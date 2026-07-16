נמשך גל חקיקה דיקטטוריסטית לקראת הקריסה המסתמנת של משטר נתניהו

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גל החקיקה מעורר הסערה נמשך: האופוזיציה מזהירה מפני שחיקה מסוכנת של הדמוקרטיה, הקואליציה טוענת – “זהו תיקון עיוות היסטורי”

מאת רמי יצהר

הכנסת ממשיכה לקדם שורה של מהלכי חקיקה שמעוררים מחלוקת ציבורית ופוליטית חריפה, כאשר באופוזיציה, בקרב משפטנים, ארגוני חברה אזרחית וחלק מהמחאה הציבורית מזהירים כי מדובר במהלך חסר תקדים העלול לשנות באופן עמוק את מערכת האיזונים והבלמים בישראל. מנגד, בקואליציה דוחים את הביקורת מכל וכל וטוענים כי מדובר במימוש רצון הבוחר ובהשבת סמכויות שניטלו לאורך השנים מן הדרג הנבחר.

הוויכוח כבר מזמן אינו מתמקד בחוק כזה או אחר. הוא הפך למאבק עקרוני על דמותה של המדינה ועל גבולות הכוח של כל אחת משלוש הרשויות.

מבקרי הממשלה טוענים כי הצטברות החוקים והיוזמות אינה מקרית. לדבריהם, מדובר במהלך רחב היקף שמטרתו להחליש את מוקדי הביקורת והפיקוח על הרשות המבצעת, לצמצם את עצמאותם של שומרי הסף ולהעניק לקואליציה כוח חסר תקדים בקבלת החלטות. לטענתם, גם אם כל חוק בנפרד ניתן להצגה כרפורמה נקודתית, הרי שהתמונה הכוללת מצביעה על שינוי עמוק של כללי המשחק הדמוקרטיים.

בין הנושאים שמעוררים את עיקר הוויכוח נמצאים השינויים במערכת המשפט, יחסי הכנסת ובית המשפט העליון, מעמד היועצים המשפטיים, סמכויות גורמי האכיפה, הרגולציה על גופי התקשורת, והצעות נוספות שלדברי מתנגדיהן מצמצמות את מנגנוני הבקרה על הממשלה.

באופוזיציה מזהירים כי ישראל מתקרבת למצב שבו רוב פרלמנטרי זמני יוכל לעצב מחדש כמעט כל מוסד ציבורי ללא איזונים מספקים. לטענתם, דמוקרטיה אינה נבחנת רק בקיום בחירות, אלא גם ביכולתם של בתי המשפט, התקשורת, מוסדות הביקורת והשירות הציבורי לפעול באופן עצמאי וללא חשש מלחצים פוליטיים.

בקואליציה מציגים תמונה הפוכה לחלוטין.

לדבריהם, במשך שנים התפתחה בישראל מערכת שבה גורמים שאינם נבחרי ציבור צברו השפעה רחבה מדי על קבלת ההחלטות. לטענת שרי הממשלה וחברי הכנסת מהקואליציה, החקיקה הנוכחית אינה מחלישה את הדמוקרטיה אלא דווקא מחזקת אותה, משום שהיא מחזירה את מוקד קבלת ההחלטות לנבחרי הציבור, האחראים בפני הבוחרים אחת לכמה שנים.

העימות כבר חורג בהרבה מגבולות הכנסת.

משפטנים בכירים חלוקים ביניהם בשאלה האם מדובר ברפורמות לגיטימיות או בפגיעה במבנה המשטר. אנשי עסקים מזהירים מפני פגיעה באמון המשקיעים וביציבות הכלכלית. במקביל, פעילי המחאה קוראים להמשך ההפגנות וטוענים כי מדובר במאבק על אופייה של ישראל לשנים רבות קדימה.

גם בזירה הבינלאומית עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. מדינות ידידות, משקיעים זרים וארגונים בינלאומיים ממשיכים לבחון כיצד ישפיעו השינויים על מוסדות המדינה, על שלטון החוק ועל האמון ביציבותה של ישראל.

בסופו של דבר, השאלה הגדולה כבר אינה רק אילו חוקים יאושרו.

השאלה היא האם הצטברותם תיצור מציאות חדשה שבה יחסי הכוחות בין הרשויות ישתנו באופן מהותי, או שמא לאחר הוויכוח הפוליטי החריף יתברר כי מוסדות המדינה חזקים דיים כדי לשמור על האיזונים גם לאחר הרפורמות.

התשובה לכך תעצב לא רק את הקדנציה הנוכחית, אלא את דמותה של הדמוקרטיה הישראלית בעשורים הבאים.

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