המלחמה מתרחבת: ארצות הברית ממשיכה לתקוף מטרות איראניות – המוקד עובר להורמוז

ארצות הברית ממשיכה גם הלילה בגל התקיפות הנרחב נגד מטרות איראניות, כאשר מרכז הכובד המבצעי עובר יותר ויותר לאזור מצר הורמוז ולרצועת החוף הדרומית של איראן. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הותקפו מחסני טילים, אתרי כטב”מים, מערכות מכ”ם, אמצעי מעקב ימי, מתקני פיקוד ושליטה ותשתיות המשמשות את משמרות המהפכה לניהול הפעילות במפרץ הפרסי ובמצר האסטרטגי.

בוושינגטון אומרים כי מטרת המבצע היא לשלול מאיראן את היכולת לאיים על חופש השיט הבינלאומי ועל הכוחות האמריקניים באזור. התקיפות מתמקדות בעיקר באזורי בנדר עבאס, קשם, סיריק ומוקדים נוספים לאורך החוף הדרומי, המשמשים בסיסי יציאה לסירות המהירות של משמרות המהפכה, למשגרי טילים נגד ספינות וליחידות הכטב”מים.

לפי מקורות אמריקניים, מדובר במערכה מתמשכת ולא בתקיפת תגמול חד-פעמית. ארצות הברית מבקשת לשחוק בהדרגה את היכולות הימיות של איראן ולמנוע ממנה לכפות שליטה בפועל על מצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עוברת כחמישית מתנועת הנפט העולמית.

מנגד, איראן אינה נסוגה. משמרות המהפכה ממשיכים לשגר טילים וכטב”מים לעבר יעדים במדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקניים, ובהן בחריין, כווית וירדן, ובמקביל מחריפים את האיומים כלפי כלי שיט מסחריים וכלפי כל מדינה שתשתף פעולה עם וושינגטון. בטהרן חוזרים וטוענים כי כל עוד ארצות הברית תמשיך לתקוף את שטחה, לא תהיה תנועה חופשית במצר הורמוז.

ההסלמה כבר נותנת את אותותיה בשוקי האנרגיה. מספר המכליות החוצות את המצר ירד בחדות, חלק מהאוניות מכבות את מערכות הזיהוי האלקטרוניות שלהן, וחברות ספנות מעדיפות לעכב הפלגות או לבצע העברות מטען מחוץ לאזור הסיכון. במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לעלות על רקע החשש מפגיעה ממושכת באספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי.

בפנטגון מדגישים כי התקיפות אינן מכוונות להפלת המשטר האיראני אלא להסרת האיום על נתיבי השיט ועל הכוחות האמריקניים. אולם בפועל, ככל שמספר היעדים המותקפים גדל והמערכה נמשכת לילה אחר לילה, הולך ומתרחב גם הסיכון לעימות ישיר רחב היקף בין שתי המדינות.

בטהרן מציגים תמונה הפוכה לחלוטין. המשטר טוען כי ארצות הברית היא שהפרה את ההבנות שהושגו לאחר הפסקת האש הקודמת, ומזהיר שכל תקיפה נוספת תיענה במהלומות קשות יותר נגד בסיסים אמריקניים, מתקני אנרגיה ומדינות שיסייעו לוושינגטון. במקביל, הנהגת איראן ממשיכה להציג את השליטה במצר הורמוז כקו אדום אסטרטגי שאין בכוונתה לוותר עליו.

ככל שנמשכות התקיפות האמריקניות והתגובה האיראנית מתרחבת למדינות נוספות באזור, גוברים החששות כי העימות כבר חורג מזירת איראן בלבד והופך למשבר אזורי בעל השלכות ביטחוניות וכלכליות עולמיות, כאשר מצר הורמוז ממשיך להיות מוקד ההתנגשות המרכזי בין שתי המעצמות.

״עניין מרכזי״ – חדשות, סקופים ופרשנות מאז 1999.

לחיצה על לייק תוביל אותך לידיעה הבאה – וכנראה גם לסקופ הבא שלא תמצא במקום אחר.