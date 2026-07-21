כך תימלט מספינים, הטריקים והשטיקים של הפוליטיקאים בתקופת בחירות

גנבו לך את הדעת — ואתה עדיין משוכנע שזו דעתך

כך אינטרסנטים משתלטים על מחשבותיו של אדם, הופכים מנהיג לזהות, נאמנות לשעבוד ושקר לאמת — וכך אפשר להתחיל לצאת מן הבור

מאת רמי יצהר

גנב רגיל נכנס לביתך ולוקח כסף, תכשיט או רכוש. כשהוא יוצא, נשארת מגירה פתוחה, דלת שבורה או תחושת חוסר. אתה יודע שנגנבת. אתה כועס. אתה מזמין משטרה. אתה מבקש להשיב לעצמך את מה שנלקח.

גונב הדעת פועל אחרת לגמרי.

הוא נכנס בלי לפרוץ דלת. הוא אינו לוקח את הארנק אלא את היכולת שלך להבחין בין אמת לבין מה שנוח לו שתחשוב שהוא אמת. הוא אינו משאיר אחריו חדר הפוך. להפך: הוא מסדר מחדש את החדר שבתוך ראשך, תולה על הקירות תמונות שבחר עבורך, מוחק זיכרונות שאינם משרתים אותו, מדגיש אחרים, ולפני שהוא יוצא הוא משכנע אותך שאתה בעצמך עיצבת את הבית.

זהו הפשע היחיד שבו הקורבן מגן לעיתים בלהט על הגנב.

הוא מתווכח בשבילו. מצדיק אותו. רב עם בני משפחתו למענו. מבטל עובדות שאינן נוחות לו. מתעב אנשים שמעולם לא פגש. חוזר על משפטים שלא ניסח. ולבסוף, כשהגנב פוגע בו עצמו, הוא מאשים דווקא את מי שמנסה להזהירו.

זוהי גניבת דעת במובנה העמוק ביותר.

חז״ל לא התייחסו לכך כאל שובבות מילולית ולא כאל תחבולה נסלחת. בתלמוד נקבע: ״אסור לגנוב דעת הבריות״, ואפילו את דעתו של מי שאינו בן עמך.

הרמב״ם הרחיב וקבע שאסור לאדם להתנהל ב”דברי חלקות ופיתוי”, להיות אחד בפה ואחד בלב, ואף הזהיר כי אפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסורה. בעיני חכמי ישראל, מי שיוצר אצל הזולת רושם כוזב כדי להפיק ממנו אמון, הכרת טובה, ציות או נאמנות — גונב דבר יקר יותר מממון: את שיקול דעתו.

אלא שבעידן שלנו גניבת הדעת כבר אינה מסתפקת במוכר שמסתיר פגם במוצר או באדם שמעמיד פנים שעשה למענך טובה. היא הפכה לתעשייה. יש לה יועצים, סוקרים, פסיכולוגים, אנשי פרסום, מנהלי קמפיינים, רבנים, כמרים, מטיפים, משפיענים, ערוצי תקשורת, מערכי דוברות, צבאות של חשבונות ברשתות החברתיות ומערכות מחשב הלומדות בכל רגע מה מפחיד אותך, מה משמח אותך, מה מעליב אותך ומה יגרום לך ללחוץ, לשתף, לצעוק או להצביע.

המטרה אינה רק שתסכים עם מסר מסוים.

המטרה הגדולה היא שתפסיק להרגיש שהוא מסר.

שתחווה אותו כאמת טבעית.

כמשהו שכל אדם הגון יודע.

כחלק ממך.

גניבת דעת אינה מתחילה בשקר גדול

הגנב המתוחכם אינו מגיע אליך ביום הראשון ואומר: מעתה תאמין לי גם כשאשקר. הוא יודע שתדחה אותו. לכן הוא מתחיל דווקא באמת קטנה.

הוא מזהה כאב אמיתי שלך. תחושת קיפוח. פחד ביטחוני. עלבון ישן. כעס על מוסדות. אכזבה ממנהיגים קודמים. צורך בכבוד. געגוע לתקופה שבה הרגשת שייך. אולי אמונה דתית עמוקה. אולי תחושה שאנשים מתנשאים עליך. אולי פחד שהמדינה משתנה לנגד עיניך ושאיש אינו מקשיב.

הוא אינו ממציא בהכרח את הכאב. הוא משתמש בו.

בשלב הראשון הוא אומר לך:

אני רואה אותך.

בשלב השני:

אני היחיד שמבין אותך.

בשלב השלישי:

כל מי שמבקר אותי בעצם מבזה אותך.

בשלב הרביעי:

בלעדיי ייקחו ממך את המדינה, הדת, הביטחון, הפרנסה, הזהות או הכבוד.

ובשלב האחרון כבר אין הפרדה בינך לבינו.

הוא אינו עוד מנהיג שאתה תומך בו.

הוא נעשה האיש שבלעדיו אינך יודע מי אתה.

מכאן ואילך כל מידע עובר דרך שאלה אחת:

האם הוא מועיל לו או מזיק לו?

אם הוא מועיל — הוא אמת.

אם הוא מזיק — הוא הסתה.

אם התומך בו אומר דבר חמור — הייתה לו סיבה.

אם היריב אומר דבר דומה — זו הוכחה לרשעותו.

אם ההבטחה התקיימה — המנהיג גאון.

אם לא התקיימה — אחרים הכשילו אותו.

אם הצליח — בזכותו.

אם נכשל — בגלל שופטים, פקידים, תקשורת, יועצים, מפגינים, אויבים, בוגדים, בני ברית כפויי טובה או המציאות עצמה.

כך הדעה אינה עוד כלי שבאמצעותו אתה שופט את המנהיג.

המנהיג נעשה הכלי שבאמצעותו אתה שופט את המציאות.

התורה כבר הזהירה: גם חכמים מתעוורים

אחד הפסוקים החריפים ביותר בתורה אינו אומר שהשוחד מעוור טיפשים.

הוא אומר:

״כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים.״

זו הבחנה עצומה.

התורה מניחה שאדם יכול להיות חכם, ישר ואפילו צדיק — ובכל זאת לאבד את יכולתו לראות מפני שקיבל דבר־מה המטה את לבו.

השוחד אינו חייב להיות מעטפה עם כסף.

הוא יכול להיות תחושת שייכות.

כבוד.

תשומת לב.

מעמד.

פחד.

הבטחה להגנה.

התחושה שסוף־סוף מישהו החזיר לך את גאוותך.

אדם יכול לומר:

איש לא שילם לי.

אולי נכון.

אבל האם נתנו לך זהות?

האם גרמו לך להרגיש שאתה חלק ממחנה נבחר?

האם לימדו אותך שכל מי שמחוץ למחנה הוא פחות יהודי, פחות פטריוט, פחות מוסרי או פחות ראוי?

האם קיבלת בתמורה לנאמנות תחושה שאתה יודע סוד שההמונים אינם יודעים?

גם זה שוחד.

שוחד רגשי.

והוא יעיל לא פחות מכסף.

לעיתים הרבה יותר.

הסיפור על דוד המלך: מדוע האמת חייבת לעיתים להגיע בתחפושת

לאחר שדוד המלך חטא בפרשת אוריה ובת שבע, נתן הנביא לא נכנס אליו ואמר מיד:

אתה חוטא.

אתה מושחת.

אתה מעוור את עצמך.

אילו עשה זאת, ייתכן שמנגנוני ההגנה של המלך היו מופעלים.

דוד יכול היה להסביר.

להצדיק.

להאשים את הנסיבות.

או להזכיר את זכויותיו הגדולות.

במקום זאת סיפר לו נתן על איש עשיר בעל צאן רב שלקח מן העני את כבשתו היחידה.

דוד שמע את המקרה מבחוץ.

הוא עדיין לא ידע שהוא עצמו עומד למשפט.

לכן חוש הצדק שלו פעל.

הוא זעם.

הוא פסק שהעשיר ראוי לעונש.

ואז אמר לו נתן שתי מילים בלבד:

״אתה האיש.״

זהו אחד השיעורים העמוקים ביותר בהנדסת תודעה ובהיחלצות ממנה.

כאשר האמת מוצגת לנו על אדם אחר, אנחנו יודעים לזהות אותה.

כאשר אותה אמת נוגעת במנהיג שלנו, במשפחה שלנו, ברב שלנו, במפלגה שלנו או בעצמנו — לפתע אנחנו נעשים עורכי דין מבריקים.

אצל היריב זו שחיתות.

אצלנו זו טעות.

אצל היריב זה שקר.

אצלנו זו אי־דיוק.

אצל היריב זו הסתה.

אצלנו זו אזהרה.

אצל היריב זה כישלון.

אצלנו זו מזימה.

אצל היריב זו הפקרות.

אצלנו זו מנהיגות נועזת.

הדרך הראשונה לבדוק אם דעתך נגנבה היא פשוטה וקשה:

החלף בדמיונך את שמו של האדם.

קח מעשה שאתה מצדיק אצל מנהיגך והנח שעשה אותו יריבו.

האם גם אז היית מסביר אותו באותה נדיבות?

אם התשובה שלילית, ייתכן שאינך שופט את המעשה.

אתה שומר על הזהות שלך.

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השקר היעיל ביותר הוא שקר עטוף באמת

תעמולה פרימיטיבית ממציאה הכול.

תעמולה מתוחכמת כמעט לעולם אינה עושה זאת.

היא לוקחת עובדה אמיתית, עוטפת אותה בפרשנות חד־צדדית, מחסירה את ההקשר, משמיטה נתון אחד, מחברת שני אירועים שאינם קשורים, מוסיפה מוזיקה מפחידה, תמונה משפילה וכותרת שמחליטה בשבילך מה להרגיש.

כך נבנית מציאות שאינה שקר מוחלט — ולכן קשה להפריכה — אך גם אינה אמת.

אפשר לספר על הפגנה באמצעות צילום של משפחה עם דגלים.

אפשר לספר על אותה הפגנה באמצעות צילום של אדם אחד שהתפרע.

שתי התמונות אמיתיות.

שתיהן התרחשו.

אבל מי שבחר איזו תמונה תראה החל כבר לעצב את מסקנתך.

אותו הדבר מתרחש כאשר מספרים לך על מלחמה רק דרך הישגים, או רק דרך קורבנות; על ממשלה רק דרך החלטותיה, או רק דרך מחדליה; על קבוצה שלמה דרך מיטב אנשיה, או דרך הגרוע שבהם.

הגנב אינו חייב לשקר לך.

די שיחליט בעבורך מה לא תראה.

ספר משלי מזהיר:

״פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו.״

הפתי אינו בהכרח אדם חסר שכל.

הוא אדם המאמין בלי לבחון, מקבל בלי לברר, וחושד תמיד באחרים אך לעולם לא במי שמדבר בשפה הנכונה לאוזניו.

כלומר,

אינטליגנציה אינה חיסון.

השכלה אינה חיסון.

דרגה צבאית אינה חיסון.

לימוד תורה אינו חיסון.

דווקא אדם הבטוח שהוא חכם מכדי שיעבדו עליו עלול להיות טרף נוח במיוחד.

משום שהוא אינו בודק את עצמו.

הוא בודק רק את האחרים.

מדוע גם אנשים חכמים מאוד נופלים

קל להאמין שגניבת דעת מצליחה רק אצל חלשים, חסרי השכלה, תמימים או אנשים שאינם מסוגלים לחשוב.

זו טעות מרגיעה — ולכן מסוכנת.

אנשים חכמים אינם בהכרח חסינים יותר מפני מניפולציה.

לעיתים הם רק מוכשרים יותר בהצדקת המסקנה שכבר בחרו בה רגשית.

אדם פשוט עשוי לומר:

אני מאמין לו כי אני אוהב אותו.

אדם אינטליגנטי יכתוב מאמר שלם המסביר מדוע האהבה הזאת היא מסקנה הגיונית, היסטורית ומוסרית.

השכל אינו פועל תמיד כשופט ניטרלי.

לעיתים הוא פועל כעורך הדין של הרגש.

הוא מקבל תחילה את פסק הדין — ורק אחר כך מחפש ראיות.

פרופסור, אלוף, רב, רופא, שופט או מדען יכולים להיות מבריקים בתחומם ובכל זאת עיוורים במקום שבו הכבוד, הזהות, הפחד או הנאמנות שלהם מעורבים.

החוכמה שהביאה אדם להישגים יכולה אפילו להפוך למלכודת.

הוא רגיל שאנשים מכבדים את דעתו.

הוא רגיל להיות הצודק בחדר.

לכן קשה לו יותר לשאול אם דווקא הפעם הובילו אותו באף.

הוא אינו אומר לעצמו:

“אולי טעיתי.”

הוא אומר:

“איך ייתכן שאני טעיתי?”

וככל שהוא בטוח יותר במעמדו, כך ייתכן שיגן בעוצמה רבה יותר על הטעות.

לא מפני שהוא טיפש.

מפני שהודאה בטעות מאיימת לא רק על דעה אחת אלא על הדימוי שבנה לעצמו כאדם שרואה את המציאות טוב יותר מאחרים.

זוהי הסיבה שהציווי ״כי השוחד יעוור עיני חכמים״ אינו הערת שוליים.

הוא תמרור אזהרה לכל אדם שחושב שחוכמתו מגינה עליו.

היא אינה מגינה עליו.

רק הנכונות לבדוק את עצמו מגינה עליו.

כך הופכים נאמנות למעלה מוסרית

כל אדם זקוק לשייכות.

משפחה.

קהילה.

עם.

דת.

מדינה.

כולם מעניקים משמעות ותחושת בית.

גנב הדעת אינו מבטל את הצורך הזה.

הוא חוטף אותו.

הוא לוחש:

נאמנות אליי היא נאמנות לעם.

ביקורת עליי היא פגיעה במדינה.

ערעור על דבריי הוא כפירה.

בדיקת עובדות היא בגידה.

והחלפת מנהיג היא נטישת המשפחה.

ברגע הזה נוצר היפוך מסוכן.

האדם כבר אינו שואל אם המנהיג נאמן לערכים.

הוא שואל אם האזרחים נאמנים למנהיג.

היהדות מעולם לא דרשה להפוך אדם לבעל חסינות מוסרית.

משה נבחן.

דוד הוכח.

שאול הודח.

שלמה נבקר.

כהנים ונביאים ננזפו.

התנ״ך אינו ספר יחסי ציבור של מנהיגים.

הוא ספר נוקב המתעקש שגם הגדולים ביותר נשארים בני אדם.

מועדים לטעות.

לחטא.

לגאווה.

ולשימוש לרעה בכוח.

ספר ירמיהו מתאר מצב שבו:

״הנביאים ניבאו בשקר והכוהנים ירדו על ידיהם… ועמי אהבו כן.״

הבעיה אינה רק במי שמשקר.

היא גם בקהל שמעדיף את השקר משום שהוא נעים יותר, מרגיע יותר או מתאים לזהותו.

יש רגע שבו צריך לשאול ביושר:

האם באמת רימו אותי —

או שאני מסייע לרמות את עצמי משום שהאמת מכאיבה מדי?

מדוע אדם מגן על מי שפוגע בו

מבחוץ הדבר נראה בלתי מובן.

כיצד אדם ממשיך להגן על מנהיג שלא קיים הבטחות?

כיצד הוא מסביר שוב ושוב פגיעה בפרנסתו, בביטחונו, במשפחתו או בעתיד ילדיו?

כיצד הוא מוחא כפיים למי שהיה מגנה אילו השתייך למחנה היריב?

התשובה אינה בהכרח טיפשות.

לעיתים זו הגנה נפשית.

ככל שהשקעת יותר באמונה, כך קשה יותר להודות שטעית.

אולי התווכחת עם חברים.

אולי ניתקת קשר עם אח.

אולי העלבת אנשים.

אולי הצבעת שוב ושוב.

אולי שיתפת מסרים שהתבררו ככוזבים.

אולי לימדת את ילדיך שמחנה שלם הוא אויב.

להודות שעבדו עליך פירושו לא רק לשנות דעה.

פירושו להתעמת עם האפשרות שבמשך שנים השתמשו בכאביך, באמונתך ובאהבתך למדינה כדי לגרום לך לשרת אינטרס של אדם אחר.

זו חוויה קשה מאוד.

ולכן הנפש מעדיפה לעיתים להעמיק את השעבוד במקום להודות בו.

היא אומרת:

עוד מעט הכול יסתדר.

רק תנו לו עוד זמן.

רק אם יניחו לו לעבוד.

רק אם יסולקו המפריעים.

רק אם ינצח שוב.

כך אדם אינו נשאר נאמן מפני שהמציאות מחזקת את אמונתו.

הוא נשאר נאמן מפני שהמחיר הנפשי של היציאה ממנה נדמה לו כבד מדי.

אבל המחיר אינו נעשה קטן עם הזמן.

הוא רק נדחה.

קורח והסיסמה היפה

קורח לא הציג את עצמו כאדם המבקש כוח.

הוא בא בשם השוויון.

בשם הציבור.

ובשם הקדושה:

״כל העדה כולם קדושים.״

זו סיסמה מרשימה.

מי יתנגד לכך שכולם קדושים?

מי רוצה להיתפס כמתנשא על העם?

אלא שסיסמאות יפות עשויות להסתיר מאבקי כוח מכוערים.

המניפולטור לעולם אינו אומר:

אני רוצה שתוותר על שיקול דעתך כדי שאשלוט בך.

הוא אומר:

אני נלחם למענך.

הוא אינו אומר:

אני מבקש חסינות.

הוא אומר:

רודפים אותי בגללך.

הוא אינו אומר:

אני זקוק לאויב.

הוא אומר:

האויבים מקיפים אותנו.

הוא אינו אומר:

אל תבדוק אותי.

הוא אומר:

אל תיתן להם לעבוד עליך.

כך הוא הופך כל בדיקה להוכחת המזימה.

וכל ביקורת לראיה נוספת שהוא צודק.

פרשת קורח מלמדת שלא די לבחון את יופייה של הסיסמה.

צריך לבדוק מי מרוויח ממנה.

מה היא מסתירה.

ומה קורה לאחר שההמון מתאסף סביבה.

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