טייפון נורא פקד את סין וההשלכות יהיו עולמיות

סין במבחן הטבע הגדול של השנה: יותר מ־800 אלף פונו, מאות טיסות בוטלו – והחשש האמיתי מתחיל דווקא עכשיו

הטייפון נול (Noul), הסופה החזקה ביותר שפגעה בסין מאז תחילת השנה, המחיש פעם נוספת כיצד אסון טבע בודד מסוגל לשתק בתוך שעות אזורים המאוכלסים בעשרות מיליוני בני אדם ולהשפיע על הכלכלה העולמית. בעוד עיני העולם נשואות בדרך כלל למלחמות ולמשברים גיאופוליטיים, בסוף השבוע האחרון היה זה הטבע שהזכיר כי הוא עדיין הכוח החזק ביותר על פני כדור הארץ.

עם התקרבות הסופה לחופי מחוז גואנגדונג שבדרום סין, הרשויות הפעילו את מנגנון החירום הגדול ביותר מאז תחילת עונת הטייפונים. יותר מ־800 אלף בני אדם הועברו מבתיהם לאזורים בטוחים, מאות אלפי עובדים נשארו בבתיהם, מאות טיסות בוטלו, תנועת הרכבות המהירות הופסקה בחלק מהאזורים, נמלים נסגרו, בתי ספר לא נפתחו והפעילות הכלכלית בחלקים נרחבים של דרום המדינה נעצרה כמעט לחלוטין.

הטייפון הגיע לחוף כשהוא מלווה ברוחות שהגיעו למהירות של יותר מ־160 קמ”ש באזור העין ובגשמים עזים, לפני שנחלש בהדרגה עם חדירתו ליבשה. אך דווקא כעת מזהירים המטאורולוגים כי הסכנה הגדולה ביותר אינה עוד הרוח – אלא כמויות המים האדירות שממשיכות לרדת ועלולות לגרום להצפות, מפולות בוץ וקריסת תשתיות גם מאות קילומטרים ממקום הפגיעה הראשוני.

לא רק רוח – אלא מכה למשק העולמי

עבור העולם כולו, הסיפור אינו מסתכם באסון מקומי.

מחוז גואנגדונג הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר של הכלכלה הסינית. זהו מרכז עצום של מפעלי אלקטרוניקה, תעשיות רכב, ייצור שבבים, טקסטיל, ציוד רפואי ומוצרים אינספור הנשלחים מדי יום לכל יבשות העולם. כל עצירה של הייצור או של פעילות הנמלים עלולה לגרום לעיכובים בשרשראות האספקה הבינלאומיות.

לא במקרה נערכו חברות הספנות הגדולות מראש. אוניות הוסטו למסלולים בטוחים יותר, נמלים צמצמו פעילות, חברות ביטוח העלו כוננות, ומפעלים רבים הפסיקו את העבודה עוד לפני הגעת הסופה כדי למנוע אובדן ציוד ופגיעה בעובדים.

הונג קונג כמעט נעצרה

גם הונג קונג, אחת הערים הפיננסיות החשובות בעולם, חוותה שיתוק כמעט מוחלט.

כ־350 טיסות בוטלו, מאות רכבות מהירות לא יצאו לדרכן, שירותי המעבורות הופסקו, פיגומים קרסו במספר אתרי בנייה ועשרות בני אדם נפצעו באורח קל עד בינוני. הרשויות הורידו בהמשך את רמת הכוננות לאחר שהסופה התרחקה, אך הזהירו מפני רוחות חזקות וגשמים כבדים גם לאחר חלוף מרכז הטייפון.

עונת הטייפונים רק באמצע

הדאגה הגדולה של הרשויות בסין היא שהסופה הנוכחית אינה אירוע חריג, אלא חלק מעונה סוערת במיוחד.

נול הוא כבר הטייפון השלישי שפוגע בסין בתוך חודש אחד בלבד, לאחר באווי ומאיסאק. רצף כזה של סופות מקשה מאוד על מערכות הניקוז, מחליש סכרים, מגדיל את הסיכון למפולות קרקע ומקשה על הרשויות לבצע תיקונים בין אירוע אחד למשנהו.

למה דווקא סין?

מבחינה גיאוגרפית, דרום סין ממוקמת במסלול הטבעי של טייפונים הנוצרים מעל האוקיינוס השקט המערבי וים סין הדרומי. מי ים חמים במיוחד מספקים את האנרגיה הדרושה להתפתחות הסופות, וכאשר הן מגיעות ליבשה הן מתנגשות במערכות ההרים וממטירות כמויות עצומות של גשם בפרקי זמן קצרים.

בשנים האחרונות מזהירים מדעני אקלים כי התחממות מי הים עשויה לגרום לכך שהטייפונים יהיו אמנם פחות רבים – אך חזקים יותר, איטיים יותר ובעלי פוטנציאל לנזק גדול בהרבה. כאשר סופה נעה לאט יותר, היא מורידה גשם במשך שעות ארוכות על אותו אזור, והתוצאה היא הצפות קשות הרבה יותר.

סין כבר מתכוננת לעתיד

בשנים האחרונות השקיעה הממשלה הסינית מאות מיליארדי דולרים בבניית סכרים, חומות ים, מערכות ניקוז עירוניות, תחנות שאיבה ומערכי התרעה מהמתקדמים בעולם. הפינוי המוקדם של מאות אלפי תושבים הוא אחת הסיבות לכך שמספר הנפגעים נמוך בהרבה מזה שנרשם באסונות דומים בעבר.

אלא שגם התשתיות המתקדמות ביותר מתקשות להתמודד עם אירועי מזג אוויר קיצוניים שהולכים ומתחזקים משנה לשנה.

גם העולם משלם את המחיר

כאשר סין משתתקת, אפילו לזמן קצר, ההשפעה מורגשת היטב גם באירופה, בארצות הברית ובמזרח התיכון. עיכובים באספקת רכיבים אלקטרוניים, ציוד רפואי, חומרי גלם ומוצרי צריכה עלולים להעלות מחירים, לעכב ייצור ולהכביד על שרשראות אספקה שגם כך מתמודדות עם מתחים גיאופוליטיים ועם יוקר הובלה ימית.

בסופו של דבר, הטייפון נול אינו רק סיפור על רוח, גשם ועצים שנעקרו. הוא תזכורת לכך שבעולם המחובר של המאה ה־21, סערה אחת בדרום סין מסוגלת להשפיע על מפעל בגרמניה, על חנות בישראל ועל צרכן בארצות הברית. שינויי האקלים, הכלכלה הגלובלית והטכנולוגיה הפכו את כולנו לשכנים – גם כאשר הסופה משתוללת במרחק אלפי קילומטרים.

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