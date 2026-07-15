Viva Aspania – ספרד מחצה את צרפת ועלתה לגמר המונדיאל

ניצחון גדול, חלק, מוצדק וחד־משמעי: ספרד בגמר המונדיאל אחרי 0:2 מרשים על צרפת

האלופה האירופית פשוט הייתה טובה יותר בכל פרמטר. היא שלטה, לחצה, הניעה, חנקה את צרפת והייתה יכולה לכבוש אפילו יותר. וכן, בלי שמץ של צניעות – ב”עניין מרכזי” כתבנו בדיוק שזה מה שעלול לקרות אם לאמין ימאל יגיע סוף־סוף לטורניר. הוא הגיע. וספרד בגמר.

מאת רמי יצהר

יש משחקים שבהם התוצאה מטעה.

זה לא היה אחד מהם.

ספרד ניצחה 0:2 את צרפת בחצי גמר מונדיאל 2026, אבל מי שראה את המשחק יודע שהפער על כר הדשא היה גדול אפילו יותר. הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה שלטה כמעט מן השריקה הראשונה, שיחקה בבגרות, באומץ ובדיוק, נטרלה כמעט לחלוטין את אחת הנבחרות המוכשרות בעולם והעפילה בצדק מוחלט לגמר המונדיאל.

זו לא הייתה גניבה.

זו לא הייתה התעלות רגעית.

זו הייתה הצגת כדורגל.

אמרנו מראש: הכול תלוי בימאל

בלי שמץ של צניעות, צריך גם לומר את האמת.

כמה שעות לפני המשחק כתבנו כאן ב”עניין מרכזי” שהמפתח אינו אמבפה.

המפתח הוא לאמין ימאל.

כתבנו שאם סוף־סוף יגיע למונדיאל ויציג את היכולת שהפכה אותו לכוכב הגדול של הכדורגל האירופי, ספרד תעלה לגמר.

זה בדיוק מה שקרה.

ימאל לא היה חייב להבקיע כדי להיות השחקן ששינה את המשחק. הוא כפה תשומת לב כפולה בכל התקפה, משך שחקני הגנה, יצר מרחבים לחבריו, סחט את הפנדל שהוביל לשער הראשון והזכיר שוב מדוע בגיל 19 בלבד הוא כבר אחד השחקנים המשפיעים בעולם.

צרפת פשוט לא מצאה פתרון

כל הטורניר נראתה צרפת כמו מכונה.

היא הבקיעה בכמויות, כמעט לא ספגה ונראתה עמוקה יותר מכל יריבה.

אלא שספרד עשתה לה בדיוק את מה שהיא רגילה לעשות לאחרות.

היא לקחה ממנה את הכדור.

היא אילצה את אמבפה ודמבלה לרדוף אחרי המשחק.

היא פירקה את מרכז השדה הצרפתי באמצעות הנעת כדור סבלנית, תנועה בלתי פוסקת ולחץ גבוה שאילץ את צרפת לטעות פעם אחר פעם.

גם כאשר הצרפתים ניסו להאיץ את הקצב, הם נתקלו בקבוצה שלא איבדה את הראש לרגע.

השערים הגיעו – אבל הכדורגל היה גדול מהם

ספרד עלתה ליתרון מפנדל מדויק של מיקל אויארסבאל לאחר עבירה על ימאל ברחבה, ובהמשך הכפילה את היתרון משער של פדרו פורו. שני השערים שיקפו היטב את יחסי הכוחות על כר הדשא.

אבל הסיפור הגדול היה דווקא כל מה שקרה בין השערים.

המסירות.

הלחץ.

התנועה ללא כדור.

הבגרות.

ובעיקר התחושה שספרד משחקת כדורגל פשוט יותר, נכון יותר וחכם יותר.

זו הייתה הופעה של אלופת אירופה שיודעת בדיוק מי היא.

אמבפה נשאר לבד

קיליאן אמבפה הגיע למשחק כאיש שעל כתפיו הונחו כל התקוות הצרפתיות.

אלא שבמשך דקות ארוכות הוא כמעט לא הצליח להשפיע.

בכל פעם שניסה לצאת קדימה חיכו לו שניים ולעיתים שלושה שחקנים ספרדים.

המרחבים שעליהם בונה בדרך כלל צרפת פשוט לא היו קיימים.

כאשר אין שטח לרוץ אליו, אפילו השחקן המהיר בעולם נראה אנושי.

דה לה פואנטה ניצח גם על הלוח

גם על הקווים היה יתרון ברור.

לואיס דה לה פואנטה הכין תוכנית משחק מושלמת.

דידייה דשאן ניסה להגיב, ביצע חילופים, שינה מערכים, אך כמעט שום דבר לא הצליח לשנות את המומנטום.

ספרד תמיד הקדימה את צרפת בצעד אחד.

לעיתים בשני צעדים.

עכשיו כל אירופה מחכה

העפלה לגמר היא הרבה יותר מהישג נקודתי.

היא מוכיחה שספרד אינה רק אלופת אירופה במקרה.

היא הנבחרת הטובה בעולם כיום.

היא מחברת דור צעיר יוצא דופן עם מנהיגים מנוסים, משחקת כדורגל התקפי בלי לאבד אחריות הגנתית, ומצליחה לשלב בין יופי ליעילות – שילוב נדיר בכל רמה.

הגמר מחכה

ספרד תגיע למשחק על התואר עם ביטחון עצום.

אבל גם עם הידיעה שהמשוכה האחרונה תהיה הגבוהה ביותר.

בין אם זו תהיה ארגנטינה ובין אם אנגליה, צפוי גמר ענק.

אם ספרד תשחזר את היכולת שהציגה הערב, יהיה קשה מאוד לעצור אותה.

והערב הזה גם הוכיח משהו נוסף.

לפעמים כדורגל אינו רק עניין של כישרון.

הוא עניין של אומץ, אמונה ותוכנית משחק.

לספרד היו שלושתם.

וזה בדיוק מה שהביא אותה, בצדק גמור, אל גמר המונדיאל.

רמי יצהר – Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שסביר להניח שלא תמצא בשום מקום אחר. מומלץ!