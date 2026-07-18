מנהיג החות’ים מאיים על העולם: “לא יהיו נמלים בטוחים ולא מתקני נפט חסינים”

מנהיג המורדים החות’ים בתימן, עבד אל־מלכ אל־חות’י, נשא אמש נאום תקיף שבו איים להרחיב משמעותית את המערכה הצבאית אם הלחימה נגד ארגונו תימשך. המסר המרכזי היה חד: כל הסלמה מצד סעודיה ובעלות בריתה, או כל מעורבות נוספת לצד ארצות הברית, תיענה במתקפות נרחבות נגד מתקני נפט, נמלים, שדות תעופה ותשתיות אסטרטגיות ברחבי האזור.

אל־חות’י הזהיר כי מבחינת ארגונו “שדה תעופה תמורת שדה תעופה, נמל תמורת נמל”, והדגיש שכל מתקני הנפט של סעודיה עלולים להפוך למטרות לטילים ולכטב”מים של החות’ים אם ריאד תגביר את מעורבותה הצבאית. לדבריו, לא תהיה עוד חסינות למתקנים אסטרטגיים, והמלחמה עלולה לעבור לשלב חדש של פגיעה בכלכלה ובאנרגיה באזור.

הנאום מגיע לאחר קריסתה בפועל של הפסקת האש שנשמרה במשך כארבע שנים בין סעודיה לחות’ים. בימים האחרונים התחדשו חילופי המהלומות, לאחר שהחות’ים האשימו את סעודיה בתקיפת נמל התעופה בצנעא. בתגובה שיגרו המורדים טילים וכטב”מים לעבר יעדים בשטח סעודיה, וכעת מאיים מנהיגם להרחיב עוד יותר את מעגל האש.

לצד האיומים נגד סעודיה, אל־חות’י שב והפנה מסרים מאיימים כלפי ארצות הברית וישראל. הוא טען כי ארגונו ימשיך לעמוד לצד איראן וכי הוא ערוך להרחיב את פעילותו גם בים האדום ובנתיבי השיט הבינלאומיים אם המלחמה האזורית תימשך. הארגון כבר הוכיח בעבר את יכולתו לשבש את התנועה הימית באמצעות תקיפות נגד ספינות מסחר וכלי שיט צבאיים, והאיום הנוכחי נתפס ברצינות רבה בבירות המערב.

החשש המרכזי בקהילה הבינלאומית הוא מפגיעה מחודשת באספקת האנרגיה העולמית. מתקני הנפט הסעודיים ונתיבי השיט בים האדום ובמפרץ הפרסי נחשבים לעורקי תחבורה חיוניים למשק העולמי, וכל פגיעה בהם עלולה לגרום לזינוק במחירי הנפט, להפרעות בשרשראות האספקה ולהשלכות כלכליות רחבות היקף.

הנאום משתלב גם במתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן. לפי הערכות במערב, החות’ים מהווים אחד ממנופי הלחץ המרכזיים של “ציר ההתנגדות” הנתמך בידי טהרן, ובמקרה של הסלמה נוספת הם עלולים לפתוח חזית רחבה יותר נגד אינטרסים אמריקניים, סעודיים וישראליים.

בשלב זה לא ברור אם האיומים יתורגמו למתקפות נרחבות נוספות, אולם עצם ההצהרות של מנהיג החות’ים מגבירות את החשש מפני התרחבות נוספת של המשבר במזרח התיכון, דווקא בתקופה שבה נתיבי האנרגיה והסחר הימי נמצאים תחת לחץ ביטחוני כבד.

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