טראמפ מצטרף לביקורת הנוקבת נגד נתניהו: “בישראל מנסים להשפיע על דעת הקהל בארה”ב נגד ההסכם עם איראן”

העימות הפומבי בין ממשל טראמפ לממשלת נתניהו מחריף: לאחר שסגן הנשיא ג’יי די ואנס האשים גורמים בממשלה הישראלית בניהול קמפיין השפעה נגד ההסכם עם איראן ואף השיב למבקריו “לכו לעזאזל”, דוברת הבית הלבן הבהירה כי גם הנשיא טראמפ שותף להערכה שלפיה ישראל מנסה לעצב את דעת הקהל האמריקנית נגד מדיניותו.

המשבר בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל על רקע ההסכם עם איראן יוצא מהחדרים הסגורים אל מרכז הבמה הציבורית.

לאחר שסגן הנשיא ג’יי די ואנס האשים בראיון ממושך כי גורמים בממשלה הישראלית פעלו לקידום קמפיין השפעה בארצות הברית במטרה לטרפד את ההסכם עם איראן ולהאריך את העימות הצבאי, העניק הבית הלבן גיבוי פומבי לדבריו. ואנס אף תקף בחריפות את מבקריו והשיב להם: “Go to hell” – “לכו לעזאזל”.

הדרמה החריפה עוד יותר כאשר דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, נשאלה במסיבת עיתונאים האם הנשיא טראמפ מסכים עם טענותיו של ואנס.

תשובתה הייתה קצרה אך בעלת משמעות מדינית גדולה.

לדבריה, “אני חושבת שהנשיא טראמפ יסכים שבישראל מנסים להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית.” היא הוסיפה כי “מדינות זרות בהחלט מנסות להשפיע על דעת הקהל האמריקנית. אין בכך שום ספק. אני חושבת שזו פשוט עובדה ברורה.”

הדברים מסמנים עליית מדרגה ביחסים המתוחים בין וושינגטון לירושלים.

עד כה נשמעה הביקורת החריפה בעיקר מפיו של ואנס, שנחשב לאדריכל המרכזי של מאמצי ההידברות עם איראן בממשל טראמפ. כעת, כאשר הבית הלבן מאותת כי הנשיא עצמו שותף לאותה הערכה, מתקבל הרושם שהעמדה אינה עוד יוזמה אישית של סגן הנשיא אלא חלק מהקו הרשמי של הממשל.

בריאיון לפודקאסט של ג’ו רוגן טען ואנס כי גורמים בישראל ניסו להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית באמצעות קמפיין מאורגן, שנועד להציג את ההסכם עם איראן ככניעה אמריקנית וכאיום ישיר על ביטחון ישראל. לדבריו, הופעלו גם מסרים אישיים נגדו ונגד מהלכי הממשל. עם זאת, הוא הדגיש כי ההחלטות שקיבל הנשיא טראמפ התקבלו מתוך שיקולים אמריקניים ולא כתוצאה מלחצים חיצוניים.

בישראל אין עד כה תגובה רשמית מפורטת לדברים, ולשכת ראש הממשלה נמנעה מלהתייחס ישירות לטענות.

העימות הנוכחי אינו מתנהל רק סביב ההסכם עצמו.

מאחורי הדברים מסתתר ויכוח עמוק בהרבה על מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון. טראמפ ואנשיו מבקשים להציג את ההסכם כהישג אסטרטגי שמונע מאיראן נשק גרעיני ומאפשר להימנע ממלחמה ממושכת, בעוד שבירושלים ובקרב מבקרי ההסכם נטען כי הוא מותיר בידי איראן יכולות מסוכנות ומגביל את חופש הפעולה של ישראל.

גם בתוך המפלגה הרפובליקנית ניכרת תזוזה.

ואנס מייצג זרם הולך ומתחזק המבקש לצמצם את מעורבותה הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון ולהעמיד בראש סדר העדיפויות את האינטרס האמריקני הישיר. העימות עם ישראל סביב ההסכם הפך לסמל של המאבק הפנימי הזה בתוך המחנה השמרני.

מבחינת נתניהו, ההתבטאויות האחרונות עלולות להיות בעייתיות במיוחד.

במשך שנים נהנה ראש הממשלה מיחסים קרובים עם טראמפ והציג אותם כאחד הנכסים המדיניים החשובים ביותר של ישראל. כעת, כאשר בכירי הבית הלבן מאשימים בפומבי גורמים ישראליים בניסיון להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, נוצר משבר אמון שעלול להקשות על התיאום בין שתי המדינות דווקא בעיצומו של העימות המתמשך עם איראן.

השאלה המרכזית כעת היא האם מדובר בעימות מילולי בלבד, או בתחילתו של שינוי עמוק יותר ביחסי טראמפ–נתניהו.

אם הבית הלבן ימשיך בקו התקיף הזה, ייתכן שהוויכוח על ההסכם עם איראן יהפוך גם לנקודת מפנה ביחסים בין שתי ההנהגות, שנחשבו עד לאחרונה לקרובות במיוחד.

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