הכלכלה היפנית בשפל בעיקר בשל מלחמת טראמפ באיראן

הין היפני בשפל של 40 שנה: האם המשבר הכלכלי הגדול הבא כבר החל – או שזו דווקא הזדמנות היסטורית?

המטבע היפני, שנחשב במשך עשרות שנים לאחד מסמליה של הכלכלה היציבה בעולם, צנח לשפל שלא נראה מאז 1986. הין נסחר מעל רמת 163 ין לדולר, והלחץ על ממשלת יפן ועל הבנק המרכזי הולך וגובר. בטוקיו כבר משגרים אזהרות פומביות לשווקים ומבהירים כי הם מוכנים להתערב במסחר במטבע אם יהיה צורך בכך.

היחלשות הין אינה רק בעיה יפנית. מדובר בהתפתחות בעלת השלכות על הכלכלה העולמית, על מחירי המוצרים, על שוקי ההון, על התיירות ואף על מאזן הכוחות בין ארצות הברית, אירופה ואסיה.

במשך שנים ניהלה יפן מדיניות של ריבית אפסית כדי לעודד צמיחה ולהילחם בדפלציה. אלא שבעוד שבארצות הברית הריביות נותרו גבוהות יחסית והדולר התחזק, הין הפך לפחות ופחות אטרקטיבי למשקיעים. גם העלאות הריבית שביצע הבנק המרכזי של יפן בשנים האחרונות לא הצליחו לשנות באופן מהותי את המגמה.

לכך נוספה ההשפעה של המתיחות הביטחונית במזרח התיכון. יפן מייבאת כמעט את כל צורכי האנרגיה שלה, ולכן כל זינוק במחירי הנפט פוגע מיד במאזן הסחר שלה ומגביר את הלחץ על המטבע. במקביל, התחזקות הדולר בעולם מושכת משקיעים אל המטבע האמריקני ומחלישה עוד יותר את הין.

היצואנים היפנים דווקא נהנים מהמצב. כאשר הין חלש, חברות ענק כמו טויוטה, סוני, הונדה, פנסוניק ונינטנדו מקבלות יותר ין עבור כל דולר שהן מרוויחות מעבר לים. הדבר משפר את רווחיהן ומעניק להן יתרון תחרותי בשווקים הבינלאומיים.

לעומת זאת, הציבור היפני משלם את המחיר. המזון המיובא מתייקר, הדלק מתייקר, החשמל מתייקר וגם חומרי הגלם לתעשייה עולים יותר. התוצאה היא שחיקת כוח הקנייה של משקי הבית והכבדה על יוקר המחיה.

בשווקים מעריכים כי אם הפיחות יימשך או יאיץ, ממשלת יפן עשויה לבצע התערבות נוספת במסחר במטבע, כפי שעשתה בעבר. עם זאת, ניסיון העבר מלמד שהתערבות כזו מעניקה בדרך כלל הקלה זמנית בלבד כל עוד הגורמים הכלכליים העמוקים נותרו בעינם.

מבחינת ישראלים וחובבי טיולים, יפן הופכת בתקופה זו ליעד אטרקטיבי יותר מבחינה כלכלית. מטיילים המחזיקים דולרים או מטבעות חזקים אחרים נהנים מכוח קנייה גבוה יותר, וגם יבוא מוצרים מיפן עשוי להפוך כדאי יותר אם היבואנים יגלגלו את יתרון שער החליפין לצרכנים.

פרשנות ״עניין מרכזי״

הסיפור האמיתי אינו רק הין היפני אלא השינוי במאזן הכוחות של המטבעות בעולם. הדולר ממשיך להפגין עוצמה יוצאת דופן, בעוד כלכלות מובילות מתקשות לשמור על יציבות מטבעותיהן. יפן ניצבת כעת בפני דילמה מורכבת: להעלות ריבית כדי לחזק את הין ובכך לסכן את הצמיחה, או להמשיך ליהנות מיתרונות היצוא במחיר של פגיעה מתמשכת ברמת החיים של אזרחיה.

אם מגמת היחלשות הין תימשך, היא עלולה להפוך לאחד הסמלים הבולטים של השינויים העוברים על הכלכלה העולמית בעשור הנוכחי. עבור משקיעים, יצואנים ומקבלי החלטות, ההתפתחויות בטוקיו כבר מזמן אינן עניין מקומי בלבד, אלא מדד חשוב למצבו של המשק הגלובלי כולו.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.