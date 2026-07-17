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ממשלת הזדון היא מעתה ממשלת מעבר עד לבחירות שיחוללו את המהפך ההכרחי להמשך קיומה של מדינת ישראל והעם היהודי

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רמי יצהר 17 ביולי 2026

הכנסת אישרה את פיזורה ברוב של 62 ללא מתנגדים. הבחירות נקבעו ל-27 באוקטובר.

מעתה מכהנת בישראל ממשלת מעבר ועל פי החוק היא מנועה מקבלת החלטות דרסטיות בהפקרות המוחלטת שאיפיינה את התנהלותה בתקופת כהונתה הסדירה.

בכך מסתיימת הקדנציה הנוראה אי פעם בתולדות ישראל והשלכותיה ההרסניות ילוו את מדינת ישראל והעם היהודי כולו עוד שנים רבות. בתחומי מסוימים זו בכייה לדורות ואות קין שהטביעה ממשלת נתניהו על כולנו.

העובדה שמכהנת עתה ממשלת מעבר לא מקטינה את תאוות הדיקטטור בהתהוות להמשיך לשלוט לנצח. הזהירות המיוחדת נדרשת ואסור להיכנס לשאננות ולו לרגע אחד.

נציין שעל הממשלה הבאה לבטל עם השביתה את חוקי הזדון השוד של הקופה הציבורית ואי הצדק החברתי המזוויע שהחדיר כאן נתניהו רק מתוך תאוות שלטון דלוחת רסן ומשיחיות הזויה.

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זה ייפסק ב-27 באוקטובר או שישראל תחדל להתקיים. אין אפשרות אחרת.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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לחצו לצפיה