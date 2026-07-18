אברמוב מרגיש קורבן שמתנכלים לו על לא עוול בסושי שלו

לראשונה מאז גל המתקפות החריג נגד סניפי ג’פניקה ברחבי הארץ, התייצב אמש בעלי הרשת ברק אברמוב לראיון ב”אולפן שישי” עם חיים אתגר, וניסה להפריך את הטענות שלפיהן הוא קשור לסכסוך בין ארגוני הפשע או מקיים קשרים עם משפחות עבריינים. בריאיון הארוך, שנערך לאחר שבוע שבו הושלכו רימונים, הוצתו סניפים ונגרמו נזקים כבדים לרשת, הציג אברמוב את עצמו כקורבן של המצב ולא כמי שמעורב בו.

בראשית דבריו הדגיש אברמוב כי בחר להתראיין דווקא לערוץ 12 משום שלדבריו לא רצה להצטייר כמי שמחפש במה אוהדת. לדבריו, אין לו כל קשר עסקי עם משפחות פשע, וכל הטענות בנושא אינן נכונות. הוא הודה כי במהלך השנים הכיר אנשים שונים, כפי שמכירים בעלי עסקים ואנשי ציבור רבים, אך טען שמדובר לכל היותר בהיכרות שטחית ולא בקשרים אישיים או עסקיים.

אחת האמירות הבולטות ביותר בראיון הייתה: “אם אני חשוד במשהו – שיעצרו אותי.” אברמוב אמר כי אין לו מה להסתיר וכי הוא מוכן לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה. לדבריו, עד כה כלל לא זומן למסור עדות, והוא אינו יודע מדוע עסקיו הפכו למוקד המתקפות.

במהלך השיחה הכחיש אברמוב כי עבר מתמיכה במשפחת מוסלי לקרבה למשפחת ג’רושי – טענה שעלתה בפרסומים שונים. הוא אמר שמעולם לא היה חבר של מי מהמשפחות וכי מדובר בהיכרות שנוצרה סביב פעילותו בכדורגל ובעסקים, כפי שקורה עם אנשים רבים המזהים אותו כאיש ציבור מוכר. לטענתו, ניסיון להציג קשר כזה כשותפות או מעורבות הוא עיוות של המציאות.

אברמוב אישר כי תשעה מסניפי ג’פניקה נפגעו בגל התקיפות, אך הדגיש כי הרשת ממשיכה לפעול וכי המשטרה תגברה את האבטחה סביב הסניפים כדי לאפשר פעילות סדירה. לדבריו, הנזק הכלכלי כבר משמעותי, אך עדיין מוקדם להעריך את היקפו הסופי. הוא הוסיף כי שותפיו העסקיים, ובהם לאומי פרטנרס, עומדים עמו בקשר רציף ומתעדכנים בהתפתחויות.

אחת הנקודות החריפות בראיון הייתה ביקורתו כלפי חלק מהסיקור התקשורתי. אברמוב טען כי במקום להציג אותו כמי שנפגע מגל האלימות, הפכה התקשורת אותו עצמו לחלק מהסיפור. לדבריו, “אני הקורבן”, וכי הכותרות שניתנו לפרשה יצרו רושם מטעה שלפיו הוא עצמו עומד במרכז החשדות, אף שלדבריו לא מיוחסת לו כל עבירה.

ברקע הדברים נמשכת חקירת המשטרה, המתמקדת בגל חסר התקדים של השלכת רימונים, הצתות וירי לעבר סניפי ג’פניקה. לפי כיווני החקירה שפורסמו עד כה, במשטרה בודקים האם המתקפות הן חלק ממאבק בין ארגוני פשיעה, כאשר חלק מהסניפים שנפגעו מופעלים בידי זכיינים הקשורים למשפחת ג’רושי. עם זאת, נכון לעכשיו לא יוחסה לאברמוב עצמו כל עבירה ולא הוגש נגדו כל כתב אישום.

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