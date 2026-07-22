השאננות מסוכנת: האיש החזק בוול סטריט מזהיר – “השווקים מתמחרים סיכון נמוך מדי”

למרות שיאים חדשים בבורסות ורווחי עתק של הבנקים הגדולים, ואלי בעקבותיהם, אחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם הפיננסי משמיע אזהרה חריגה: המשקיעים רגועים מדי, מחירי הנכסים גבוהים מדי, והסיכונים האמיתיים גדולים משמעותית מכפי שמשתקף כיום בשווקים.

ג’יימי דיימון, מנכ”ל JPMorgan Chase – הבנק הגדול בארצות הברית ואחד הקולות המשפיעים ביותר בוול סטריט – מזהיר כי השווקים אינם מתמחרים כראוי את מכלול הסיכונים המאיימים על הכלכלה העולמית. לדבריו, התחושה השלטת כיום מזכירה במידה מסוימת את האווירה ששררה לפני התפוצצות בועת הדוט־קום בשנת 2000 ולפני המשבר הפיננסי הגדול של 2007–2008.

האזהרה בולטת במיוחד משום שהיא מגיעה דווקא לאחר ש-JPMorgan פרסם את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בתולדות מערכת הבנקאות האמריקנית – כ־21.2 מיליארד דולר ברבעון, זינוק של כ־41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במילים אחרות, האיש שמוביל את הבנק הרווחי ביותר בארצות הברית אינו מדבר מתוך חולשה, אלא מתוך עמדת כוח.

לדברי דיימון, ארבעה גורמים מרכזיים ממשיכים לאיים על הכלכלה העולמית.

הראשון הוא המתיחות הגיאופוליטית. המלחמות והעימותים במזרח התיכון, באירופה ובמוקדים נוספים בעולם עלולים להביא לזינוק נוסף במחירי האנרגיה, לשיבושים בשרשראות האספקה ולהאטה בצמיחה.

הגורם השני הוא האינפלציה. אף שהאינפלציה ירדה מהשיאים שנרשמו בשנים האחרונות, דיימון סבור שקיימים לחצים מבניים העלולים להשאיר אותה גבוהה לאורך זמן. במקרה כזה, הריביות עלולות להישאר גבוהות מהצפוי, דבר שיפגע הן בשוקי המניות והן בשוק האג”ח.

הגורם השלישי הוא הגירעון הממשלתי האמריקני והיקף החוב הפדרלי. לדבריו, החוב העצום של ארצות הברית אינו יכול להמשיך לצמוח בקצב הנוכחי ללא השלכות. הוא אף הזהיר מפני אפשרות של “מרד שוק האג”ח” – מצב שבו המשקיעים ידרשו תשואות גבוהות יותר כדי לממן את החוב האמריקני, מה שיוביל לעלייה נוספת בריביות ולזעזועים בשווקים.

הגורם הרביעי הוא מחירי הנכסים עצמם. לאחר שנים של עליות חדות במניות, באשראי ובנכסים פיננסיים נוספים, דיימון מעריך כי רבים מהנכסים נסחרים ברמות מחיר גבוהות מאוד, שאינן מותירות מרווח ביטחון במקרה של זעזוע.

האזהרה הזו אינה מגיעה ממי שמרבה לנבא אסונות לשם הכותרת בלבד. לאורך השנים דיימון הזהיר מפני סיכונים כמו אינפלציה, עליית ריביות, חובות ממשלתיים והתפתחויות גיאופוליטיות. חלק מהתחזיות שלו התממשו, אחרות היו שמרניות מדי, אך כאשר הוא בוחר להזהיר לאחר פרסום תוצאות שיא – השווקים נוטים להקשיב.

עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר בהערכת מצב ולא בתחזית ודאית. וול סטריט כבר הוכיחה בעבר שהיא מסוגלת להמשיך לעלות גם בתקופות שבהן בכירים הזהירו מפני תיקון קרוב. לכן, גם הפעם אין ודאות שהתרחיש הפסימי יתממש.

פרשנות ״עניין מרכזי״

המסר של ג’יימי דיימון פשוט: דווקא כשהכול נראה מצוין, זה הזמן שבו צריך להיות זהירים ביותר.

המשקיעים נוטים להאמין שהעבר הקרוב יימשך גם בעתיד. כאשר הבורסות עולות חודשים ארוכים, נוצרת תחושה שהסיכון נעלם. ההיסטוריה מלמדת שהמציאות בדרך כלל מורכבת יותר.

הבועה של שנת 2000 והמשבר הפיננסי של 2008 לא החלו ביום שבו השווקים קרסו. הם נבנו במשך שנים של אופוריה, אשראי זול ואמונה שהפעם “זה שונה”. דיימון אינו טוען שמפולת עומדת להתרחש מחר בבוקר, אלא שהשוק מתנהג כאילו כמעט אין סיכונים – וזו בדיוק הסיבה שהוא מודאג.

אם יתברר שהוא צודק, ייתכן שבעתיד יסתכלו לאחור על האזהרות של היום כעל אחד הסימנים המוקדמים לכך שהשווקים שוב התעלמו מהעננים שהצטברו באופק.

״עניין מרכזי״ – חדשות, פרשנות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!