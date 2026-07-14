נתונים מדאיגים על הגירה חסרת תקדים של ערביי ישראל לערים היהודיות

“סדקים בחומה”: מחקר חדש חושף שינוי דמוגרפי עמוק – יותר ויותר ערבים ישראלים עוברים להתגורר ביישובים יהודיים.

אחד השינויים הדמוגרפיים המשמעותיים ביותר המתרחשים בישראל בעשרים השנים האחרונות כמעט שלא זכה עד כה לדיון ציבורי רחב. מחקר חדש ומקיף של מכון ון ליר בירושלים, שכותרתו “סדקים בחומה”, מצביע על מגמה ברורה: יותר ויותר אזרחים ערבים בישראל בוחרים לעבור להתגורר ביישובים יהודיים שאינם מוגדרים כערים מעורבות.

המחקר, שערך ד”ר מריק שטרן, מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין השנים 2003 ל־2023, ומציג תמונה מורכבת בהרבה מזו שהייתה מקובלת עד כה. לפי הנתונים, האוכלוסייה הערבית ביישובים יהודיים שאינם מוגדרים “מעורבים” גדלה בלא פחות מ־293% במהלך שני העשורים האחרונים – קצב גידול הגבוה משמעותית מהגידול באוכלוסייה הערבית בכלל, מהגידול ביישובים ערביים ואף מהגידול בערים המעורבות הוותיקות.

הנתון הזה אינו אומר שערבים הופכים לרוב ביישובים יהודיים, ואף אינו מצביע על שינוי דרמטי בהרכב האוכלוסייה ברוב היישובים. אולם הוא מלמד על תהליך עקבי ומתמשך של שינוי דפוסי המגורים, שנמשך שנים וכמעט שלא זכה לתשומת לב ציבורית.

מעבר מהכפר אל העיר – ומהעיר הערבית לעיר היהודית

במשך עשרות שנים התאפיינה ישראל בהפרדה כמעט מוחלטת בין יישובים יהודיים לערביים. הערים המעורבות – חיפה, עכו, לוד, רמלה, יפו ונוף הגליל – היו היוצא מן הכלל.

כיום, לפי המחקר, התמונה מתחילה להשתנות.

בעשרות יישובים יהודיים קיימת כבר אוכלוסייה ערבית משמעותית, ובחלקם היא חוצה את רף חמשת האחוזים. בין הערים שבהן ניכרת המגמה נמצאות נוף הגליל, כרמיאל, באר שבע, ערד ויישובים נוספים שבהם בעבר כמעט שלא הייתה כלל אוכלוסייה ערבית. המחקר כולל מפות מפורטות הממחישות את השינוי במרחב הישראלי.

למה זה קורה?

המחקר אינו מצביע על סיבה אחת אלא על שילוב של גורמים.

בראש ובראשונה ניצב משבר הדיור. מחירי הקרקע והמחסור בתכנון ובבנייה ביישובים ערביים דוחפים יותר ויותר משפחות לחפש פתרונות מחוץ ליישובי המוצא שלהן. במקביל, ערים יהודיות מציעות לעיתים שוק דיור מגוון יותר, אפשרויות תעסוקה רחבות, מוסדות אקדמיים, שירותי בריאות ותחבורה נוחים יותר.

לצד השיקול הכלכלי קיימת גם מגמה חברתית. יותר צעירים ערבים משתלבים בלימודים אקדמיים, בהייטק, ברפואה, במשפטים ובמקצועות חופשיים, וחלקם בוחרים להתגורר בסמוך למקומות העבודה או הלימודים במקום לחזור ליישובי המוצא.

לא בהכרח השתלבות

למרות הנתונים, ד”ר שטרן מזהיר מפני מסקנה פשטנית שלפיה מדובר בהשתלבות מלאה של החברה הערבית בחברה היהודית.

להפך.

המחקר מתאר את התהליך במונח “דה־סגרגציה” – כלומר ירידה בהפרדה המרחבית בין יהודים לערבים – אך מדגיש שהמעבר למגורים משותפים אינו מלווה בהכרח ביצירת יחסים חברתיים עמוקים יותר, באמון הדדי או בשותפות פוליטית.

במילים אחרות, אנשים עשויים לגור באותו רחוב, אך להמשיך לחיות בעולמות נפרדים כמעט לחלוטין.

דווקא כשהיחסים מתוחים

אחת התופעות המעניינות ביותר שעליה מצביע המחקר היא שהמגמה נמשכה ואף התחזקה דווקא בשנים שבהן היחסים בין יהודים לערבים הידרדרו.

מהומות מאי 2021, מלחמת “חרבות ברזל” מאז אוקטובר 2023 והקיטוב הציבורי החריף לא עצרו את תנועת האוכלוסייה. במקביל לעלייה במספר הערבים העוברים להתגורר ביישובים יהודיים, גברו גם גילויי התנגדות פוליטיים וציבוריים לתהליך בחלק מהיישובים.

המשמעות היא ששני תהליכים מנוגדים מתקיימים בעת ובעונה אחת: מצד אחד יותר חיים משותפים בפועל, ומצד אחר החרפה במתחים ובוויכוחים סביב עצם החיים המשותפים.

שאלות חדשות למדינה

המחקר אינו מסתפק בתיאור הנתונים אלא מעלה גם שאלות מדיניות.

כיצד צריכות הרשויות המקומיות להיערך למציאות החדשה?

האם מערכת החינוך ערוכה לקליטת אוכלוסיות מגוונות יותר?

כיצד מונעים חיכוכים ומחזקים תחושת ביטחון ושייכות?

ומה יהיה אופיין של ערים שבעבר נחשבו יהודיות כמעט לחלוטין וכיום הופכות בהדרגה למגוונות יותר מבחינה דמוגרפית?

שינוי שקט – עם משמעות ארוכת טווח

אפשר להתווכח על משמעות הנתונים ועל הפרשנות הראויה להם, אך קשה להתווכח עם עצם קיומה של המגמה.

במשך שנים התמקד השיח הציבורי בישראל בעיקר בשאלות של גבולות, ביטחון ופוליטיקה. המחקר של מכון ון ליר מפנה את הזרקור דווקא לשינוי המתחולל ברחובות, בשכונות ובשוק הדיור – שינוי איטי, כמעט בלתי מורגש, אך כזה שעשוי לעצב מחדש את פני החברה הישראלית בעשורים הקרובים.

השאלה הגדולה אינה רק כמה ערבים יעברו להתגורר ביישובים יהודיים, אלא האם המרחב המשותף החדש יהפוך גם למרחב של אמון, שותפות ושוויון – או שיישאר מרחב שבו חיים זה לצד זה, אך לא באמת יחד.

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