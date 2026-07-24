על האפס: נצחונות מרשימות לישראליות בתחילת דרכן בגביעי אירופה – חות מהאלופה שהפסידה

המונדיאל הסתיים אבל הכדורגל רק מתחיל את עונתו החדשה ואנחנו כבר נרגשים.

ערב מושלם לכדורגל הישראלי באירופה: שלוש נציגות, שלושה ניצחונות, שמונה שערים ואפס ספיגות

זה היה אחד הערבים המרשימים ביותר של הכדורגל הישראלי בזירה האירופית בשנים האחרונות. שלוש הנציגות הישראליות שעלו למגרש במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האירופית והקונפרנס ליג חזרו כולן עם ניצחונות, הציגו כדורגל איכותי והעניקו לאוהדיהן הרבה סיבות לאופטימיות לקראת משחקי הגומלין. מכבי תל אביב הביסה את שריף טירספול בתוצאה 0:5, הפועל תל אביב גברה על לודוגורץ בתוצאה 0:2 ובית”ר ירושלים ניצחה את אא”ק לרנקה בתוצאה 0:1 בקפריסין. המאזן הכולל – שלושה ניצחונות, שמונה שערי זכות ואפס שערי חובה – מספר את הסיפור כולו.

מכבי תל אביב שלחה מסר לאירופה

ההצגה הגדולה של הערב הייתה שייכת למכבי תל אביב, שפירקה את שריף טירספול בתוצאה 0:5 במולדובה והבהירה כבר במשחק הראשון כי היא נחושה להגיע לשלבים המתקדמים של המפעל.

כבר בדקה החמישית העלה אבו פרחי את הצהובים ליתרון לאחר נגיחה מצוינת מבישול של עידו שחר. דור פרץ הכפיל בדקה ה־29 אחרי מהלך נהדר של רוי רביבו, שהמשיך להפגין יכולת גבוהה והשלים צמד בישולים כאשר סידר גם לשגיב יחזקאל את השלישי בדקה ה־53. אבו פרחי השלים צמד בפנדל עוצמתי בדקה ה־74, וסיסוקו חתם את החגיגה עם שער בכורה בדקה ה־78.

קבוצתו של מילר שלטה כמעט ללא עוררין, הניעה כדור בביטחון, הפעילה לחץ גבוה ולא אפשרה לשריף לפתח משחק מסודר. אם הייתה נקודת דאגה אחת בערב המושלם, הרי שזו הייתה פציעתו המחודשת של כריסטיאן בליץ’, שנכנס כמחליף אך נאלץ לרדת מהמגרש כעבור דקות ספורות. מנגד, הליו וארלה ערך את הופעתו הראשונה העונה לאחר המונדיאל במדי כף ורדה.

בפועל, התוצאה הופכת את משחק הגומלין למשימה פורמלית כמעט לחלוטין. אלא אם יתרחש אירוע חריג במיוחד, מכבי תל אביב כבר יכולה לראות את עצמה בסיבוב הבא.

הפועל תל אביב חזרה לאירופה בסטייל

שתים־עשרה שנים המתינו אוהדי הפועל תל אביב לרגע הזה. במשך יותר מעשור הפכו הזיכרונות מהמפגשים מול מילאן, צ’לסי, פארמה, פריז סן ז’רמן, בנפיקה, ריינג’רס, סלטיק והמבורג לסיפורים מהעבר. אמש נפתח פרק חדש.

האדומים גברו על לודוגורץ בתוצאה 0:2, אחת הקבוצות המנוסות והחזקות במזרח אירופה, והוכיחו כי גם מול יריבה בעלת ניסיון אירופי עשיר ופער תקציבי משמעותי ניתן לשחק באומץ, במשמעת ובאיכות.

עומרי אלטמן כבש בדקה ה־45 לאחר הגבהה מדויקת של סתיו טוריאל וקבע את השער האירופי הראשון של הפועל תל אביב מאז קיץ 2014. בדקה ה־90 הגיע צ’יקו ודחק מקרוב את השני לאחר כדור שחזר מהקורה, ושלח את כחמשת אלפים האוהדים האדומים ביציעים לחגוג ניצחון גדול.

קבוצתו של אליניב ברדה הציגה משחק הגנה מאורגן, שלטה במרכז השדה בעזרת לוקאס פלקאו ונטרלה כמעט לחלוטין את התקפת היריבה. זה היה ערב שהחזיר להפועל לא רק את אירופה, אלא גם את התחושה שהיא שוב שייכת לבמה הזו. עם זאת, הגומלין בבולגריה צפוי להיות קשה הרבה יותר, במיוחד כאשר לודוגורץ אמורה לקבל בחזרה מספר שחקני מפתח שלא עמדו לרשותה במשחק הראשון.

בית”ר ירושלים הוכיחה אופי בקפריסין

בית”ר ירושלים חזרה מקפריסין עם ניצחון יקר בתוצאה 0:1 על אא”ק לרנקה ותגיע לגומלין בטדי כשהיא מחזיקה ביתרון משמעותי.

כבר מן הפתיחה ניכרה טביעת האצבע של המאמן אלמוג כהן במשחק הרשמי הראשון שלו על הקווים. לחץ גבוה, אגרסיביות, משחק יוזם וניסיון להכתיב את הקצב אפיינו את בית”ר לאורך דקות רבות.

למרות זאת, לרנקה הייתה מסוכנת יותר במחצית הראשונה, פגעה פעמיים בקורות והייתה יכולה לרדת להפסקה ביתרון. בית”ר גילתה אופי, שמרה על קור רוח ובמחצית השנייה השתלטה טוב יותר על המשחק. ההכרעה הגיעה בדקה ה־77, כאשר בראיין קרבאלי שלח בעיטה חופשית נהדרת לרשת והעניק לירושלמים יתרון חשוב לקראת הגומלין.

הניצחון הזה שיקף לא רק איכות מקצועית אלא גם בגרות ואופי. במשחק חוץ מול יריבה אירופית מנוסה, בית”ר ידעה לספוג את הלחץ, להישאר במשחק ולהכות ברגע הנכון.

גם באירופה: הפייבוריטיות עשו את שלהן

ערב המשחקים במוקדמות הליגה האירופית והקונפרנס ליג סיפק עשרות מפגשים ברחבי היבשת, ורוב הקבוצות הבכירות הצליחו להשיג מקדמות חשובות לקראת משחקי הגומלין. לצד התוצאות הצפויות נרשמו גם כמה הפתעות, שהותירו מועדונים בעלי מסורת אירופית תחת לחץ לקראת השבוע הבא.

מבחינת ישראל, זה היה ללא ספק אחד הערבים המוצלחים ביותר של השנים האחרונות. שלוש הנציגות לא הסתפקו בניצחונות, אלא גם הציגו כדורגל איכותי, משמעתי ויעיל, וסיימו את הערב עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות, שמונה שערי זכות ואפס שערי חובה.

ערב שמחזיר את החיוך לכדורגל הישראלי

המשותף לשלוש הנציגות לא היה רק הניצחון, אלא גם הדרך. מכבי תל אביב הפגינה עליונות מוחלטת והעבירה מסר ברור לכל יריבותיה במפעל. הפועל תל אביב חזרה לבמה האירופית אחרי שתים־עשרה שנות היעדרות עם ניצחון יוקרתי על יריבה איכותית, ובית”ר ירושלים הוכיחה שגם בעידן חדש, תחת מאמן חדש, היא מסוגלת להתמודד בהצלחה במשחקי חוץ קשים באירופה.

שלושה משחקים, שלושה ניצחונות, שמונה שערי זכות ואפס שערי חובה – זו שורה סטטיסטית שלא רואים בכל קיץ אירופי, והיא מעניקה לכדורגל הישראלי פתיחת עונה מעודדת במיוחד, הן מבחינת הביטחון העצמי של הקבוצות והן מבחינת המאבק על נקודות הדירוג של אופ”א.

מנגד, התמונה הישראלית אינה מושלמת. ערב קודם לכן הייתה זו הפועל באר שבע שאכזבה כשהפסידה לוויקינגור רייקיאוויק מאיסלנד בתוצאה 2:1 במשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות. באר שבע אמנם הצליחה לכבוש שער חשוב ששומר אותה בתמונה, אך תגיע לגומלין כשהיא חייבת לנצח כדי להעפיל לשלב הבא.

כך, בעוד מכבי תל אביב כבר עם רגל וחצי בסיבוב הבא, והפועל תל אביב ובית”ר ירושלים השיגו מקדמות משמעותיות, באר שבע תצטרך להיות הראשונה שמבצעת מהפך. אם תצליח בכך, יוכל הכדורגל הישראלי לרשום שבוע אירופי מוצלח במיוחד עם ארבע נציגות שממשיכות הלאה.

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