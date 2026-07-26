טראמפ זלזל באזהרות המומחים והתוצאה: אירופה בוערת וכל החום האימתני פוגע גם בארה״ב

אירופה בוערת – והחשש הגדול כבר אינו השריפות, אלא תחילתו של שינוי היסטורי במפת החיים על היבשת הסמוכה ומה צפוי אצלנו?

אירופה מתמודדת בימים אלה עם אחד ממשברי האקלים החמורים ביותר בתולדותיה המודרניות, אך מומחים רבים סבורים שהשריפות, גלי החום והפינויים ההמוניים אינם הסיפור האמיתי. עשרות בני אדם כבר נספו, מאות אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם, אלפי מבנים ניזוקו או נשרפו, שטחים חקלאיים עצומים חרבו, ומדינות שלמות מפעילות כוחות צבא ושירותי חירום כדי להתמודד עם אסון שהולך ומתרחב. במקביל, מתחיל להתגבש חשש חדש ומטריד בהרבה: האם אירופה נכנסת לעידן שבו שינויי האקלים ישנו בהדרגה את מפת ההתיישבות, הכלכלה ואפילו את מרכז הכובד של היבשת?

זו כבר אינה עוד כתבה על שריפה ביוון, על בצורת בספרד או על גל חום בצרפת. בפעם הראשונה מאז החלו המדידות האקלימיות המודרניות, מצטברים סימנים לכך שחלקים נרחבים מדרום אירופה עלולים להפוך במהלך העשורים הקרובים לקשים יותר ויותר למחיה במשך חודשי הקיץ. המשמעות עלולה להיות דרמטית: ירידה בפריון העבודה, פגיעה בחקלאות, נטישת אזורים כפריים, ירידה בערך הנדל”ן באזורים מסוימים, התייקרות עצומה של הביטוח והאנרגיה, והגירה הדרגתית של אוכלוסיות צפונה.

הנזק הכלכלי כבר עצום עוד לפני שהסתיים הקיץ. שריפות הענק מכלות יערות שנבנו במשך מאות שנים, משמידות כרמים, מטעי זיתים, שדות חיטה ושטחי מרעה. כבישים, מסילות ברזל וקווי חשמל נסגרים שוב ושוב. ענף התיירות, אחד ממנועי הצמיחה החשובים של דרום אירופה, סופג ביטולים המוניים. חברות ביטוח מעלות מחירים או מסרבות לבטח נכסים באזורים בעלי סיכון גבוה. הרשויות המקומיות והממשלות נאלצות להזרים מיליארדי אירו לכיבוי אש, לפינוי אוכלוסיות, לשיקום תשתיות ולפיצוי אזרחים.

אבל זהו רק החשבון הישיר.

החשבון האמיתי מגיע אחר כך. פחות יבולים פירושם יותר התייקרות במזון. יותר שריפות פירושן יותר מסים למימון השיקום. יותר שימוש במזגנים פירושו ביקוש אדיר לחשמל והשקעות עתק ברשתות אנרגיה. מחסור במים מחייב מתקני התפלה, הובלת מים והשקעות עצומות בתשתיות. וכאשר כל זה מתרחש כמעט מדי קיץ, כבר אי אפשר להתייחס אליו כאירוע חד-פעמי.

למעשה, מה שאירופה חווה כיום הוא בדיוק התרחיש שעליו הזהירו מדעני האקלים במשך עשרות שנים. במשך יותר מארבעים שנה הם חזרו והסבירו שהתחממות כדור הארץ לא תתבטא רק בעלייה ממוצעת של מעלה או שתיים בטמפרטורה, אלא בהתרבות אירועי הקיצון: יותר גלי חום, יותר שריפות, יותר בצורות, יותר שיטפונות, פחות יציבות ופחות יכולת לחזות את מזג האוויר כפי שהכרנו אותו.

האזהרות הללו לא זכו תמיד לאוזן קשבת. ממשלות העדיפו לדחות השקעות יקרות, תעשיות רבות המשיכו להתבסס על דלקים מאובנים, ופוליטיקאים חששו מהמחיר הציבורי של צעדים לא פופולריים. במקביל התפתח גם גל של הכחשת אקלים שטען כי מדובר במחזור טבעי או בהגזמה של המדענים.

אלא שהמציאות הולכת ומכריעה את הוויכוח.

כמעט כל שנה שוברת את שיאי החום של קודמתה. עונות השריפות מתארכות. אזורים שבעבר בערו פעם בעשרים או שלושים שנה עולים כיום באש כמעט בכל קיץ. נהרות מרכזיים באירופה מגיעים לשפלים שלא נמדדו בעבר, דבר שפוגע גם בהובלת סחורות, בייצור חשמל ובאספקת מים.

במקביל מתרחש תהליך מסוכן נוסף. ככל שהקרקע מתייבשת, כך היא מתחממת מהר יותר. ככל שהיערות נשרפים, כך הם קולטים פחות פחמן דו-חמצני ופולטים יותר. ככל שהקרחונים נמסים, כך כדור הארץ מחזיר פחות קרינת שמש לחלל ומתחמם עוד יותר. זהו מעגל שמאיץ את עצמו ועלול להפוך חלק מהשינויים לבלתי הפיכים במשך עשרות ואף מאות שנים.

וכאן מגיעה השאלה שכמעט אינה נשאלת, אף שהיא אולי החשובה מכולן.

לאורך ההיסטוריה האנושית, שינויי אקלים שינו שוב ושוב את מסלולן של ציוויליזציות. תקופות יובש ממושכות גרמו לקריסת ממלכות. שינויי טמפרטורה אילצו אוכלוסיות להגר. אזורים שהיו פוריים הפכו למדבר, ואחרים הפכו לראויים להתיישבות. האקלים היה תמיד אחד הכוחות שעיצבו את ההיסטוריה האנושית, גם אם בני האדם העדיפו לייחס אותה למלחמות ולשליטים.

האם גם אירופה עומדת בפני תהליך כזה?

איש אינו יודע בוודאות, אבל יותר ויותר חוקרים סבורים שהאפשרות הזאת כבר אינה דמיונית.

אם גלי החום יימשכו ויחמירו, אם מחסור במים יהפוך לכרוני, אם החקלאות בדרום היבשת תמשיך להיפגע ואם השריפות יהפכו לאירוע שנתי קבוע – ייתכן שבעוד דור או שניים מיליוני אירופים יעדיפו לחפש איכות חיים טובה יותר בצפון היבשת. לא בגלל מלחמה, לא בגלל משבר כלכלי, אלא פשוט משום שהאקלים יהיה נוח יותר.

משמעות כזו אינה רק דמוגרפית. היא כלכלית, פוליטית וחברתית. ערי הדרום עלולות לאבד אוכלוסייה והשקעות. אזורי הצפון עשויים להפוך למוקדי צמיחה חדשים. מחירי הנדל”ן יכולים להשתנות מן היסוד. תשתיות ענק יידרשו כדי לקלוט אוכלוסיות חדשות. תעשיות יעברו למקומות שבהם יהיה קל יותר לעבוד. זוהי מהפכה שקטה, אך היא עלולה להיות אחת המהפכות הגדולות ביותר של המאה ה־21.

ומה באשר לישראל?

גם כאן התמונה מורכבת.

ישראל מתחממת בקצב מהיר מהממוצע העולמי. מספר ימי השרב עולה בהתמדה. הלילות הופכים חמים יותר. סכנת השריפות גדלה. הביקוש לחשמל בקיץ מזנק משנה לשנה. במקביל, צפויה ירידה בכמות המשקעים השנתית לצד עלייה בעוצמת אירועי הגשם, כך שפחות גשם יירד – אך כאשר יגיע, הוא יהיה אלים יותר ויגרום להצפות.

לישראל יש יתרונות שאין למדינות רבות באירופה. מערך ההתפלה הגדול בעולם מעניק ביטחון יחסי בתחום המים. הניסיון בחקלאות מדברית, בטכנולוגיות השקיה ובניהול משק מים מתקדם מעניק יתרון משמעותי. אבל גם היתרונות האלה אינם מבטלים את המחיר: השקעות של מיליארדים בתשתיות, התאמת הערים לחום קיצוני, הרחבת ייצור החשמל, חיזוק מערכות הבריאות והכבאות והתמודדות עם יוקר מחיה שילך ויעלה.

בסופו של דבר, השאלה כבר אינה האם כדור הארץ מתחמם. היא גם אינה האם הקיץ הבא יהיה חם יותר מהקודם.

השאלה היא האם האנושות מבינה שהיא אינה מתמודדת עם שינוי במזג האוויר, אלא עם שינוי אפשרי של תנאי החיים שעליהם נבנתה הציוויליזציה המודרנית.

אם התשובה תהיה שלילית, ייתכן שבעוד מאה שנים יכתבו ההיסטוריונים שלא השריפות של קיץ 2026 היו הסיפור הגדול. הסיפור הגדול היה שזה היה הרגע שבו העולם כולו כבר ראה את הכתובת על הקיר – ובכל זאת המשיך להתנהג כאילו מדובר בעוד קיץ חם במיוחד.

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