במשמרות המהפכה לא מתרגשים מטראמפ: משגרים טילים ומרוצים מסגירת מצר הורמוז

המלחמה מתרחבת: ארצות הברית פתחה בלילה התשיעי ברציפות של תקיפות באיראן – טהרן משיבה אש, הורמוז משותק והעולם נערך למשבר אנרגיה.

המלחמה בין ארצות הברית לאיראן נכנסה הלילה לשלב חדש ומסוכן עוד יותר. חיל האוויר האמריקני ויכולות התקיפה של פיקוד המרכז (CENTCOM) השלימו לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נרחבות ברחבי איראן, תוך הרחבת רשימת היעדים מעבר למתקני טילים ולבסיסי משמרות המהפכה גם למרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, תשתיות שליטה ובקרה, אתרי מעקב חופי ויכולות ימיות.

במקביל, איראן המשיכה להוציא לפועל מתקפות תגמול נגד יעדים אמריקניים ובעלות בריתה במפרץ. התרעות הופעלו בבחריין ובכוויית, מערכות ההגנה האווירית נכנסו לפעולה, והמתיחות האזורית הגיעה לרמה שלא נראתה מאז פרוץ המלחמה.

המשמעות האמיתית של אירועי הלילה היא שהעימות כבר מזמן אינו עוד סדרת תקיפות נקודתיות. מדובר במערכה מתמשכת שבה שני הצדדים פועלים כמעט מדי לילה, כאשר כל מתקפה מגדילה את הסיכון לגלישה לעימות אזורי רחב יותר.

בוושינגטון מציגים את התקיפות כהמשך ישיר למדיניות של שחיקה שיטתית של היכולות הצבאיות האיראניות. לפי CENTCOM, הותקפו מרכזי שליטה, אתרי שיגור טילים וכטב”מים, מתקני תקשורת, מערכי מכ”ם, סוללות הגנה אווירית ויכולות המשמשות את איראן לאיום על נתיבי השיט במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז.

התקיפות מגיעות לאחר שורה של אירועים קשים מבחינת הצבא האמריקני, ובהם מותם של חיילים אמריקנים במתקפות שיוחסו לאיראן ולשלוחותיה. בבית הלבן מדגישים כי כל פגיעה בכוחות ארצות הברית תיענה במהלומות כבדות יותר, בעוד הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להצהיר כי לא יאפשר לאיראן לכפות שליטה על נתיבי האנרגיה העולמיים.

מן העבר השני ממשיכה טהרן להציג קו בלתי מתפשר. הנהגת משמרות המהפכה חוזרת ומצהירה כי כל עוד ארצות הברית תמשיך לתקוף, לא תהיה תנועה חופשית של מכליות נפט וגז במצר הורמוז. במקביל ממשיכה איראן לנסות להפעיל לחץ צבאי על בסיסים אמריקניים ועל מדינות המפרץ המשתפות פעולה עם וושינגטון.

בפועל, אחד ההישגים הבולטים של איראן עד כה הוא הפגיעה בתנועת הספנות. מספר האוניות החוצות את מצר הורמוז צנח משמעותית, חברות ספנות רבות מעכבות הפלגות, ומבטחי הספנות מעלים מחירים בקצב מהיר. במקביל מפעילה ארצות הברית לחץ ימי משלה על נמלי איראן, כך שבפועל נוצר מצב של שיתוק הדדי הפוגע במסחר הבינלאומי.

השווקים כבר מגיבים. מחיר הנפט מסוג ברנט חצה את רף 90 הדולרים לחבית לראשונה מזה חודשים, כאשר אנליסטים מזהירים שאם השיבוש בנתיבי האנרגיה יימשך, עלול העולם להתמודד עם זינוק נוסף במחירי הדלק, ההובלה והסחורות כמעט בכל תחום.

במקביל למערכה הצבאית מתנהל גם קרב דיפלומטי. בעוד מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מותיר פתח עקרוני לחידוש המגעים, בפועל שני הצדדים ממשיכים להסלים את הלחימה, והאפשרות לחזרה מהירה לשולחן המשא ומתן נראית רחוקה מתמיד.

גם ישראל עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות. כל החרפה נוספת עלולה להשפיע ישירות על הזירה הצפונית, על פעילות חיזבאללה, על חופש השיט בים האדום ובים התיכון ועל מערך ההרתעה האזורי כולו. עד כה מרכז הכובד של הלחימה נותר בין ארצות הברית לאיראן, אך הסיכון להתרחבות לזירות נוספות ממשיך לעלות.

התמונה הכוללת ברורה יותר מאי פעם: הפסקת האש שעליה דובר לפני שבועות אחדים כמעט ואינה קיימת עוד במציאות. במקום הידברות נוצרה מלחמת התשה יומיומית, שבה כל לילה מביא גל תקיפות חדש, כל תגובה גוררת תגובת נגד, והמרחק בין עימות מוגבל למלחמה אזורית כוללת הולך ומצטמצם.

״עניין מרכזי״