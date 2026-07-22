הודח הרמטכ״ל האוקראיני שהואשם בהקרבת חיילים לשווא בסגנון הסובייטי הפסול במערב

רעידת אדמה בצמרת הצבא האוקראיני: זלנסקי הדיח את המפקד העליון – דור חדש מקבל את הפיקוד על המלחמה שנכנסת לשנה החמישית – ללא הכרעה.

אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר מאז פרצה המלחמה עם רוסיה התקבלה בקייב: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח את המפקד העליון של הצבא, הגנרל אולכסנדר סירסקי, ומינה במקומו את מייג’ור-גנרל מיכאילו דרפאטי, בן 43 בלבד. מדובר בטלטלה הגדולה ביותר בפיקוד העליון של הצבא האוקראיני מאז הפלישה הרוסית, והיא אינה נובעת רק משיקולים צבאיים – אלא גם ממשבר אמון עמוק בין הציבור, הדרג המדיני והפיקוד הצבאי.

מאחורי ההחלטה עומדים חודשים ארוכים של ביקורת קשה על סירסקי. למרות שנזקפו לזכותו הישגים משמעותיים, ובהם חלק מרכזי בהגנת קייב ובמבצעים מוצלחים נוספים, הלכה וגברה באוקראינה התחושה כי סגנון הפיקוד שלו שייך לעידן אחר. קצינים, חיילים ואנשי ציבור טענו כי הוא המשיך לנהל את הלחימה בגישה היררכית ונוקשה, המזוהה עם הדוקטרינה הסובייטית, בעוד שהמלחמה מול רוסיה הפכה למלחמת רחפנים, בינה מלאכותית, מודיעין בזמן אמת ומבצעים טכנולוגיים מורכבים.

אחת הטענות הקשות ביותר נגדו הייתה המחיר הכבד ששילמו יחידות לוחמות בקרבות ממושכים. מבקריו האשימו אותו בכך שהתעקש להחזיק עמדות גם כאשר העלות בחיי אדם הייתה גבוהה מאוד, וטענו כי לא תמיד גילה את הגמישות המבצעית שנדרשה במציאות המשתנה של שדה הקרב. ביקורת זו הלכה והתחזקה לאחר סדרת קרבות קשים שבהם ספגה אוקראינה אבידות משמעותיות.

הקש ששבר את גב הגמל היה המשבר הפוליטי האחרון בקייב. פיטוריו של שר ההגנה הרפורמיסטי מיכאילו פדורוב, שנחשב לאדריכל מהפכת הרחפנים והחדשנות הטכנולוגית בצבא, הציתו גל מחאות ברחבי המדינה. אלפי מפגינים, ובהם גם חיילים, קצינים משוחררים וותיקי מלחמה, יצאו לרחובות בדרישה להחזיר את פדורוב ולהחליף גם את סירסקי, שנתפס בעיניהם כמי שמעכב את תהליך המודרניזציה של הצבא.

זלנסקי הבין כי המשבר כבר אינו אישי אלא מערכתי. מעבר ללחץ הציבורי, התחדד הקרע בין המחנה שביקש להאיץ את הכנסת הטכנולוגיות החדשות – רחפנים, מערכות בלתי מאוישות, בינה מלאכותית ומערכות תקיפה מדויקות – לבין הפיקוד הוותיק, שנחשב בעיני רבים לשמרני וזהיר מדי. ההדחה נועדה לשדר כי ההנהגה האוקראינית בוחרת באופן ברור בכיוון של חדשנות והסתגלות למלחמה המודרנית.

המחליף, מיכאילו דרפאטי, מייצג כמעט את ההפך הגמור מקודמו. הוא בן 43, צמח בשדה הקרב מאז 2014, נחשב לאחד המפקדים היצירתיים והמוערכים בצבא האוקראיני וזוכה לאמון רב בקרב קצינים צעירים. הוא פיקד על כוחות היבשה ובהמשך על הכוחות המשולבים, קידם רפורמות באימונים ובגיוס, תמך בשילוב נרחב של טכנולוגיות חדשות ואף התפטר בעבר מתפקיד בכיר לאחר מתקפה קטלנית על בסיס אימונים, כשהוא מקבל אחריות אישית – צעד נדיר בצבאות בני זמננו.

עם זאת, חילופי הפיקוד אינם מבטיחים שינוי מיידי במצב בחזית. רוסיה עדיין נהנית מיתרון בכוח אדם, ביכולת הייצור הצבאית ובמשאבים, ואוקראינה ממשיכה להסתמך במידה רבה על הסיוע המערבי. האתגר של דרפאטי יהיה להפיק יותר מהמשאבים הקיימים, להקטין אבידות, להאיץ את קצב קבלת ההחלטות ולשמר את תנופת התקיפות בעומק רוסיה באמצעות רחפנים וטילים ארוכי טווח.

פרשנות ״עניין מרכזי״

זלנסקי לא החליף רק אדם – הוא החליף תפיסת עולם.

ההחלטה להיפרד מסירסקי מלמדת שההנהגה האוקראינית הגיעה למסקנה כי מלחמה הנמשכת חמש שנים אינה יכולה להתנהל באותן שיטות שבהן נבלמה הפלישה הרוסית בתחילתה. הציבור דורש פחות בירוקרטיה, פחות דפוסים סובייטיים ויותר יוזמה, טכנולוגיה ואחריות אישית.

דרפאטי מקבל לידיו משימה כמעט בלתי אפשרית: להוביל צבא מותש, הנלחם מול אויב גדול וחזק ממנו, תוך שמירה על אמון הציבור והמשך ההתחדשות הטכנולוגית. אם יצליח, ייתכן שהיום הזה ייזכר כרגע שבו אוקראינה החליטה שלא רק להמשיך במלחמה – אלא גם לשנות את הדרך שבה היא מנהלת אותה.

״עניין מרכזי״ – חדשות, פרשנות וסקופים מאז 1999.