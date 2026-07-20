ספרד אלופת העולם אחרי הופעה חלשה להחריד של ארגנטינה ומסי בראשה

ספרד אלופת העולם: הנבחרת הטובה בטורניר השלימה זכייה מוצדקת אחרי 0:1 על ארגנטינה החלשה להחריד בגמר.

ספרד היא אלופת העולם החדשה, ובצדק ספורטיבי מוחלט. אחרי חודש של כדורגל משובח, שליטה כמעט רצופה ויכולת מרשימה בכל חלקי המגרש, השלימה הערב הנבחרת הספרדית את המשימה עם ניצחון 0:1 על ארגנטינה לאחר הארכה בגמר המונדיאל. את שער האליפות כבש פראן טורס בדקה ה־106, שער ששם סוף להתנגדות העיקשת של האלביסלסטה והכתיר את הנבחרת שהייתה הטובה ביותר בטורניר כולו.

זה לא היה גמר גדול מבחינת רמת הכדורגל או כמות המצבים, אבל זו הייתה הצגה ברורה של עליונות ספרדית. ארגנטינה אמנם הצליחה לגרור את המשחק להארכה, אך לאורך רוב דקות ההתמודדות התקשתה מאוד לפתח משחק התקפי, כמעט שלא החזיקה בכדור ונראתה כמי שמנסה בעיקר לשרוד.

המחצית הראשונה הייתה מאכזבת מאוד עבור מיליוני הצופים ברחבי העולם. ספרד שלטה בכדור, הניעה אותו בביטחון והכתיבה את הקצב, אך התקשתה לייצר את הפעולה האחרונה שתשבור את ההגנה הארגנטינית. ארגנטינה, מצדה, כמעט שלא הצליחה לחבר התקפות משמעותיות ונאלצה לרדוף אחרי הכדור במשך דקות ארוכות. ליאו מסי עוד ניסה להנהיג ולהשפיע פה ושם, אך התקשה לקבל את הכדור באזורים מסוכנים. מנגד, לאמין ימאל היה פעיל יותר, אך גם הוא לא הצליח למצוא את הדרך לרשת. המחצית הסתיימה ב־0:0 מאכזב שלא שיקף את יחסי הכוחות על כר הדשא.

גם לאחר ההפסקה התמונה כמעט שלא השתנתה. ספרד הגבירה עוד יותר את הלחץ, שלטה במרכז המגרש, הניעה כדור בסבלנות והגיעה לעוד ועוד מצבים, בעוד ארגנטינה הסתפקה בהתגוננות ובהרחקת סכנות. למרות הנחיתות הברורה, הצליחה ארגנטינה להחזיק מעמד ולהגיע להארכה, ואף עשתה זאת בעשרה שחקנים לאחר הרחקה שפגעה עוד יותר בסיכוייה. התוצאה המאופסת החזיקה מעמד הרבה מעבר למה שהשתקף מהמתרחש על הדשא.

בהארכה כבר לא היה ספק מי ראויה להניף את הגביע. ספרד המשיכה לתקוף בגלים, וארגנטינה נראתה מותשת, חסרת רעיונות וכמעט חסרת יכולת לצאת קדימה. בדקה ה־106 הגיע הרגע המכריע, כאשר פראן טורס ניצל מהלך התקפי מצוין, הכניע את השוער הארגנטיני וקבע 0:1 – שער שהכריע את הגמר והעניק לספרדים את התואר הנכסף.

אפשר היה לצפות שספרד תכבוש יותר משער אחד, לנוכח השליטה המוחלטת שלה במשחק, אך גם התוצאה המינימלית הספיקה כדי להמחיש את פערי הרמות. ההגנה הספרדית שוב הציגה משחק כמעט מושלם, לא אפשרה לארגנטינה להגיע למצבים ממשיים וסיימה את המונדיאל עם נתון יוצא דופן של שער חובה אחד בלבד לאורך כל הטורניר – עדות לא רק לכישרון ההתקפי אלא גם למשמעת הטקטית ולארגון ההגנתי שהפכו לסימן ההיכר של הנבחרת.

עבור ארגנטינה זהו סיום מאכזב במיוחד. הנבחרת התקשתה מאוד בגמר, לא הצליחה להציג את היכולת שהביאה אותה עד למעמד הזה, ונראתה ברוב שלבי המשחק כמי שמגיבה למהלכים הספרדיים במקום ליזום. גם ניסיונו הרב של מסי לא הצליח לשנות את תמונת המשחק, והנבחרת ירדה מהמגרש בידיעה שהפסידה לנבחרת טובה ממנה.

ספרד משלימה בכך הישג היסטורי: אלופת אירופה היא מעתה גם אלופת העולם. לאורך כל הטורניר היא הפגינה את הכדורגל האיכותי, המאוזן והמשכנע ביותר, ובמשחק הגמר חתמה את המסע בתצוגה נוספת של שליטה, סבלנות ובגרות.

אין ספק: הגביע הגיע לנבחרת שהיתה הטובה בגמר ללא ספק. וארגנטינה – היא היתה אכזבת ענק ובראשה ליאו מסי שחוץ מלהגביה כמה קרנות בלתי מנוצלות נעלם לחלוטין ולא הורגש כלל..

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