תואר ראשון למכבי תל אביב בעונה החדשה – אלוף האלופים – באר שבע היתה עלוב העלובים

מכבי תל אביב פתחה את העונה עם הצהרת כוונות: 1:3 על הפועל באר שבע וזכייה באלוף האלופים

צמד של סייד אבו פרחי, שער נהדר של דור פרץ ומשחק קצבי ומרשים העניקו לאלופה את התואר הראשון של העונה. באר שבע פתחה טוב ואף עלתה ליתרון משער של קינגס קאנגווה, אך בהמשך נשברה מול העוצמה והעומק של הצהובים.

מכבי תל אביב פתחה את עונת 2026/27 בדיוק כפי שאלופה רוצה לפתוח אותה – עם תואר, עם כדורגל משכנע ובעיקר עם תחושה שהשלד שהוביל אותה להצלחות בעונה שעברה כבר נמצא בכושר תחרותי גבוה.

במשחק אלוף האלופים, שנערך בין אלופת המדינה למחזיקת הגביע ופתח רשמית את עונת הכדורגל הישראלית, גברה מכבי תל אביב 1:3 על הפועל באר שבע והניפה את הגביע הראשון של העונה.

דווקא באר שבע הייתה הראשונה להכות.

בדקה ה־15 ניצל קינגס קאנגווה התקפה איכותית של האדומים והעלה את מחזיקת הגביע ליתרון 0:1, שער שהשתיק לרגע את הקהל הצהוב והעניק לרן קוז’וך תחושה שקבוצתו בדרך לפתיחה חלומית.

אלא שמכבי לא איבדה את הראש.

להפך.

היא הגבירה את הלחץ, החלה להשתלט על מרכז המגרש והחזירה לעצמה את השליטה במשחק. כבר בדקה ה־19 הגיע השוויון, כאשר סייד אבו פרחי סיים מהלך התקפי מצוין וקבע 1:1. השער שינה לחלוטין את המומנטום והחזיר את הביטחון לשחקני האלופה.

במחצית השנייה נראתה רק קבוצה אחת על כר הדשא.

דור פרץ, שנראה שוב כמנהיג האמיתי של הקישור הצהוב, הצטרף בדקה ה־58 להתקפה מתוזמנת היטב, מצא את הרשת וקבע 1:2. זה היה שער אופייני לקשר, שממשיך להגיע בעיתוי מושלם לרחבה ולהכריע משחקים חשובים.

באר שבע ניסתה להגיב באמצעות חילופים והתקפות מעבר, אך התקשתה מאוד להתמודד עם הקצב הגבוה של מכבי.

בדקה ה־72 חתם סייד אבו פרחי את הערב הגדול שלו עם שער שני אישי שקבע 1:3 וסגר למעשה את הסיפור. החלוץ הצעיר היה המצטיין על כר הדשא, עם תנועה בלתי פוסקת, לחץ על ההגנה ונוכחות ברחבה בדיוק ברגעים הנכונים.

מעבר לתוצאה, מכבי יכולה להיות מרוצה בעיקר מהדרך.

הקבוצה של ז’ארקו לאזטיץ’ נראתה מחוברת, מאורגנת ובעיקר רעבה. משחק הלחץ עבד היטב, מרכז המגרש שלט בקצב, והמעברים מהגנה להתקפה היו מהירים ומדויקים. גם לאחר שספגה ראשונה, לא הורגש לחץ או בלבול – להפך, הקבוצה המשיכה לשחק באותה שיטה עד שהכריעה את המשחק.

בצד השני, באר שבע יכולה לצאת מעודדת רק מפתיחת המשחק. לאחר היתרון של קאנגווה, האדומים איבדו בהדרגה את השליטה במרכז המגרש, התקשו לעצור את הכניסות של דור פרץ ושל שחקני האגף, וההגנה נחשפה שוב ושוב להתקפות מהירות של הצהובים.

רן קוז’וך יקבל מהמשחק הזה לא מעט חומר למחשבה. מדובר אמנם במשחק הראשון של העונה ובסגל שעדיין נמצא בתהליך גיבוש, אך ההבדלים בקצב, בריכוז וביכולת להגיב לשינויי מומנטום היו ברורים.

מבחינת מכבי תל אביב, מדובר בהרבה יותר מעוד גביע סמלי.

אלוף האלופים אינו מעניק נקודות בטבלה, אבל הוא מעניק ביטחון, יוקרה ומסר לכל הליגה. מכבי הראתה שיש לה עומק, אופי ויכולת לחזור מפיגור מול אחת היריבות המרכזיות שלה למאבק האליפות.

אם זו אכן היכולת שהיא תציג גם עם פתיחת הליגה ומוקדמות המפעלים האירופיים, היריבות שלה מבינות כבר עכשיו שהדרך אל התואר תעבור שוב דרך בלומפילד.

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