ממדאני: אם נתניהו יגיע לניו יורק הוא ייעצר

ראש עיריית ניו יורק: “נתניהו הוא פושע מלחמה – אפעל להביא למעצרו”. הטינה כלפי נתניהו מרקיעה שחקים היא חובקת עולם ומתעצמת מיום ליום גם בארצות הברית.

העימות סביב מעמדו הבינלאומי של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עולה שלב נוסף, לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הצהיר כי בכוונתו לפעול לבחינת האפשרות להביא למעצרו של נתניהו אם יגיע לעיר במסגרת העצרת הכללית של האו”ם. ממדאני הגדיר את נתניהו “פושע מלחמה” וטען כי מקומו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ולא על בימות הכבוד של הקהילה הבינלאומית.

לדבריו, לשכתו כבר מקיימת התייעצויות משפטיות כדי לבדוק האם קיימת סמכות חוקית שתאפשר לרשויות בניו יורק לפעול במקרה כזה. עם זאת, גם הוא הודה כי מדובר בסוגיה משפטית מורכבת במיוחד, משום שארצות הברית אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי וסמכויות האכיפה בנושא אינן מצויות בידי עיריית ניו יורק.

הצהרתו של ממדאני מגיעה על רקע צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במהלך המלחמה ברצועת עזה. ישראל דוחה מכל וכל את ההחלטה, טוענת כי לבית הדין אין סמכות לדון בעניינה, ומגדירה את ההליך כולו כרדיפה פוליטית וכשימוש ציני במשפט הבינלאומי.

למרות שעד כה לא נעשה ניסיון מעשי לעצור את נתניהו, עצם קיומו של צו המעצר שינה באופן דרמטי את חופש התנועה שלו. כל ביקור במדינה החברה באמנת רומא מחייב בחינה מדוקדקת של ההשלכות המשפטיות והמדיניות, ובכמה מדינות כבר הובהר כי יתקשו להתעלם מהמחויבויות הנובעות מהאמנה אם נתניהו יגיע לשטחן.

בשנה האחרונה הולכת ומחריפה גם הביקורת הציבורית והפוליטית נגד נתניהו במדינות רבות במערב. הפגנות ענק נערכו בערים מרכזיות באירופה, בצפון אמריקה ובמדינות נוספות, קריאות להחרמת ישראל התרחבו במוסדות אקדמיים, בארגוני עובדים ובחלק מגופי התרבות, ובמספר זירות בינלאומיות בוטלו או צומצמו שיתופי פעולה עם גופים ישראליים. במקביל גוברים הקולות הקוראים להטיל סנקציות אישיות על בכירים ישראלים ולהגביל את חופש תנועתם.

ממדאני, הנמנה עם האגף הפרוגרסיבי בפוליטיקה האמריקנית, הפך בשנים האחרונות לאחד המבקרים החריפים ביותר של ממשלת ישראל. לדבריו, שלטון החוק הבינלאומי חייב לחול גם על מנהיגי מדינות, ללא קשר למעמדם הפוליטי או הצבאי. הצהרתו צפויה להגביר עוד יותר את המתיחות בין ירושלים לבין גורמים פוליטיים בולטים בארצות הברית.

בישראל הגיבו בזעם לדברים. גורמים מדיניים טענו כי מדובר במהלך פוליטי אנטי־ישראלי מובהק, שנועד לייצר כותרות ולהעניק לגיטימציה למסע הדה־לגיטימציה המתנהל נגד ישראל ברחבי העולם. לטענתם, מדובר בניסיון להפוך את מערכת המשפט הבינלאומית לכלי פוליטי נגד מדינה הנמצאת במלחמה מול ארגוני טרור.

גם אם בפועל הסיכוי למעצרו של נתניהו בארצות הברית נחשב נמוך ביותר בשל מגבלות הסמכות המשפטית והמדינית, עצם העובדה שראש עיריית ניו יורק מצהיר בפומבי כי הוא מבקש לבחון אפשרות כזו ממחישה את עומק המשבר התדמיתי והמדיני שאליו נקלעה ישראל בזירה הבינלאומית. מה שבעבר נראה דמיוני לחלוטין – דיון פומבי במעצרו של ראש ממשלת ישראל בעת ביקורו באחת הערים החשובות בעולם – הפך למציאות פוליטית שממשיכה לעורר סערה עולמית.

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