים הגנה ובד דק וגמיש במקומות שדורשים תחושה. הרוב המכריע של הדגמים המודרניים מגיעים היום עם שכבת מגע בקצות האצבעות, שמאפשרת שימוש בטלפונים ומסכי מגע בכלל בלי להוריד את הכפפה. הבעיה השלישית היא הזעה, ומולה עומד בד בשם TrekDry שמנדף לחות ומשאיר את היד יבשה גם אחרי שעות ארוכות של פעילות.

שלוש קטגוריות שכדאי להכיר

הכפפות בקטגוריה הזאת נחלקות בגדול לשלוש קבוצות. הראשונה היא הכפפה המלאה שמכסה את כל האצבעות ונותנת הגנה מקסימלית. היא מתאימה לפעילות ממושכת בתנאי מזג אוויר קשים, לעבודה עם משטחים גסים, ולמי שרוצה גם חום בחורף. החיסרון שלה הוא שהיא מגבילה במקצת שליטה עדינה, אם כי דגמי הפרימיום פתרו את הבעיה במידה רבה.

הקבוצה השנייה היא הכפפה חצי אצבע, שמשאירה את קצות האצבעות חשופים. הבחירה הזאת פופולרית אצל אנשי מקצוע שצריכים גם הגנה על גב היד וגם מגע ישיר עם הציוד. הרבה צלמים, אנשי הפקות שטח, ומטיילים ותיקים מעדיפים אותה. הקבוצה השלישית היא כפפות ייעודיות למשימות מסוימות, כמו כפפות עם הגנה מוגברת מפני חתכים למי שעובד עם חבלים, או כפפות טיפוס עם אחיזה מוגברת.

המותג שהפך לסטנדרט

בשוק הישראלי, כפפות טקטיות מסדרת M-Pact של Mechanix הפכו לבחירה המובילה. הסדרה הזו של החברה האמריקאית משמשת כברירת מחדל של יחידות מבצעיות בצה"ל וברוב צבאות המערב, בזכות שילוב של הגנה עם תקן EN 13594 המחמיר, גמישות שמאפשרת פעילות מלאה, ומגוון רחב של דגמים. הסדרה כוללת דגמים מלאים ודגמי חצי אצבע, וסדרת M-Pact Fingerless שמשלבת ריפוד TPR תרמופלסטי לגב היד עם חיזוק Armortex בכף לאחיזה יציבה. דגמי Mechanix בישראל עולים בין 250 ל-500 שקלים, תלוי בדגם ובגודל.

לצד Mechanix יש בשוק דגמים של יצרנים נוספים במחירים נמוכים יותר, אבל שווה להיזהר מהעתקים שמופצים באתרי מסחר בינלאומיים. חלק מהם דומים חיצונית לדגמים המקוריים אבל שונים לגמרי בחומרים ובתפירה, ומדובר בקנייה שתחזיק כמה חודשים ותלך. הבדיקה הפשוטה היא לחפש את התג הפנימי של Mechanix על הכפפה עצמה, ולוודא שהמוכר יבואן מוכר בארץ.

למי זה באמת מתאים

לא כל אחד צריך כפפה טקטית, וזה חשוב להגיד. מי שיושב במשרד ויוצא לפעילות חוץ פעם בעונה, כפפה טקטית תהיה בזבוז. מי שרוכב לעבודה על אופניים פעם בשבוע ימצא דגמים ייעודיים לרכיבה שעולים פחות ומתאימים יותר לשימוש הספציפי הזה.

לעומת זאת, יש כמה קהלים שכפפה טקטית תשדרג להם את היום יום. אנשי מקצוע שעובדים בתנאי שטח קבועים, כמו טכנאים, אנשי הצלה, ואנשי תחזוקה בתעשייה כבדה. מטיילים שיוצאים לטרקים ארוכים או לטיפוס הרים, ומחפשים הגנה על הידיים מפני קור וחיכוך. חיילים במילואים שמעדיפים ציוד אישי איכותי על פני הציוד הסטנדרטי שמנפיקים במחסן. בכל אחד מהמקרים האלה, כפפה טובה תחזיק שלוש עד חמש שנים של שימוש קבוע, וזה משנה לגמרי את החישוב הכלכלי מול המחיר הראשוני.