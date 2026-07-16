באיראן מעריכים: מלחמת התשה תזיק לטראמפ הרבה יותר מאשר למשטר האייתולות

אם עד לפני ימים אחדים עוד היה אפשר לדבר על הפסקת אש שהתפוררה, הרי שהלילה כבר היה ברור לחלוטין: ארצות הברית ואיראן נמצאות בעיצומה של מלחמת התשה הולכת ומתרחבת, שבה כל צד מעלה את רף העימות ומנסה לשבור את רצון יריבו.

במשך שעות ארוכות פעלו מטוסי קרב, כלי טיס בלתי מאוישים וכלי שיט של הצי האמריקני במסגרת אחד מגלי התקיפה הגדולים ביותר מאז חודשה הלחימה. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי במהלך גל התקיפות האחרון הותקפו עשרות יעדים צבאיים לאורך חופי איראן ובאזור מצר הורמוז, ובהם אתרי שיגור טילים בליסטיים, מחסני כטב”מים, מערכות הגנה אווירית, תחנות מכ”ם, סוללות טילי חוף־ים, מתקנים ימיים וסירות תקיפה מהירות של משמרות המהפכה. מטרת המבצע, כך לפי וושינגטון, היא לשלול מאיראן את היכולת לאיים על כלי שיט מסחריים ועל הכוחות האמריקניים הפועלים באזור.

גורמים אמריקניים מסרו כי בגל התקיפות הופעלו מטוסי קרב, כטב”מים התקפיים, כלי שיט של הצי ואף אמצעי תקיפה ימיים בלתי מאוישים, כחלק ממאמץ שיטתי לפרק את מערך ההגנה החופי שבנתה איראן במשך שנים סביב מצר הורמוז. זהו כבר לילה רביעי של תקיפות רצופות, ובפנטגון מדגישים כי המבצע יימשך כל עוד איראן תמשיך לפגוע בשיט הבינלאומי.

טהרן לא המתינה זמן רב.

משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו מטחי טילים וכטב”מים לעבר מתקנים אמריקניים בבחריין, בכוויית ובירדן. בירדן הופעלו מערכות ההגנה האווירית שיירטו חלק מן הטילים שחדרו למרחב האווירי, ואילו בבחריין ובכוויית דווח על אזעקות, פיצוצים וניסיונות יירוט סביב מתקנים צבאיים אמריקניים. במקביל טענה איראן כי תקפה גם מכ”מים ומטרות צבאיות נוספות באזור המפרץ.

במקביל להסלמה הצבאית, החריפה גם מלחמת ההצהרות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר הלילה כי אם איראן לא תשוב למסלול של משא ומתן ותמשיך לאיים על נתיבי השיט, ארצות הברית תרחיב את רשימת המטרות ותעבור מתקיפת יעדים צבאיים לפגיעה בתשתיות אסטרטגיות של המדינה. טראמפ הזכיר במפורש תחנות כוח, גשרים ומתקני אנרגיה, והבהיר כי “שום יעד אינו חסין” אם טהרן תמשיך במדיניותה.

בטהרן השיבו באיום חריף לא פחות.

גורם ביטחוני בכיר הבהיר כי אם וושינגטון תרחיב את התקיפות, איראן לא תסתפק עוד בירי לעבר בסיסים אמריקניים אלא תפעל נגד כל מי שתסייע לארצות הברית. במקביל איימו משמרות המהפכה כי לאחר סגירת מצר הורמוז הם שוקלים צעדים נגד נתיבי שיט אסטרטגיים נוספים, כולל באמצעות החות’ים באזור באב אל־מנדב. המסר האיראני ברור: אם איראן לא תוכל לייצא אנרגיה, איש באזור לא יוכל לעשות זאת בביטחון.

מאחורי חילופי האש מסתתר מאבק רחב הרבה יותר.

ארצות הברית אינה מסתפקת עוד בתגובה נקודתית על כל ירי איראני. נראה כי האסטרטגיה האמריקנית השתנתה, וכעת המטרה היא לפרק באופן שיטתי את מערך הטילים, הכטב”מים, ההגנה החופית והיכולות הימיות של איראן לפני שתוכל לשקם אותן.

איראן, מצדה, אינה מנסה להתמודד מול העליונות האווירית האמריקנית בשטחה. במקום זאת היא מעבירה את מרכז הכובד אל מחוץ לגבולותיה – באמצעות ירי לעבר בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ, איום על נתיבי האנרגיה העולמיים והפעלת שלוחותיה האזוריות כדי להרחיב את זירת העימות.

זו בדיוק הסיבה שהמלחמה הזאת מסוכנת הרבה יותר מסבבי העימות הקודמים.

כל עוד התקיפות התמקדו בשטח איראן בלבד, היה עדיין אפשר לדבר על עימות מוגבל. כעת כבר מותקפים בסיסים אמריקניים בבחריין, בכוויית ובירדן, נתיבי השיט במפרץ נמצאים תחת איום מתמשך, ומדינות המפרץ מעלות בהתמדה את רמת הכוננות מחשש שיימשכו הירי והתקיפות.

גם שוקי האנרגיה מגיבים בהתאם.

החשש מפגיעה ממושכת במצר הורמוז ומאפשרות של חסימת נתיבי שיט נוספים ממשיך להזין תנודתיות במחירי הנפט, וחברות ספנות בינלאומיות בוחנות מחדש את פעילותן באזור. כל יום נוסף של לחימה מגדיל את הסיכון לפגיעה בכלכלה העולמית.

השאלה הגדולה כעת היא מי ימצמץ ראשון.

אם טראמפ יממש את איומיו ויורה לתקוף תחנות כוח, מתקני אנרגיה או אתרי גרעין מבוצרים כדוגמת “הר פיקאקס”, ואם איראן תגיב בהרחבת הירי לעבר בסיסים אמריקניים ומדינות נוספות, המלחמה עלולה לעבור בתוך זמן קצר משלב של תקיפות הדדיות מבוקרות לעימות אזורי רחב הרבה יותר.

כרגע, כל מה שקורה בשטח מצביע דווקא בכיוון הזה.

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