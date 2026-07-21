היום ה-10 להפצצות: איראן לא נבהלת חרף הנזקים לתשתיות

היום העשירי למלחמה: ארצות הברית מגבירה את ההפצצות – אבל איראן עדיין מסרבת להישבר

מאת רמי יצהר

Rami Yitzhar

היום העשירי ברציפות של התקיפות האמריקניות באיראן ממחיש כי וושינגטון אינה מנהלת עוד מבצע ענישה קצר אלא מלחמת התשה שמטרתה לשנות את המציאות האסטרטגית במפרץ הפרסי. חיל האוויר והצי האמריקני תקפו גם הלילה שורת יעדים ברחבי איראן, בעוד טהרן ממשיכה להציג חזות של עמידה איתנה ומסרבת להיענות ללחץ הצבאי והמדיני.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הותקפו מפקדות צבאיות, אתרי שיגור טילים וכטב”מים, מערכי הגנה אווירית, בסיסים לוגיסטיים ויכולות ימיות המשמשות את איראן לאיום על השיט במצר הורמוז. בוושינגטון אומרים כי היעד אינו רק השמדת מטרות אלא פירוק שיטתי של היכולת האיראנית להמשיך ולנהל מערכה ממושכת נגד ארצות הברית ובעלות בריתה.

אלא שעשרה לילות של הפצצות אינטנסיביות עדיין אינם מספקים את התוצאה המדינית המקווה. איראן ממשיכה להפעיל לחץ במצר הורמוז, נתיב השיט החשוב בעולם לאספקת נפט וגז, ומבהירה כי כל עוד לא יושגו תנאיה – השקט לא יחזור למפרץ. גם ביממה האחרונה דווח על תקיפה נוספת נגד מכלית, תזכורת לכך שהחזית הימית הפכה לאחד ממוקדי הסיכון המסוכנים ביותר למשק האנרגיה העולמי.

בבית הלבן מדגישים כי המבצע יימשך כל עוד איראן תמשיך לפגוע בכוחות אמריקניים, בבעלות בריתה ובחופש השיט. הנשיא דונלד טראמפ החריף את הטון והבהיר כי כל פגיעה נוספת בחייל אמריקני תיענה בעוצמה גדולה בהרבה. המסר מכוון לא רק לטהרן אלא גם למשמרות המהפכה, לחות’ים בתימן ולכל שלוחותיה של איראן ברחבי המזרח התיכון.

במקביל מתברר כי למרות הנזק המצטבר, המשטר האיראני אינו מראה סימני קריסה. מערכות הביטחון האיראניות ממשיכות לפעול, השלטון משדר ביטחון כלפי פנים, וההנהגה מציגה את המלחמה כמאבק קיומי נגד “התוקפנות האמריקנית”. ההערכה היא כי בטהרן סבורים שהזמן פועל לטובתם וכי ככל שהמערכה תתארך, יגבר הלחץ הבינלאומי על וושינגטון לעצור את התקיפות.

החזית הכלכלית מתחילה להיות משמעותית לא פחות מהחזית הצבאית. כל יום נוסף של אי־יציבות במצר הורמוז מעלה את מפלס החרדה בשוקי האנרגיה, חברות הספנות מעלות פרמיות ביטוח, וחלק מהמכליות משנות מסלולים או מעכבות הפלגות מחשש לפגיעה. עבור העולם, השאלה כבר אינה רק מי ינצח במלחמה – אלא כמה תעלה המלחמה הזו לכלכלה הגלובלית.

מאחורי הקלעים נמשכים גם המאמצים הדיפלומטיים. קטאר, עומאן ומדינות נוספות מנסות לקדם מתווה להפסקת אש זמנית שתאפשר חזרה למשא ומתן. לפי דיווחים שונים, הועלו רעיונות להפוגה מוגבלת בזמן, אולם הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, וכל עוד ההפצצות והירי נמשכים – הסיכוי לפריצת דרך נראה מוגבל.

בקהילות המודיעין במערב מעריכים כי המערכה נכנסת כעת לשלב המסוכן ביותר שלה. ארצות הברית מאמינה כי לחץ צבאי רציף ישבור בסופו של דבר את יכולותיה של איראן. מנגד, טהרן סבורה כי אם תחזיק מעמד עוד זמן מה, וושינגטון תעמוד בפני לחץ מדיני, כלכלי וציבורי הולך וגובר לסיים את הלחימה.

כך, ביום העשירי למערכה, ברור יותר מתמיד כי איש מהצדדים אינו מוכן למצמץ ראשון. ההכרעה אינה נראית באופק, הסיכון להתרחבות אזורית רק גדל, וכל לילה נוסף של תקיפות מקרב את המזרח התיכון לנקודת מבחן חדשה שממנה יהיה קשה הרבה יותר לחזור לאחור.

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״עניין מרכזי״ – חדשות, תחקירים וסקופים מאז 1999

Inyan Merkazi | www.news-israel.net