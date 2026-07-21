גנבת דעת – כך משתלטים אינטרסנטים על שיקול דעתך וכך תתמודד עם התופעה המתעמצת

גנבו לך את הדעת — ואתה עדיין משוכנע שזו דעתך

כך אינטרסנטים משתלטים על מחשבותיו של אדם, הופכים מנהיג לזהות, נאמנות לשעבוד ושקר לאמת — וכך אפשר להתחיל לצאת מן הבור

מאת רמי יצהר

גנב רגיל נכנס לביתך ולוקח כסף, תכשיט או רכוש. כשהוא יוצא, נשארת מגירה פתוחה, דלת שבורה או תחושת חוסר. אתה יודע שנגנבת. אתה כועס. אתה מזמין משטרה. אתה מבקש להשיב לעצמך את מה שנלקח.

גונב הדעת פועל אחרת לגמרי.

הוא נכנס בלי לפרוץ דלת. הוא אינו לוקח את הארנק אלא את היכולת שלך להבחין בין אמת לבין מה שנוח לו שתחשוב שהוא אמת. הוא אינו משאיר אחריו חדר הפוך. להפך: הוא מסדר מחדש את החדר שבתוך ראשך, תולה על הקירות תמונות שבחר עבורך, מוחק זיכרונות שאינם משרתים אותו, מדגיש אחרים, ולפני שהוא יוצא הוא משכנע אותך שאתה בעצמך עיצבת את הבית.

זהו הפשע היחיד שבו הקורבן מגן לעיתים בלהט על הגנב.

הוא מתווכח בשבילו. מצדיק אותו. רב עם בני משפחתו למענו. מבטל עובדות שאינן נוחות לו. מתעב אנשים שמעולם לא פגש. חוזר על משפטים שלא ניסח. ולבסוף, כשהגנב פוגע בו עצמו, הוא מאשים דווקא את מי שמנסה להזהירו.

זוהי גניבת דעת במובנה העמוק ביותר.

חז״ל לא התייחסו לכך כאל שובבות מילולית ולא כאל תחבולה נסלחת. בתלמוד נקבע: ״אסור לגנוב דעת הבריות״, ואפילו את דעתו של מי שאינו בן עמך. הרמב״ם הרחיב וקבע שאסור לאדם להתנהל ב״דברי חלקות ופיתוי״, להיות אחד בפה ואחד בלב, ואף הזהיר כי אפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסורה. בעיני חכמי ישראל, מי שיוצר אצל הזולת רושם כוזב כדי להפיק ממנו אמון, הכרת טובה, ציות או נאמנות — גונב דבר יקר יותר מממון: את שיקול דעתו.

אלא שבעידן שלנו גניבת הדעת כבר אינה מסתפקת במוכר שמסתיר פגם במוצר או באדם שמעמיד פנים שעשה למענך טובה. היא הפכה לתעשייה. יש לה יועצים, סוקרים, פסיכולוגים, אנשי פרסום, מנהלי קמפיינים, רבנים, כמרים, מטיפים, משפיענים, ערוצי תקשורת, מערכי דוברות, צבאות של חשבונות ברשתות החברתיות ומערכות מחשב הלומדות בכל רגע מה מפחיד אותך, מה משמח אותך, מה מעליב אותך ומה יגרום לך ללחוץ, לשתף, לצעוק או להצביע.

המטרה אינה רק שתסכים עם מסר מסוים.

המטרה הגדולה היא שתפסיק להרגיש שהוא מסר.

שתחווה אותו כאמת טבעית.

כמשהו שכל אדם הגון יודע.

כחלק ממך.

גניבת דעת אינה מתחילה בשקר גדול

הגנב המתוחכם אינו מגיע אליך ביום הראשון ואומר: מעתה תאמין לי גם כשאשקר. הוא יודע שתדחה אותו. לכן הוא מתחיל דווקא באמת קטנה.

הוא מזהה כאב אמיתי שלך. תחושת קיפוח. פחד ביטחוני. עלבון ישן. כעס על מוסדות. אכזבה ממנהיגים קודמים. צורך בכבוד. געגוע לתקופה שבה הרגשת שייך. אולי אמונה דתית עמוקה. אולי תחושה שאנשים מתנשאים עליך. אולי פחד שהמדינה משתנה לנגד עיניך ושאיש אינו מקשיב.

הוא אינו ממציא בהכרח את הכאב. הוא משתמש בו.

בשלב הראשון הוא אומר לך: אני רואה אותך.

בשלב השני: אני היחיד שמבין אותך.

בשלב השלישי: כל מי שמבקר אותי בעצם מבזה אותך.

בשלב הרביעי: בלעדיי ייקחו ממך את המדינה, הדת, הביטחון, הפרנסה, הזהות או הכבוד.

ובשלב האחרון כבר אין הפרדה בינך לבינו.

הוא אינו עוד מנהיג שאתה תומך בו. הוא נעשה האיש שבלעדיו אינך יודע מי אתה.

מכאן ואילך כל מידע עובר דרך שאלה אחת: האם הוא מועיל לו או מזיק לו?

אם הוא מועיל — הוא אמת.

אם הוא מזיק — הוא הסתה.

אם התומך בו אומר דבר חמור — הייתה לו סיבה.

אם היריב אומר דבר דומה — זו הוכחה לרשעותו.

אם ההבטחה התקיימה — המנהיג גאון.

אם לא התקיימה — אחרים הכשילו אותו.

אם הצליח — בזכותו.

אם נכשל — בגלל שופטים, פקידים, תקשורת, יועצים, מפגינים, אויבים, בוגדים, בני ברית כפויי טובה או המציאות עצמה.

כך הדעה אינה עוד כלי שבאמצעותו אתה שופט את המנהיג. המנהיג נעשה הכלי שבאמצעותו אתה שופט את המציאות.

התורה כבר הזהירה: גם חכמים מתעוורים

אחד הפסוקים החריפים ביותר בתורה אינו אומר שהשוחד מעוור טיפשים. הוא אומר: ״כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים״.

זו הבחנה עצומה.

התורה מניחה שאדם יכול להיות חכם, ישר ואפילו צדיק — ובכל זאת לאבד את יכולתו לראות מפני שקיבל דבר־מה המטה את לבו. רש״י מסביר כי מרגע שאדם מקבל שוחד, אי אפשר שלבו לא ייטה לטובת נותן השוחד. השוחד אינו חייב להיות מעטפה עם כסף. הוא יכול להיות תחושת שייכות. כבוד. תשומת לב. מעמד. פחד. הבטחה להגנה. התחושה שסוף־סוף מישהו החזיר לך את גאוותך.

אדם יכול לומר: איש לא שילם לי.

אולי נכון.

אבל האם נתנו לך זהות?

האם גרמו לך להרגיש שאתה חלק ממחנה נבחר?

האם לימדו אותך שכל מי שמחוץ למחנה הוא פחות יהודי, פחות פטריוט, פחות מוסרי או פחות ראוי?

האם קיבלת בתמורה לנאמנות תחושה שאתה יודע סוד שההמונים אינם יודעים?

גם זה שוחד.

שוחד רגשי.

והוא יעיל לא פחות מכסף, לעיתים הרבה יותר.

הסיפור על דוד המלך: מדוע האמת חייבת לעיתים להגיע בתחפושת

לאחר שדוד המלך חטא בפרשת אוריה ובת שבע, נתן הנביא לא נכנס אליו ואמר מיד: אתה חוטא, אתה מושחת, אתה מעוור את עצמך.

אילו עשה זאת, ייתכן שמנגנוני ההגנה של המלך היו מופעלים. דוד יכול היה להסביר, להצדיק, להאשים את הנסיבות או להזכיר את זכויותיו הגדולות.

במקום זאת סיפר לו נתן על איש עשיר בעל צאן רב שלקח מן העני את כבשתו היחידה. דוד שמע את המקרה מבחוץ. הוא עדיין לא ידע שהוא עצמו עומד למשפט. לכן חוש הצדק שלו פעל. הוא זעם. הוא פסק שהעשיר ראוי לעונש.

ואז אמר לו נתן שתי מילים: ״אתה האיש״.

זהו אחד השיעורים העמוקים ביותר בהנדסת תודעה ובהיחלצות ממנה.

כאשר האמת מוצגת לנו על אדם אחר, אנחנו יודעים לזהות אותה. כאשר אותה אמת נוגעת במנהיג שלנו, במשפחה שלנו, ברב שלנו, במפלגה שלנו או בעצמנו — לפתע אנחנו נעשים עורכי דין מבריקים.

אצל היריב זו שחיתות. אצלנו זו טעות.

אצל היריב זה שקר. אצלנו זו אי־דיוק.

אצל היריב זו הסתה. אצלנו זו אזהרה.

אצל היריב זה כישלון. אצלנו זו מזימה.

אצל היריב זו הפקרות. אצלנו זו מנהיגות נועזת.

הדרך הראשונה לבדוק אם דעתך נגנבה היא פשוטה וקשה: החלף בדמיונך את שמו של האדם.

קח מעשה שאתה מצדיק אצל מנהיגך והנח שעשה אותו יריבו.

האם גם אז היית מסביר אותו באותה נדיבות?

אם התשובה שלילית, ייתכן שאינך שופט את המעשה. אתה שומר על הזהות שלך.

השקר היעיל ביותר הוא שקר עטוף באמת

תעמולה פרימיטיבית ממציאה הכול. תעמולה מתוחכמת כמעט לעולם אינה עושה זאת.

היא לוקחת עובדה אמיתית, עוטפת אותה בפרשנות חד־צדדית, מחסירה את ההקשר, משמיטה נתון אחד, מחברת שני אירועים שאינם קשורים, מוסיפה מוזיקה מפחידה, תמונה משפילה וכותרת שמחליטה בשבילך מה להרגיש.

כך נבנית מציאות שאינה שקר מוחלט — ולכן קשה להפריכה — אך גם אינה אמת.

אפשר לספר על הפגנה באמצעות צילום של משפחה עם דגלים.

אפשר לספר על אותה הפגנה באמצעות צילום של אדם אחד שהתפרע.

שתי התמונות אמיתיות.

שתיהן התרחשו.

אבל מי שבחר איזו תמונה תראה החל כבר לעצב את מסקנתך.

אותו הדבר מתרחש כאשר מספרים לך על מלחמה רק דרך הישגים, או רק דרך קורבנות; על ממשלה רק דרך החלטותיה, או רק דרך מחדליה; על קבוצה שלמה דרך מיטב אנשיה, או דרך הגרוע שבהם.

הגנב אינו חייב לשקר לך. די שיחליט בעבורך מה לא תראה.

ספר משלי מזהיר: ״פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו״. המפרשים הסבירו שהפתי אינו בהכרח אדם חסר שכל. הוא אדם המאמין לדבר בלי לבחון אם הוא ראוי לאמון ובלי לברר את הדרך שהובילה אליו.

כלומר, אינטליגנציה אינה חיסון.

השכלה אינה חיסון.

דרגה צבאית אינה חיסון.

לימוד תורה אינו חיסון.

דווקא אדם הבטוח שהוא חכם מכדי שיעבדו עליו עלול להיות טרף נוח במיוחד. משום שהוא אינו בודק את עצמו. הוא בודק רק את האחרים.

כך הופכים נאמנות למעלה מוסרית

כל אדם זקוק לשייכות. זה צורך אנושי בסיסי. משפחה, קהילה, עם, דת ומדינה מעניקים משמעות ותחושת בית.

גנב הדעת אינו מבטל את הצורך הזה. הוא חוטף אותו.

הוא לוחש: נאמנות אליי היא נאמנות לעם.

ביקורת עליי היא פגיעה במדינה.

ערעור על דבריי הוא כפירה.

בדיקת עובדות היא בגידה.

והחלפת מנהיג היא נטישת המשפחה.

ברגע הזה נוצר היפוך מסוכן: האדם כבר אינו שואל אם המנהיג נאמן לערכים. הוא שואל אם האזרחים נאמנים למנהיג.

היהדות מעולם לא דרשה להפוך אדם לבעל חסינות מוסרית. משה נבחן. דוד הוכח. שאול הודח. שלמה נבקר. כהנים ונביאים ננזפו. התנ״ך אינו ספר יחסי ציבור של מנהיגים. הוא ספר נוקב המתעקש שגם הגדולים ביותר נשארים בני אדם, מועדים לטעות, לחטא, לגאווה ולשימוש לרעה בכוח.

ספר ירמיהו מתאר מצב שבו ״הנביאים ניבאו בשקר והכוהנים ירדו על ידיהם״, ומוסיף את השאלה המצמררת: ״ועמי אהבו כן״. כלומר, הבעיה אינה רק במי שמשקר. היא גם בקהל שמעדיף את השקר משום שהוא נעים יותר, מרגיע יותר או מתאים לזהותו.

יש רגע שבו צריך לשאול ביושר: האם באמת רימו אותי — או שאני מסייע לרמות את עצמי משום שהאמת מכאיבה מדי?

מדוע אדם מגן על מי שפוגע בו

מבחוץ הדבר נראה בלתי מובן.

כיצד אדם ממשיך להגן על מנהיג שלא קיים הבטחות?

כיצד הוא מסביר שוב ושוב פגיעה בפרנסתו, בביטחונו, במשפחתו או בעתיד ילדיו?

כיצד הוא מוחא כפיים למי שהיה מגנה אילו השתייך למחנה היריב?

התשובה אינה בהכרח טיפשות. לעיתים זו הגנה נפשית.

ככל שהשקעת יותר באמונה, כך קשה יותר להודות שטעית.

אולי התווכחת עם חברים.

אולי ניתקת קשר עם אח.

אולי העלבת אנשים.

אולי הצבעת שוב ושוב.

אולי שיתפת מסרים שהתבררו ככוזבים.

אולי לימדת את ילדיך שמחנה שלם הוא אויב.

להודות שעבדו עליך פירושו לא רק לשנות דעה. פירושו להתעמת עם האפשרות שבמשך שנים השתמשו בכאביך, באמונתך ובאהבתך למדינה כדי לגרום לך לשרת אינטרס של אדם אחר.

זו חוויה קשה מאוד.

ולכן הנפש מעדיפה לעיתים להעמיק את השעבוד במקום להודות בו.

היא אומרת: עוד מעט הכול יסתדר.

רק תנו לו עוד זמן.

רק אם יניחו לו לעבוד.

רק אם יסולקו המפריעים.

רק אם ינצח שוב.

כך אדם אינו נשאר נאמן מפני שהמציאות מחזקת את אמונתו. הוא נשאר נאמן מפני שהמחיר הנפשי של היציאה ממנה נדמה לו כבד מדי.

אבל המחיר אינו נעשה קטן עם הזמן.

הוא רק נדחה.

קורח והסיסמה היפה

קורח לא הציג את עצמו כאדם המבקש כוח. הוא בא בשם השוויון, בשם הציבור ובשם הקדושה: ״כל העדה כולם קדושים״. זו סיסמה מרשימה. מי יתנגד לכך שכולם קדושים? מי רוצה להיתפס כמתנשא על העם?

אלא שסיסמאות יפות עשויות להסתיר מאבקי כוח מכוערים.

המניפולטור לעולם אינו אומר: אני רוצה שתוותר על שיקול דעתך כדי שאשלוט בך.

הוא אומר: אני נלחם למענך.

הוא אינו אומר: אני מבקש חסינות.

הוא אומר: רודפים אותי בגללך.

הוא אינו אומר: אני זקוק לאויב.

הוא אומר: האויבים מקיפים אותנו.

הוא אינו אומר: אל תבדוק אותי.

הוא אומר: אל תיתן להם לעבוד עליך.

כך הוא הופך כל בדיקה להוכחת המזימה וכל ביקורת לראיה נוספת שהוא צודק.

פרשת קורח מלמדת שלא די לבחון את יופייה של הסיסמה. צריך לבדוק מי מרוויח ממנה, מה היא מסתירה ומה קורה לאחר שההמון מתאסף סביבה.

סימן ראשון: אתה מסוגל להסביר הכול

כאשר אדם עדיין חושב באופן עצמאי, יש רגעים שבהם הוא אומר: איני יודע.

אין לי הסבר.

המנהיג שלי טעה.

המפלגה שלי פעלה רע.

הרב שאני מעריך אמר דבר שאיני יכול לקבל.

הערוץ שאני צופה בו הטעה אותי.

כאשר דעתו של אדם כבר משועבדת, אין אירוע שאין לו תירוץ מוכן.

הוא יכול להסביר כל סתירה.

הבטחה שנשברה הייתה תחבולה.

נבואה שלא התממשה הייתה אזהרה שהצליחה.

כישלון היה למעשה הישג נסתר.

שינוי עמדה הוא גמישות.

אותו שינוי אצל היריב הוא צביעות.

כאשר מערכת האמונה מסוגלת להסביר כל תוצאה אפשרית, היא כבר אינה עמדה שניתנת לבדיקה. היא דת סגורה.

סימן שני: אתה יודע מראש מי צודק לפני ששמעת את העובדות

התלמוד מזהיר דיין שלא לשמוע את דבריו של צד אחד לפני שהצד האחר הגיע, משום שהסיפור הראשון יוצר מסגרת בנפש. לאחר שנבנתה המסגרת, קשה מאוד לעקור אותה.

זה נכון לא רק בבית דין.

כאשר אתה שומע ידיעה ושואל קודם מי אמר אותה במקום מה הראיות — מישהו כבר שולט בשער הכניסה לתודעתך.

אם הדבר נאמר בערוץ שלך — אתה מאמין.

אם נאמר בערוץ האחר — אתה מבטל.

אם החקירה נוגעת ליריב — אתה דורש דין.

אם היא נוגעת לאיש שלך — אתה מזהה תפירה.

אם בית המשפט פוסק לטובתך — יש שופטים.

אם פוסק נגדך — הם אויבי העם.

אדם חופשי בוחן טענה לפני שהוא בוחן מחנה.

אדם משועבד בוחן מחנה במקום לבחון טענה.

סימן שלישי: הכעס מופיע לפני המחשבה

המניפולטור אוהב כעס. כעס מקצר את הדרך בין מסר לבין פעולה.

כאשר אדם כועס, הוא בודק פחות, משתף מהר יותר, מקשיב פחות ומרגיש חזק יותר. הכעס נותן לו תחושת בהירות מזויפת: הכול פתאום פשוט. יש טובים ורעים, נאמנים ובוגדים, יהודים ואויבים, אנחנו והם.

לכן תעמולה יעילה אינה מנסה רק לשכנע אותך.

היא מנסה להחזיק אותך במצב רגשי קבוע.

כל בוקר שערורייה חדשה.

כל ערב איום חדש.

בכל שעה מישהו תוקף אותך, מוחק אותך, רודף אותך או גונב לך את המדינה.

אדם שחי כך במשך שנים אינו רק בעל דעה. גופו כבר מכור למתח שהדעה מספקת לו.

כאשר מציגים לו מידע רגוע ומורכב, הוא משתעמם.

כאשר צועקים לו שמישהו בוגד בו, הוא מתעורר.

זו אינה עוד פוליטיקה. זו התניה.

סימן רביעי: איבדת אנשים אמיתיים למען אדם שאינו מכיר אותך

עצור לרגע וחשוב.

עם מי רבת בשנים האחרונות?

את מי מחקת?

איזה בן משפחה חדל לדבר איתך?

מי הוגדר אצלך כבוגד, טיפש, שמאלני, ימני, כופר, מסוכן או שונא ישראל?

ועבור מי עשית זאת?

האם המנהיג שלמענו נלחמת יודע את שמך?

האם איש הדת שבשמו ביזית את אחיך יבוא לשבת ליד מיטתך כשתחלה?

האם המפלגה שבשבילה הרסת ארוחת חג תשלם את מחיר הבדידות?

זהו אולי המבחן הכואב ביותר של גניבת דעת: אדם מקריב קשרים אמיתיים למען נאמנות חד־צדדית לדמות ציבורית שעבורה הוא בעיקר קול בקלפי, תרומה, שיתוף או מספר בסקר.

הגנב לוקח ממך משפחה וחברים — ואתה קורא לזה עקרונות.

סימן חמישי: אינך מסוגל לומר מה ישנה את דעתך

שאל את עצמך שאלה אחת:

איזו עובדה, אילו נתונים או איזה אירוע יגרמו לי לשנות את דעתי?

אם אין תשובה, זו כבר אינה דעה.

דעה היא מסקנה זמנית המבוססת על מידע.

אמונה עיוורת היא מסקנה קבועה המגייסת כל מידע כדי להגן עליה.

האדם החופשי אומר: אני תומך בו כל עוד הוא פועל בדרך שאני מאמין בה.

האדם המשועבד אומר: הדרך הנכונה היא כל מה שהוא עושה.

סימן שישי: אתה משתמש במשפטים שאינך מסוגל לפרק

״כולם יודעים״.

״אין עוד מלבדו״.

״רק הוא יכול״.

״כל התיקים תפורים״.

״כל התקשורת משקרת״.

״כל מי שמתנגד שונא את המדינה״.

״הם לעולם לא ייתנו לו״.

״זה או הוא או אסון״.

סיסמה היא מחשבה ארוזה מראש. היא חוסכת לאדם את המאמץ לבחון את הפרטים.

שאל את עצמך: מה פירוש המשפט בדיוק? מי הם ״כולם״? מה הראיה? האם אין אף חריג? כיצד אדע שהטענה אינה נכונה? האם הייתי מקבל ניסוח דומה מפי המחנה היריב?

אם הסיסמה מתפרקת ברגע ששואלים עליה שאלות פשוטות, ייתכן שלא נועדה להסביר מציאות. היא נועדה לעצור מחשבה.

סימן שביעי: אתה גאה בכך שאיש אינו יכול לשכנע אותך

עקשנות אינה תמיד עוצמה.

לפעמים היא עדות לכך שאדם נעל את הדלת מפני שהוא חושש ממה שיגלה אם יפתח אותה.

החכם במסורת היהודית אינו מי שאינו משתנה. הוא מי שמסוגל ללמוד. פרקי אבות אומרים: ״עשה לך רב וקנה לך חבר״. רב אינו קמע שנועד לאשר תמיד את מה שאתה כבר חושב. חבר אמיתי אינו מקהלה. הוא אדם שמסוגל להראות לך דבר שלא ראית. רבנו יונה הסביר שאפילו אדם היודע כמותך עשוי להבין דבר טוב ממך וללמדך.

מי שסביבך מפחדים לחלוק עליך?

מי שמאתגר אותך מסולק?

אתה מקשיב רק לאנשים המחזקים את דעתך?

אז לא בנית סביבך קהילה. בנית מראה.

כך מתחילה היציאה מן הבור

היציאה אינה מתחילה בהחלפת מפלגה, מנהיג, רב או ערוץ טלוויזיה.

גם אדם העובר ממחנה אחד לאחר עלול פשוט להחליף גנב דעת אחד באחר.

היציאה מתחילה בהחזרת הבעלות על השאלות.

לא: מי אמר?

אלא: מה נאמר?

לא: האם הוא משלנו?

אלא: האם הדבר נכון?

לא: האם הדבר מחזק את אמונתי?

אלא: אילו ראיות היו גורמות לי להודות שאמונתי שגויה?

לא: מי מרוויח מהטענה?

אלא גם: מי מרוויח מכך שאני כועס, מפחד, משתף או נשאר נאמן?

קבע לעצמך כלל: בכל עניין משמעותי, קרא את הגרסה הטובה ביותר של שני הצדדים. לא את הקריקטורה שכל צד מצייר על יריבו. לא סרטון ערוך שנועד להשפיל. לא אדם קיצוני שנבחר כדי לייצג מחנה שלם. חפש את הטיעון החזק ביותר נגד עמדתך.

ואז נסה להסביר אותו בלי לעוות אותו.

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