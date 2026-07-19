הסקרנות המבצעית מרקיעה שחקים: איפה מסתירים האיראנים את מוג׳תבא

בסעודיה פורסם מפי מקורות ישראליים לכאורה כי השליט העליון של איראן, מוג’תבא חמינאי, אינו נמצא עוד בתחומי הרפובליקה האסלאמית. ההערכה המסתמנת היא שהוא שוהה במדינה אחרת, ככל הנראה לצורך טיפול רפואי, לאחר שנפצע קשה בניסיון החיסול שבוצע נגדו בראשית המלחמה.

מוג’תבא חמינאי מונה לעמוד בראש איראן לאחר שאביו, המנהיג העליון הקודם, נהרג ביום הראשון למלחמה יחד עם בני משפחה נוספים ובכירים נוספים. לפי דיווחים שונים שפורסמו מאז, גם הוא עצמו נפצע באורח קשה, ויש אף פרסומים שלפיהם איבד גפיים או סובל מפגיעות חמורות במיוחד. המשטר האיראני מעולם לא סיפק מידע ברור על מצבו, ומאז ועד היום לא נראה חמינאי בפומבי ואף לא תועד בדרך שניתן לאמת באופן עצמאי.

היעלמותו המוחלטת של מוג’תבא חמינאי משתלבת במציאות חדשה שנכפתה על צמרת המשטר האיראני בעקבות מדיניות החיסולים הממוקדים שמובילה ישראל, ושבה מתגאים שוב ושוב ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ”ץ. במהלך המלחמה ולאחריה חוסלו, על פי הודעות רשמיות ודיווחים שונים, שורה ארוכה של בכירי משמרות המהפכה, מפקדי צבא, אנשי מודיעין ומדענים המעורבים בתוכניות הגרעין והטילים. מדיניות זו לא הוגבלה לאיראן בלבד. גם בלבנון, בתימן ובזירות נוספות שבהן פועלים ארגונים הנתמכים בידי טהרן, נרשמה פגיעה מתמשכת בשדרת הפיקוד של שלוחותיה האזוריות של איראן. התוצאה היא מציאות שבה בכירים רבים נמנעים מהופעות פומביות, ממעטים בתנועה ומנהלים את ענייניהם ממקומות מסתור, מתוך הבנה שכל חשיפה עלולה להפוך להזדמנות מבצעית עבור ישראל.

מאז מינויו של מוג’תבא חמינאי לא פורסמה ולו הופעה פומבית אחת שלו. לא נאום בפני הציבור, לא ביקור ביחידות צבאיות, לא השתתפות בטקסים רשמיים ואף לא תיעוד חזותי כלשהו שניתן לאמת. במשך חודשים ארוכים מסתפק המשטר האיראני בהודעות כתובות ובהצהרות מיליטריסטיות המתפרסמות בשמו, אולם אין כל דרך לדעת אם אכן מדובר בדבריו שלו או במסרים שמנסחים ומפיצים אנשי מנגנון השלטון ומשמרות המהפכה.

כעת מקבלים הדיווחים הללו חיזוק נוסף בעקבות הפרסום בסעודיה. לפי אותם מקורות, ההערכה היא שמוג’תבא חמינאי כלל אינו נמצא עוד באיראן, אלא במדינה אחרת שבה הוא מקבל טיפול רפואי מציל חיים, בעוד ענייני המשטר מתנהלים בפועל באמצעות מעגל מקורב של אנשי ביטחון, מפקדי משמרות המהפכה ובכירי המערכת.

אם אכן כך הם פני הדברים, מדובר במציאות חסרת תקדים עבור הרפובליקה האסלאמית. המדינה שמציגה כלפי חוץ דימוי של יציבות, עוצמה ושליטה מוחלטת, מוצאת את עצמה כשהמנהיג העליון שלה אינו מסוגל להופיע בפני עמו ואולי אף אינו נמצא כלל על אדמת איראן. במצב כזה, מוקד הכוח האמיתי עובר באופן טבעי אל משמרות המהפכה, שהפכו בשנים האחרונות לא רק לכוח הצבאי החזק במדינה אלא גם לגורם הפוליטי והכלכלי המשפיע ביותר.

האפשרות שמוג’תבא חמינאי שוהה מחוץ לאיראן אינה מוצגת עוד כאירוע חריג אלא כתוצאה ישירה של המציאות הביטחונית החדשה. מי שנמצא בראש רשימת המבוקשים של ישראל ושל בעלות בריתה אינו יכול עוד לנהל שגרת חיים רגילה. כל נסיעה, כל מפגש וכל הופעה פומבית עלולים להפוך להזדמנות למבצע חיסול נוסף.

כך, גם אם בטהרן ממשיכים לשדר עסקים כרגיל ולהפיץ הצהרות לוחמניות, המציאות בשטח שונה לחלוטין. עצם העובדה שהמנהיג העליון של איראן נעלם לחלוטין מן העין הציבורית במשך תקופה כה ארוכה, ושכעת מתפרסמים דיווחים שלפיהם הוא כלל אינו נמצא במדינה, ממחישה יותר מכל את השינוי הדרמטי שחוללה מדיניות הפגיעה המתמשכת בצמרת “ציר ההתנגדות”. אם בעבר בכירי איראן ובעלי בריתה נהגו להופיע בגלוי, להצטלם ולהתפאר בכוחם, הרי שכיום רבים מהם מנהלים את חייהם ואת ענייני השלטון ממקומות מסתור, בזהות מבצעית ותחת אבטחה חסרת תקדים. במזרח התיכון של 2026, כך נראה, גם מי שנחשב לשליט העליון חי למעשה במחתרת.

לסיכום נדגיש כי אם נכונה הגרסה הסעודית לפיה המקורות לידיעה הם ישראליים יש להתייחס בזהירות רבה להערכה זו לגורמי ביטחון מערביים אינטרס עליון לנסות ולאתר את מוג׳תבא ואפשר שהפרסום נועד לאתגר את האיראנים ולגרום להם להציג את המנהיג העליון או לגרום להם לחשוף פרטים על מצבו הרפואי ומקום הימצאו. במשחק השחמט הזה מול האיראנים ממש לא קל לנצח.

רמי יצהר | Rami Yitzhar

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