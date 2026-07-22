נחשפה רשת שהלבינה מאות מיליארדים

חשד לפרשת ענק: רשת הלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל נחשפה – שלושה נעצרו

היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרה, בשיתוף רשות המסים, חשפה על פי החשד אחת מפרשיות ההונאה והלבנת ההון הגדולות שנחקרו בשנים האחרונות. שלושה חשודים נעצרו בחשד שהפעילו במשך שנים מנגנון פיננסי מתוחכם, שבאמצעותו הולבנו כספים, הועלמו הכנסות ובוצעו עבירות מס בהיקף המוערך בכחצי מיליארד שקלים.

על פי החשד, החשודים הקימו והפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות בארץ ובחו”ל, ששימשה לכאורה ככיסוי להעברת כספים ולהסתרת מקורם. באמצעות המנגנון הזה, כך לפי החוקרים, הוכנסו לישראל כספים שמקורם בחו”ל, הולבנו כספים עבור חברות ישראליות והוסתרו עסקאות והכנסות מרשויות המס.

במוקד החקירה עומדת שיטה המכונה “שובר תשלום”, שבמסגרתה, לפי החשד, נעשה שימוש במזומנים, בחשבוניות פיקטיביות, בתשלומי שוברים הקשורים לעסקאות נדל”ן ובחשבונות בנק של בני משפחה ואנשים נוספים, במטרה לטשטש את מסלול הכסף ולהקשות על איתור בעלי הכספים האמיתיים.

החקירה נוהלה במשך יותר משנה באופן סמוי על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ”ר ירושלים, בשיתוף חוקרי מס הכנסה ירושלים והדרום. במהלך התקופה נאספו ראיות רבות, נותחו תנועות כספים ונחקרו קשרים עסקיים בארץ ומחוצה לה.

ב-14 ביולי עברה הפרשה לשלב הגלוי. כוחות משטרה פשטו על בתיהם של 16 חשודים, ביצעו חיפושים נרחבים, תפסו מסמכים, מחשבים ואמצעי אחסון, וכן עיקלו עשרות נכסים שלפי החשד נרכשו מכספים שמקורם בעבירות או מהכנסות שלא דווחו לרשויות.

במשטרה מעריכים כי מעגל המעורבים רחב בהרבה משלושת העצורים. עד כה נחקרו עשרות בני אדם שעל פי החשד עשו שימוש בשירותי הרשת לצורך הלבנת הון, העלמת הכנסות וקבלת כספים במרמה, והחקירה עדיין נמצאת בעיצומה. לא מן הנמנע כי בהמשך יזומנו חשודים נוספים ואף יוגשו כתבי אישום נגד גורמים נוספים אם יתגבשו ראיות מספיקות.

בית המשפט האריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב, עד ל-23 ביולי, לבקשת החוקרים, כדי לאפשר את המשך פעולות החקירה ואיסוף הראיות.

הפרשה ממחישה פעם נוספת את מאבקן של רשויות האכיפה בפשיעה הכלכלית, הנחשבת לאחד התחומים המורכבים ביותר לחקירה. כאשר על פי החשד מדובר במנגנון בינלאומי מתוחכם הכולל חברות קש, חשבונות בנק מרובים והעברות כספים בין מדינות, החקירות נמשכות לעיתים חודשים ואף שנים, ומחייבות שיתוף פעולה בין גופי אכיפה שונים בארץ ובעולם.

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