ממשלת הזדון היא מעתה ממשלת מעבר עד לבחירות שיחוללו את המהפך ההכרחי להמשך קיומה של מדינת ישראל והעם היהודי

הכנסת אישרה את פיזורה ברוב של 62 ללא מתנגדים. הבחירות נקבעו ל-27 באוקטובר.

מעתה מכהנת בישראל ממשלת מעבר ועל פי החוק היא מנועה מקבלת החלטות דרסטיות בהפקרות המוחלטת שאיפיינה את התנהלותה בתקופת כהונתה הסדירה.

בכך מסתיימת הקדנציה הנוראה אי פעם בתולדות ישראל והשלכותיה ההרסניות ילוו את מדינת ישראל והעם היהודי כולו עוד שנים רבות. בתחומי מסוימים זו בכייה לדורות ואות קין שהטביעה ממשלת נתניהו על כולנו.

העובדה שמכהנת עתה ממשלת מעבר לא מקטינה את תאוות הדיקטטור בהתהוות להמשיך לשלוט לנצח. הזהירות המיוחדת נדרשת ואסור להיכנס לשאננות ולו לרגע אחד.

נציין שעל הממשלה הבאה לבטל עם השביתה את חוקי הזדון השוד של הקופה הציבורית ואי הצדק החברתי המזוויע שהחדיר כאן נתניהו רק מתוך תאוות שלטון דלוחת רסן ומשיחיות הזויה.

זה ייפסק ב-27 באוקטובר או שישראל תחדל להתקיים. אין אפשרות אחרת.

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