מסי או ימאל? הקדיש מול הילד בקרב הגדול על הגביע הגדול והחשוב מכולם

גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד מפגיש בשתי מעצמות כדורגל ומציב זה מול זה שני סמלים של שני עידנים: ליאונל מסי, גדול הכדורגלנים של דורו ואחד הגדולים בכל הזמנים, מול לאמין ימאל, ילד הפלא שכבר עכשיו נראה כמי שמיועד להוביל את המשחק בעשור הבא.

הכותרת הרשמית היא ארגנטינה נגד ספרד. בפועל, העולם כולו רואה את זה אחרת: מסי או ימאל.

מעולם לא היה קל כל כך לספר את הסיפור של גמר מונדיאל. מצד אחד ניצב שחקן בן 39, שהספיק לזכות כמעט בכל תואר אפשרי, להניף גביע עולם, לכבוש שיאים שאיש לא העז לחלום עליהם ולהפוך לאגדה עוד בחייו. מן העבר השני ניצב נער שעדיין לא הגיע לגיל שבו רוב הכוכבים הגדולים מתחילים לפרוץ, וכבר הפך למנהיג של אחת הנבחרות הטובות בעולם.

הקרב בין הניסיון לנעורים

אם ארגנטינה היא נבחרתו של מסי, ספרד היא הנבחרת של השיטה. לואיס דה לה פואנטה בנה מכונה כמעט מושלמת: לחץ בלתי פוסק, שליטה בכדור, הגנה שספגה שער אחד בלבד לאורך כל הטורניר ורצף בלתי נתפס של 37 משחקים ללא הפסד.

ארגנטינה, לעומת זאת, הגיעה לגמר בדרך הפוכה לחלוטין. לא תמיד היא הרשימה, לא תמיד שלטה, אבל בכל פעם שנדמה היה שהיא בדרך הביתה – הופיע מסי. הוא כבש, בישל, הרגיע, הנהיג ובעיקר הזכיר לעולם שגם בגיל 39 גאונות אינה מתיישנת. עם שמונה שערים וארבעה בישולים הוא מגיע לגמר כאחד מכוכבי הטורניר.

התמונה שסגרה מעגל

אחד הסיפורים המרגשים סביב הגמר אינו קשור כלל לכדורגל.

לפני כמעט שני עשורים השתתף מסי בצילומי צדקה של ברצלונה, שבהם צולם כשהוא רוחץ תינוק קטן באמבטיה. התינוק הזה היה לאמין ימאל.

איש לא העלה בדעתו שהתמונה תהפוך לאחת התמונות המפורסמות בעולם הכדורגל. כעת, שנים לאחר מכן, אותו תינוק עומד מול האיש שהחזיק אותו בידיו – בגמר גביע העולם. סיפור שאפילו תסריטאי הוליוודי היה חושש לכתוב מחשש שייראה דמיוני מדי.

ברצלונה נגד ברצלונה

במובן מסוים, זהו גם ניצחון אדיר של לה מאסיה.

מסי גדל באקדמיה המפוארת של ברצלונה והפך לשחקן הגדול בתולדותיה. ימאל הוא הבוגר החדש והנוצץ ביותר של אותה אקדמיה בדיוק.

הגמר הזה הוא גם מאבק בין שני דורות של אותה פילוסופיית כדורגל: היצירתיות, השליטה בכדור והאמונה שכדורגל גדול מתחיל בטכניקה.

מי יעצור את מסי?

מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה, כבר הבהיר כי לא יציב שומר אישי על מסי.

לדבריו, ניסיון כזה נכשל בעבר והוא אינו מתכוון לחזור על אותה טעות. במקום זאת תנסה ספרד לסגור את שטחי הפעולה שלו באמצעות משחק קבוצתי והנעת כדור שתמנע ממנו לקבל את הכדור באזורים המסוכנים.

אבל כל מי שעקב אחרי הקריירה של מסי יודע שהבעיה האמיתית מתחילה דווקא ברגע שבו נדמה שהוא נעלם. במשך עשרים שנה הוא לימד את העולם שאפשר להיות כמעט בלתי מורגש במשך שמונים דקות – ואז להכריע משחק בנגיעה אחת.

ספרד מגיעה כפייבוריטית

על הנייר, היתרון נמצא אצל הספרדים.

הם צעירים יותר, מהירים יותר, לוחצים טוב יותר ומציגים את ההגנה הטובה ביותר בטורניר. מרכז השדה שלהם, בהובלת רודרי, שולט בקצב המשחק כמעט מול כל יריבה.

גם הנתונים של פיפ”א מצביעים על כך שספרד נהנית מעומק גדול יותר, בעוד ארגנטינה נשענת במידה רבה על הברק של מסי ועל האופי הייחודי של אלופת העולם.

אבל אסור להספיד את ארגנטינה

אם הטורניר הזה לימד משהו, הרי שזהו ה-DNA המיוחד של האלביסלסטה.

היא כבר חזרה מפיגור שנראה אבוד, שרדה הארכות, ניצחה משחקים דרמטיים וסירבה להיכנע.

כאשר מסי על הדשא, ארגנטינה תמיד מאמינה שהשער הבא שלה.

הקרב שכולם יחכו לו

אם מסי יניף שוב את גביע העולם, הוא ישלים את אחת הקריירות המושלמות ביותר שידע הספורט העולמי ויהפוך לאחד משלושת השחקנים היחידים שהובילו את נבחרתם לשתי זכיות רצופות במונדיאל.

אם ימאל יניף את הגביע, ייתכן שנראה את לידתו הרשמית של המלך החדש של הכדורגל העולמי – שחקן שיסמן את תחילתו של עידן חדש.

ובסופו של דבר…

כל דור זוכה לרגע אחד שבו הוא יודע שהוא צופה בהיסטוריה בזמן אמת.

הדור של פלה קיבל את ברזיל של 1970.

הדור של מראדונה קיבל את מקסיקו 1986.

הדור של זידאן קיבל את פריז 1998.

והדור הנוכחי מקבל את מה שאולי יהיה המשחק האחרון של מסי במדי ארגנטינה – מול הילד שמסמל יותר מכל את העתיד.

ביום ראשון בערב, כשעשרות אלפים ימלאו את האצטדיון בניו ג’רזי ומאות מיליונים נוספים יהיו מרותקים למסכים, התוצאה תהיה חשובה.

אבל הסיפור הגדול באמת יהיה אחר.

לא רק מי תהיה אלופת העולם.

אלא האם העולם ייפרד מהמלך הגדול ביותר של דורו כשהוא עדיין על הפסגה – או שיראה, באותו ערב ממש, את הכתרתו של המלך הבא.

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