מפקד צבא ארה”ב נאלץ להודות: בהפצצות מהאוויר אי אפשר לנצח את האיראנים

הלילה ה־11 של ההפצצות: ארצות הברית מרחיבה את בנק המטרות, איראן תוקפת במפרץ – ובמקביל ממוכנה לחידוש מו״מ אבל בתנאים שלה. מה שברור הוא שככה זה יוכל להמשך עוד הרבה זמן.

ארצות הברית השלימה לפנות בוקר לילה 11 ברציפות של תקיפות באיראן, בעוד משמרות המהפכה ממשיכים להכות במכליות, בבסיסים ובמדינות המארחות כוחות אמריקניים. במקביל, ובניגוד לרטוריקה הלוחמנית המושמעת בטהרן, שיגרה איראן שר בכיר לפקיסטן בניסיון להחיות את התיווך ולמצוא מוצא מן המערכה המתמשכת.

גל התקיפות האמריקני האחרון היה קצר יחסית אך ממוקד. לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הוא נמשך כ־75 דקות ובמהלכו הותקפו מרכזי ניהול מבצעיים של הצבא האיראני, יכולות ימיות, האנגרים של כלי טיס, מחסני כטב״מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. המטרה המוצהרת היא להמשיך ולשחוק את יכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במצר הורמוז. (Reuters⁠)

המסר האמריקני ברור: וושינגטון אינה מתכוונת להסתפק בהפצצות סמליות או בפעולות ענישה מוגבלות. היא מבקשת לפרק בהדרגה את המערכת המאפשרת לאיראן לאתר כלי שיט, לשגר לעברם טילים וכטב״מים, להפעיל כוחות ימיים ולנהל את הלחימה מן החוף האיראני. אלא שגם לאחר 11 לילות רצופים של תקיפות, טהרן עדיין שומרת על יכולת לפגוע, להטריד ולשבש את התנועה הימית.

איראן הוכיחה זאת שוב בשעות האחרונות כאשר מכלית הותקפה במצר הורמוז ונאלצה להינטש בידי אנשי הצוות. משמרות המהפכה קיבלו אחריות לתקיפה, וכן לשתי תקיפות נוספות נגד כלי שיט שבוצעו יום קודם לכן. הנתיב הסמוך לחופי עומאן, שהאמריקנים המליצו לספינות להשתמש בו כדי להתרחק מן האזור הנתון לשליטה איראנית, הפך בעצמו לזירת⁠ קרבות.

במקביל נמשכו התקיפות האיראניות נגד מטרות במדינות המפרץ. איראן שיגרה טילים וכטב״מים לעבר בחריין, ירדן וכוויית – מדינות שבהן מוצבים כוחות אמריקניים ושבהן פועלים בסיסים בעלי חשיבות אסטרטגית למערכה. בכך מבקשת טהרן להעביר מסר כפול: לארצות הברית שהיא מסוגלת להרחיב את מחיר המלחמה, ולממשלות האזור כי אירוח כוחות אמריקניים עלול להפוך אותן למטרות.

זהו אחד השינויים המסוכנים ביותר במערכה. בתחילתה ניסו חלק ממדינות המפרץ להישאר מחוץ לעימות הישיר ולהציג את עצמן כמתווכות או כשטח ניטרלי יחסית. כעת הן מוצאות עצמן חשופות יותר ויותר לתקיפות איראניות, גם כאשר הן אינן משתתפות באופן גלוי בהפצצות באיראן.

לפי הדיווחים מאיראן, במהלך הלילה נשמעו פיצוצים והופעלו מערכות הגנה אווירית בטהרן ובמחוזות בושהר, מזרח אזרבייג׳ן, המדאן, הורמוזגאן, ח׳וזסתאן וסיסתאן ובלוצ׳סתאן. פיזור התקיפות מעיד כי האמריקנים אינם מתמקדים עוד רק באזור מסוים או בסוג אחד של מטרות, אלא פועלים לרוחב הזירה האיראנית – מן המפרץ הפרסי והדרום ועד אזורים בצפון ובמערב המדינה.⁠

בשלב הזה ניכר כי ארצות הברית מנסה להשיג שלוש מטרות בו־זמנית: לפגוע ביכולת האיראנית לשלוט במצר הורמוז, להגן על הכוחות והבסיסים האמריקניים במרחב וליצור לחץ שיכריח את טהרן לקבל הסכם חדש בתנאים נוחים יותר לוושינגטון.

אלא שהנשיא דונלד טראמפ מאותת כי מבחינתו עדיין לא הגיע הזמן להעניק לאיראנים מוצא דיפלומטי נוח. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר כי האיראנים מעוניינים מאוד להיפגש, אך כל עוד אינם מוכנים למפגש “משמעותי”, לארצות הברית אין עניין בשיחות. לדבריו, המגעים מאחורי הקלעים מלמדים כי בטהרן רוצים לסיים את המערכה משום שאיראן “נכתשת”.

הצהרת טראמפ נועדה להבהיר כי עצם נכונותה של איראן לשוב לשולחן אינה מספיקה. הנשיא האמריקני רוצה להציג כל חזרה למשא ומתן כתוצאה של הכרעה צבאית ולא של פשרה הדדית. הוא מבקש שהאיראנים יגיעו לשיחות כשהם חלשים, לחוצים ונכונים לוותר בסוגיות שעד כה סירבו לפתוח מחדש.

טראמפ גם העלה את רף האיום כאשר הודיע כי ארצות הברית צפויה לתקוף בקרוב ובעוצמה את האזור הסמוך ל“הר פיקאקס” – אתר תת־קרקעי מבוצר הקרוב לאחד ממתקני העשרת האורניום המרכזיים של איראן. לדבריו, האמריקנים עוקבים אחר החומר הגרעיני ולא רק אחר הצנטריפוגות והמתקנים.

האיראנים מצדם הזהירו כי תקיפה של מתקנים גרעיניים או של “אתרים רגישים אחרים” תיחשב להסלמה חמורה. בכך הם מאותתים כי קיימים מבחינתם יעדים שתקיפתם עלולה להביא לתגובה רחבה בהרבה – אולי נגד בסיסים נוספים, תשתיות אזרחיות או יעדים של בעלות בריתה של ארצות הברית.

אולם לצד האיומים מתנהל מאמץ איראני ברור לפתוח מחדש ערוץ מדיני. שר הפנים האיראני אסכנדר מומני הגיע לפקיסטן ונפגש עם ראש הממשלה שהבז שריף ועם מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסים מוניר. פקיסטן הייתה שחקנית מרכזית בתיווך שהוביל להסכם הביניים הקודם, וכעת מנסה טהרן לשכנע את איסלאמאבאד להחזיר את וושינגטון לשולחן. ⁠

עצם שליחתו של שר בכיר לפקיסטן בעיצומה של המערכה מלמדת שטהרן אינה מסתפקת בהצהרות פומביות על עמידה איתנה. היא מבינה שכל לילה נוסף של הפצצות שוחק את יכולותיה, מרחיב את רשימת המטרות שנפגעו ומקרב את האמריקנים לאתרים רגישים יותר.

עם זאת, הסכם חדש עדיין נראה רחוק. האמון בין הצדדים כמעט אינו קיים. איראן טוענת כי הותקפה בעבר בעת שניהלה משא ומתן, ולכן אינה מאמינה שהפסקת אש תגן עליה. ארצות הברית טוענת כי איראן הפרה את ההבנות כאשר חידשה את תקיפות הספינות במצר הורמוז. כל צד משוכנע שהצד האחר השתמש בדיפלומטיה כדי להתכונן לסיבוב הבא.

המלחמה מתמקדת כעת יותר ויותר במצר הורמוז, אך היא כבר מזמן אינה מוגבלת אליו. דרך המצר עבר לפני המלחמה כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית. תנועת הספינות שם הצטמצמה, חברות ספנות חוששות לשלוח צוותים לאזור, ועלויות הביטוח וההובלה מזנקות. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה מעל 92 דולר לחבית, ומחיר גלון בנזין ממוצע בארצות הברית הגיע לכארבעה דולרים. (AP News⁠)

המשמעות היא שהאיראנים אינם חייבים לנצח צבאית כדי להסב נזק לארצות הברית ולמערב. די בכך שיצליחו להפוך את השיט במצר למסוכן, יקר ובלתי צפוי. כל פגיעה נוספת במכלית, כל אזהרה לחברת ספנות וכל עיכוב במשלוחי נפט מגדילים את הלחץ הכלכלי על ממשל טראמפ.

החזית הימית מסתבכת עוד יותר בשל כניסת החות׳ים בתימן למערכה נגד סעודיה. החות׳ים הכריזו על מצור ימי וטענו כי שש ספינות נאלצו לשנות את מסלולן לאחר שקיבלו אזהרות. גורמים בארגון גם הזהירו חברות ספנות שלא לעבור במצר באב אל־מנדב – השער הדרומי של הים האדום. (AP News⁠)

המהלך החות׳י מסוכן במיוחד משום שסעודיה הסתמכה בתקופה האחרונה על הזרמת נפט בצינורות לכיוון הים האדום, כחלופה לנתיב הורמוז. אם גם הנתיב המערבי דרך באב אל־מנדב ייפגע, המרחב כולו עלול להיקלע למצב שבו שני נתיבי האנרגיה המרכזיים משני עברי חצי האי ערב נתונים לאיום איראני או פרו־איראני.

טראמפ ניסה לצמצם את חומרת האיום ואמר כי לפי שעה המצור החות׳י עדיין אינו עובדה מוגמרת. עם זאת הבהיר שאם הדבר יתפתח לבעיה של ממש, ארצות הברית “תטפל בעסק”. האמירה מעידה כי הממשל אינו שולל הרחבה נוספת של המלחמה גם לתימן, אם החות׳ים יצליחו לפגוע באופן משמעותי בתנועת הספנות. (AP News⁠)

במקביל הולך ומתברר המחיר הכבד שמשלמת ארצות הברית. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו במלחמה הגיע ל־18, ומספר הפצועים חצה, לפי גורם אמריקני, את רף 500. הנתון גבוה מהמספר הרשמי המופיע במערכת הפנטגון, בין היתר בשל עיכוב בעדכון הפציעות. (AP News⁠)

בימים האחרונים ספגה ארצות הברית אבדות ישירות בתקיפה האיראנית נגד בסיס בירדן. בין ההרוגים חיילים שנפגעו מטילים בליסטיים ומכטב״מים איראניים. הפגיעה הזו ערערה את הטענה האמריקנית שלפיה מערכי ההגנה מצליחים ליירט כמעט את כל האיומים.

טראמפ אף עורר ביקורת כאשר אמר כי “משהו הצליח לחדור בירדן”, ורמז שמי שהפעילו את מערכות ההגנה לא ביצעו את תפקידם כראוי. הוא לא הבהיר אם האשים את הכוחות הירדניים, את מפעילי מערכות ההגנה או גורם אחר. (AP News⁠)

המלחמה גם הופכת במהירות למוקד מחלוקת פנימית חריפה בוושינגטון. שר ההגנה פיט הגסת׳ העיד בסנאט כי עלות המלחמה הגיעה כבר ל־37.5 מיליארד דולר. הוא ביקש מהקונגרס לאשר חבילת מימון נוספת של עשרות מיליארדי דולרים, והזהיר שללא הכסף ייאלץ הפנטגון לצמצם אימונים, ייצור חימוש ואולי אף יתקשה לעמוד בתשלומים ובצרכים מבצעיים. (AP News⁠)

לפי הגסת׳, כ־46 מיליארד דולר דרושים לחימוש ולהרחבת קווי הייצור, ועוד כ־21 מיליארד דולר נדרשים לשכר, דלק והחלפת ציוד. הדברים מעידים על קצב שחיקה גבוה של טילים מיירטים, פצצות, תחמושת מדויקת, דלק וחלקי חילוף.

הדיון בסנאט הפך לעימות קשה. סנאטורים דמוקרטים טענו כי הממשל מבקש “צ׳ק פתוח” למלחמה שאין לו תוכנית ברורה כיצד לסיימה. הם הזכירו כי טראמפ והגסת׳ טענו בעבר שהצבא האיראני הושמד או הוצא מכלל פעולה לשנים, בעוד בפועל איראן ממשיכה לשגר טילים, כטב״מים ולתקוף ספינות. (AP News⁠)

הרמטכ״ל האמריקני, הגנרל דן קיין, הודה בעדותו כי לכוח אווירי יש מגבלות וכי היסטורית לא ניתן להשיג באמצעות הפצצות בלבד כל יעד מדיני. הוא הדגיש שהצלחה מחייבת שילוב בין כוח צבאי, דיפלומטיה, לחץ כלכלי ומאבק תודעתי. הוא סירב לומר אם נשקלת אפשרות של פעילות קרקעית, אך הודה שאיראן תמשיך להוות אתגר גם בעתיד. (AP News⁠)

זו אולי האמירה החשובה ביותר שנשמעה בוושינגטון בשעות האחרונות. היא מחדדת את הפער בין ההצלחה הטקטית של מטוסים אמריקניים להגיע ליעדים ולהשמידם לבין הקושי האסטרטגי לכפות על איראן הסדר יציב באמצעות הפצצות בלבד.

האמריקנים מסוגלים להמשיך להרוס מחסנים, בסיסים, האנגרים, מכ״מים ומרכזי פיקוד. הם יכולים להרחיב את התקיפות לתשתיות צבאיות נוספות ואולי גם לאזורי הגרעין. אך כל עוד איראן מסוגלת לשגר מספר קטן של טילים או כטב״מים, לפגוע במכלית או לאיים על הורמוז, היא ממשיכה להחזיק מנוף לחץ משמעותי.

מנגד, איראן משלמת מחיר מצטבר כבד. משרד הבריאות האיראני טוען כי בגל התקיפות האמריקני האחרון נהרגו כ־50 אזרחים ונפצעו כ־500. ארצות הברית מציגה את התקיפות כמכוונות נגד מטרות צבאיות, אך הרחבת בנק המטרות והקרבה לתשתיות אזרחיות מגבירות את הסיכון לנפגעים נוספים. (Reuters⁠)

האו״ם שב וקרא לפתוח מיד את מצר הורמוז ולחדש את המאמצים להסדר מדיני. מזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש הזהיר שאין פתרון צבאי לעימות וכי המצב מתנדנד על סף התרחבות נוספת. (AP News⁠)

בישראל עוקבים בדריכות אחר השלב החדש. כל פגיעה עמוקה יותר ביכולות האיראניות משרתת לכאורה את האינטרס הישראלי, אך התרחבות המלחמה לבחריין, ירדן, כוויית, סעודיה ותימן עלולה להצית שרשרת תגובות שתשפיע גם על ישראל. ככל שהאמריקנים יתקפו יעדים רגישים יותר, גובר הסיכוי שאיראן תנסה לפגוע גם בישראל או להפעיל ביתר עוצמה את שלוחותיה באזור.

השעות האחרונות ממחישות אפוא את הסתירה המרכזית של המערכה. ארצות הברית מפעילה עליונות אווירית אדירה, פוגעת מדי לילה בעשרות יעדים ומכריחה את איראן לחפש תיווך. אך איראן, גם כשהיא נחלשת, עדיין מסוגלת לגבות מחיר, לשבש את נתיבי האנרגיה ולהרחיב את המלחמה למדינות נוספות.

האמריקנים רוצים שהאיראנים יגיעו למשא ומתן מתוך כניעה. האיראנים רוצים להגיע אליו מבלי להיראות כמי שנכנעו. עד שאחד הצדדים ימצא נוסחה שתאפשר לו לעצור בלי להודות בהפסד, צפויים הלילות הקרובים להיראות דומים: מטוסים אמריקניים מעל איראן, טילים וכטב״מים מעל המפרץ, מכליות המחפשות נתיב בטוח, מתווכים העוברים בין בירות – וטראמפ שמבטיח כי המכה הכבדה באמת עדיין בדרך.

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Inyan Merkazi | www.news-israel.net