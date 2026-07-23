חשש לירי טילים מאיראן לישראל בזמן הקרוב

27 רשויות כבר פתחו מקלטים: ישראל נכנסת לכוננות רחבה – מה בדיוק קורה?

פתיחת עשרות מקלטים ציבוריים, מהגליל ועד אילת, היא אחד מסימני ההיערכות הביטחונית הבולטים ביותר שנראו בישראל בתקופה האחרונה. בתוך שעות הודיעו 27 רשויות מקומיות על פתיחת המקלטים, ובהן קריית שמונה, נהריה, מעלות-תרשיחא, צפת, עכו, כרמיאל, הקריות, טבריה, נוף הגליל, מגדל העמק, תל אביב-יפו, הרצליה, פתח תקווה, מודיעין, ירושלים, רמת גן, אשקלון, קריית גת, אופקים, באר שבע, דימונה ואילת, לצד מועצות אזוריות נוספות.

מדובר בפריסה ארצית חריגה למדי, המעידה כי מערכת הביטחון והרשויות המקומיות מעדיפות להיערך מראש לתרחיש של הסלמה אפשרית ולא להמתין לרגע שבו כבר יישמעו אזעקות. פתיחת מקלטים כשלעצמה אינה מעידה בהכרח על מתקפה מיידית, אך היא בהחלט מלמדת כי גורמי הביטחון מייחסים משקל משמעותי לאפשרות של הידרדרות מהירה במצב.

בשלב זה לא פורסמה הודעה על מעבר כולל של המדינה למדרג התגוננות מחמיר, אולם רשויות מקומיות רשאיות להחליט על פתיחת מקלטים כאמצעי זהירות כאשר מתקיימות הערכות מצב ביטחוניות ומתקבלות התרעות המחייבות היערכות מוקדמת.

ברקע נמצאת המתיחות האזורית החריפה שנרשמה בימים האחרונים. לאחר שורת התפתחויות בזירה האיראנית והמשך הכוננות הגבוהה במערכת הביטחון, גובר החשש מפני תגובה איראנית ישירה או באמצעות שלוחותיה, ובהן חיזבאללה, החות’ים ומיליציות פרו-איראניות נוספות. התרחישים הנבחנים כוללים ירי טילים, כטב”מים או ניסיונות לפגיעה במטרות ישראליות.

במערכת הביטחון מבקשים להימנע מכל אפשרות של הפתעה. לכן, לצד פעילות המודיעין וההגנה האווירית, מושם דגש גם על מוכנות העורף – פתיחת מקלטים, בדיקת מערכי החירום העירוניים, רענון הנהלים והבטחת זמינותם של מרחבים מוגנים במקרה של הידרדרות.

עצם העובדה שכל כך הרבה רשויות ברחבי הארץ פתחו את המקלטים בפרק זמן קצר מצביעה על כך שהתרחיש הביטחוני נתפס כבעל פוטנציאל ממשי, גם אם איש אינו יכול לומר בשלב זה האם אכן תתרחש מתקפה ומה יהיה היקפה.

השעות הקרובות עשויות להיות משמעותיות. אם המתיחות תחריף, ייתכן שיוכרזו צעדי התגוננות נוספים ואף יעודכנו הנחיות לציבור. מנגד, אם יושגו הבנות שיבלמו את ההסלמה, ייתכן שהכוננות תישאר בגדר אמצעי זהירות בלבד.

בינתיים, המסר של הרשויות ברור: להיות מוכנים, להכיר את המרחב המוגן הקרוב, לעקוב אחר ההודעות הרשמיות ולהימנע מהפצת שמועות. דווקא במצבי מתיחות, מוכנות מוקדמת יכולה להציל חיים.

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