גביע הטוטו: נצחונות לקבוצות הפועל בדרבים של חיפה ופתח תקווה

פתיחת גביע הטוטו סיפקה בדיוק את מה שחובבי הכדורגל הישראלי קיוו לקבל – דרבים טעונים, עשרה שערים, הפתעות גדולות, כישרונות צעירים שגנבו את ההצגה ולא מעט חומר למחשבה למאמני ליגת העל, שבועות ספורים לפני פתיחת העונה הרשמית. אמנם מדובר במפעל ההכנה של הכדורגל הישראלי, אך כבר במחזור הראשון התברר שהיוקרה, בעיקר בדרבים, חשובה לא פחות מהניסויים הטקטיים.

הפועל חיפה הדהימה את מכבי חיפה בדרבי ענק – 2:3

הסיפור הגדול של המחזור הגיע מאצטדיון סמי עופר, שם הפועל חיפה רשמה ניצחון יוקרתי בדרבי העירוני והנחילה ליריבתה הפסד כואב כבר במשחק הרשמי הראשון של העונה.

האדומים היו עדיפים במשך רוב שלבי המשחק ועלו ליתרון בדקה ה־30 משער נהדר של יעד גונן. שלוש דקות בלבד חלפו, ושער עצמי של נועם שטייפמן הכפיל את היתרון. בדקה ה־58 כבר נדמה היה שהמשחק גמור, כאשר אלון תורג’מן סובב כדור חופשי נהדר לרשת וקבע 0:3.

מכבי חיפה התעוררה מאוחר. איאד חלאילי צימק בדקה ה־76, ואיתן אזולאי הוסיף שער נוסף שלוש דקות אחר כך, אך למרות הלחץ הכבד בדקות הסיום הצליחה הפועל חיפה לשמור על היתרון ולחגוג ניצחון יוקרתי בדרבי הראשון של העונה.

מעבר לתוצאה, הפועל חיפה נראתה מאורגנת, חדה ומסוכנת בהתקפות המעבר, בעוד מכבי חיפה שילמה מחיר על משחק הגנה רך ועל פתיחה מהוססת במיוחד.

הדרבי של פתח תקווה הלך גם הוא לאדומים – 0:1 להפועל

גם הדרבי של אם המושבות הסתיים בחגיגות אדומות.

במשך קרוב ל־90 דקות התנהל משחק שקול, טקטי וזהיר, כשנדמה היה ששתי הקבוצות משלימות עם תיקו מאופס. אלא שבדקה ה־89 הגיע הרגע הגדול של המשחק: נועם כהן קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, בעט במדויק והכניע את שוער מכבי פתח תקווה בדרך ל־0:1 יקר במיוחד.

עבור הפועל פתח תקווה זהו ניצחון שמעניק המון ביטחון ואמונה לקראת המשך ההכנות, בעוד מכבי פתח תקווה תצטרך לשפר משמעותית את היכולת ההתקפית אם ברצונה להיאבק בצמרת גם העונה.

מכבי נתניה הרשימה – אבוחצירה ממשיך לסחוף את הדמיון

אם הייתה קבוצה אחת שנראתה מוכנה במיוחד לפתיחת העונה, הרי שזו מכבי נתניה.

היהלומים גברו 1:3 על הפועל ירושלים במשחק שבו שלטו ברוב שלבי ההתמודדות והציגו כדורגל התקפי ומהיר.

באסם זערורה העלה את נתניה ליתרון כבר בדקה העשירית, ג’ורדן דפאה השווה עבור ירושלים בדקה ה־23, אך עוז בילו החזיר את היתרון שש דקות בלבד לאחר מכן.

את החותמת נתן הכישרון הצעיר ירין אבוחצירה, שכבש את השער השלישי בדקה ה־69 והמשיך להצדיק את ההערכות שלפיהן מדובר באחד משחקני העתיד של הכדורגל הישראלי.

נתניה נראתה מאוזנת, יצירתית ובעיקר מסוכנת מאוד בחלק הקדמי – נתון שמעודד מאוד את הצוות המקצועי לקראת פתיחת הליגה.

עירוני טבריה הוכיחה שוב שהיא לא באה להיות תפאורה

גם עירוני טבריה פתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון 1:2 על בני סכנין.

דווקא סכנין הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות משער של איאד אבו עביד בדקה ה־37, אולם טבריה לא נשברה.

בדקה ה־75 השווה רון אונגר את התוצאה, וכעבור שתי דקות בלבד השלים מנסור באדג’י מהפך נהדר שהעניק לטבריינים שלוש נקודות יקרות.

טבריה שוב הוכיחה שהיא קבוצה עיקשת, מאורגנת ומסוגלת להעניש כל יריבה שתוריד את הרגל מהגז.

המחזור הראשון כבר סיפק מסקנות

נכון, מדובר רק בגביע הטוטו, אבל מי שחושב שאין חשיבות לתוצאות טועה. המפעל מעניק למאמנים הזדמנות לבחון שחקנים, אך גם מאפשר לקבוצות לצבור ביטחון, לייצר מומנטום ולחדד את ההרכבים לקראת פתיחת העונה.

הפועל חיפה יצאה עם הצהרת כוונות מרשימה בדרבי, הפועל פתח תקווה חגגה ניצחון יוקרתי לא פחות, מכבי נתניה הראתה שיש לה כלים לשחק כדורגל אטרקטיבי ומלהיב, ועירוני טבריה המשיכה להוכיח שהיא אינה מתכוונת להסתפק במאבקי הישרדות בלבד.

מנגד, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים ובני סכנין קיבלו תזכורת לכך שהליגה כבר מעבר לפינה, ושיש להן לא מעט עבודה אם הן רוצות להגיע מוכנות לרגע האמת.

אם המחזור הראשון הוא רמז לבאות, עונת 2026/27 של הכדורגל הישראלי צפויה להיות מרתקת, צמודה ומלאת דרמות כבר מהשריקה הראשונה.

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