על סף התלקחות כוללת: ארה”ב ואיראן מתקרבות לנקודת האל־חזור

העימות בין ארצות הברית לאיראן חצה בסוף השבוע מדרגה נוספת, והערב כבר מדברים בוושינגטון, בטהרן ובבירות האזור על אפשרות ממשית של הידרדרות למלחמה רחבת היקף בתוך ימים. שני חיילים אמריקנים נהרגו ואחד נוסף מוגדר נעדר לאחר מתקפת טילים וכטב”מים איראנית על בסיס אמריקני בירדן – ההרוגים האמריקנים הראשונים מירי ישיר של איראן מאז התחדשות הלחימה.

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) אישר כי המתקפה בוצעה באמצעות שילוב של טילים בליסטיים וכטב”מים. ארבעה חיילים נוספים שנפצעו פונו לטיפול רפואי ושוחררו לאחר מכן. ההודעה האמריקנית התקבלה בוושינגטון כקו אדום נוסף, והגבירה משמעותית את הלחץ על הנשיא דונלד טראמפ לאשר הרחבה נוספת של המערכה.

במקביל, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת’ הבהיר הערב כי איראן “עשתה טעות גדולה” כשהרחיבה את התקפותיה נגד מדינות האזור ונגד כוחות אמריקניים. לדבריו, ארצות הברית תגיב בעוצמה לכל פגיעה באנשיה, והכוחות האמריקניים ערוכים הן להגנה והן להמשך תקיפות נרחבות ככל שיידרש.

על פי הדיווחים מארצות הברית, תגבור הכוחות נמשך בקצב מואץ. ביממה הקרובה צפויים להגיע לאזור כעשרה מטוסי תדלוק אווירי נוספים לצד מטוסי קרב המועברים מבסיסים באירופה, במטרה להרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר האמריקני במקרה של מתקפה רחבת היקף נוספת. במקביל חידשה וושינגטון את אזהרת המסע לישראל ולמדינות האזור, בעוד הנציגויות האמריקניות שפונו פועלות במתכונת חירום בלבד.

מנגד, איראן מחריפה את הרטוריקה. בכירים בטהרן הציבו אולטימטום של 48 שעות להפסקת התקיפות האמריקניות, והזהירו כי אם המבצע יימשך, תפרוץ “מלחמה כוללת” שתתרחב הרבה מעבר לגבולות איראן. במקביל הודיעו כי כל מדינה שתאפשר שימוש בבסיסים אמריקניים בשטחה תהפוך למטרה לגיטימית.

הלילה ביצעה ארצות הברית גל נוסף של תקיפות עמוק בשטח איראן, בעיקר במחוז הורמוזגאן ובאזור מצר הורמוז. הותקפו מתקני פיקוד ושליטה, מערכות הגנה אווירית, מכ”מים, תשתיות מעקב ימי, מחסני אמצעי לחימה, מתקנים תת־קרקעיים ואתרים המשמשים את משמרות המהפכה להפעלת הכוחות הימיים. באיראן דווח גם על פגיעה בתחנת כוח ובמתקן מים באזור ג’אסק ועל הרוגים ופצועים מקרב הכוחות האיראניים.

איראן לא המתינה זמן רב והגיבה בגל התקיפות הרחב ביותר מאז הסתיימה מלחמת 12 הימים. משישי בלילה ועד הערב שוגרו טילים וכטב”מים לעבר בסיסים אמריקניים ומתקני אנרגיה בירדן, בחריין, כווית, ולפי דיווחים גם לעבר מטרות בסעודיה. בטהרן טענו כי השמידו מרכז בינה מלאכותית אמריקני בבחריין וכי גרמו נזק למתקני אנרגיה בכווית, בעוד מדינות המפרץ ממשיכות להעריך את היקף הפגיעות.

במוקד העימות ממשיך לעמוד מצר הורמוז – עורק האנרגיה החשוב בעולם. ארצות הברית מנסה לשמר את חופש השיט ולמנוע מאיראן לכפות שליטה על המעבר האסטרטגי, בעוד טהרן מציגה את השליטה במצר כאחד מקלפי הלחץ המרכזיים שלה מול וושינגטון. הירידה בתנועת המכליות והחשש מפגיעה באספקת הנפט כבר מורגשים בשווקים הבינלאומיים.

בבית הלבן עדיין לא התקבלה החלטה רשמית על הרחבת המערכה, אך גורמים אמריקניים מעריכים כי טראמפ קרוב להכרעה שתוביל לשלב צבאי אגרסיבי בהרבה אם איראן לא תחדל מהירי לעבר בסיסים אמריקניים ובעלות בריתה. מנגד, בטהרן מבהירים כי כל תקיפה נוספת תיענה בהרחבת חזית הלחימה למדינות נוספות במזרח התיכון.

במצב שנוצר הערב, נדמה כי שני הצדדים ממשיכים לטפס בסולם ההסלמה, כאשר כל מהלך צבאי נוסף עלול להפוך את העימות המוגבל למלחמה אזורית רחבת היקף שקשה יהיה לבלום.

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