איום איראני מדאיג: אם נתניהו יפציץ שוב – נגרום לחורבן חסר תקדים ברחבי ישראל

איראן מעלה את הרף: “בפעם הבאה שנתניהו ישלח את מטוסיו להפציץ אותנו תגובתנו תהיה כה חמורה עד שישראל לא תשתקם לאורך שנים” – בטהרן מתכוננים לכך שהעימות הבא יהיה הרסני בהרבה מקודמיו. עד כה הוכיחו האיראנים יכולות ומי שמזלזל באיום יעשה טעות איומה.

האיום החדש שיצא מטהרן אינו נשמע כמו עוד הצהרה לצורכי תעמולה פנימית. בכיר איראני אמר כי אם המלחמה תתחדש, לאיראן כבר יש “בנק מטרות חדש בישראל”, והוסיף כי הפעם “ישראל לא תוכל להשתקם במשך שנים”. הניסוח החריף משקף את התחושה בצמרת האיראנית כי סבב הלחימה האחרון שינה את מאזן ההרתעה וכי שני הצדדים למדו זה את נקודות התורפה של זה.

מאחורי האיום עומדת תפיסה ברורה: אם בעבר התמקדה איראן בעיקר בהפגנת יכולת לשגר כמויות גדולות של טילים וכטב”מים, הרי שכעת היא מבקשת להבהיר כי מטרתה העתידית תהיה לגרום לשיתוק ממושך של מערכות חיוניות בישראל. מבחינת טהרן, הצלחה אינה נמדדת רק במספר הטילים שפוגעים במטרה, אלא ביכולת לשבש את חיי היומיום, לפגוע בכלכלה, לערער את הביטחון האזרחי ולהפעיל לחץ מתמשך על הדרג המדיני.

המלחמה האחרונה המחישה כי גם מדינה המצוידת באחת ממערכות ההגנה האווירית המתקדמות בעולם אינה חסינה לחלוטין. חלק מהטילים והכטב”מים הצליחו לחדור את מערכי היירוט ולגרום לפגיעות במוקדים שונים. בין האירועים הבולטים הייתה הפגיעה במתחם המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שהמחישה כי גם מתקנים אזרחיים חיוניים עלולים למצוא את עצמם במעגל האש. פגיעות נוספות דווחו במתקנים ותשתיות באזורים שונים בארץ, ובהם גם מתקנים הקשורים למשק האנרגיה והתעשייה, לצד נזקים למבנים, לרכוש ולתשתיות אזרחיות.

באיראן רואים בכך הוכחה שהעורף הישראלי פגיע יותר מכפי שסברו בעבר. לטענתם, אם יוחלט בעתיד לרכז את האש לעבר מתקני אנרגיה, נמלים, שדות תעופה, מרכזי תקשורת, בסיסים צבאיים, מתקני תעשייה ביטחונית ומרכזי שליטה ובקרה – הנזק המצטבר עלול להיות משמעותי בהרבה.

אלא שגם הצד האמריקני הפיק לקחים כואבים מהעימות. בתחילה ניסו גורמים רשמיים בארצות הברית להמעיט בהיקף הנזק שנגרם לבסיסים האמריקניים במזרח התיכון, אולם בהמשך פורסמו תחקירים שהתבססו על צילומי לוויין ועל מקורות מודיעיניים, ולפיהם נפגעו עשרות מתקנים בבסיסים אמריקניים ברחבי האזור. לפי אחד התחקירים הבולטים, נפגעו או ניזוקו מאות מבנים ואמצעי לחימה בכ־15 בסיסים במדינות המפרץ, בירדן, בעיראק ובאזורים נוספים. בין היתר דווח על פגיעות במבני פיקוד, בהאנגרים, במערכות הגנה אווירית, במכ”מים, במתקני אחסון ובתשתיות תומכות.

העובדה שבסיסים אמריקניים, שנחשבו במשך שנים למוגנים היטב, הצליחו להיפגע גם אם לא הושמדו לחלוטין, הדליקה נורה אדומה בוושינגטון. המשמעות היא שכל עימות עתידי עלול לגרור במהירות את ארצות הברית לעימות רחב יותר, לא רק בשל מחויבותה לישראל אלא גם משום שכוחותיה הפרוסים באזור יהפכו מיד למטרות.

הלקח המרכזי של שני הצדדים הוא שהמלחמות של העשור הנוכחי שונות לחלוטין מאלה של העבר. אם בעבר הוכרעו מלחמות באמצעות כיבוש שטח, הרי שכיום ניתן לגרום לנזק אסטרטגי עצום גם מבלי לחצות גבול. די בפגיעה במערכת חשמל, בבית זיקוק, בנמל, במרכז נתונים, במתקן מים או בצומת תחבורה מרכזי כדי לשבש את תפקודה של מדינה שלמה.

בישראל כבר משקיעים משאבים אדירים בחיזוק מערכות ההגנה, בפיזור תשתיות, בהקשחת מתקנים ובהגדלת היתירות של מערכות חיוניות. במקביל, גם איראן משקיעה בפיתוח טילים מדויקים יותר, בכטב”מים ארוכי טווח וביכולת לבצע מתקפות רוויות שיקשו על מערכות היירוט להתמודד עם מספר גדול של איומים בו־זמנית.

לכן, האיום האיראני החדש אינו עוד הצהרה שנועדה לכותרות. הוא משקף את ההבנה בשני הצדדים שהעימות הבא, אם יפרוץ, יהיה שונה מקודמו: מדויק יותר, רחב יותר, קטלני יותר ובעיקר מכוון הרבה יותר אל התשתיות שעליהן נשענים חיי היומיום.

השאלה הגדולה כעת היא האם האיומים נועדו להרתיע ולהשפיע על המשא ומתן המדיני, או שמא שני הצדדים כבר נערכים בפועל לסבב נוסף. אם התשובה היא האפשרות השנייה, המזרח התיכון עלול למצוא את עצמו בתוך מלחמה שבה הגבול בין חזית לעורף כמעט ייעלם – והמחיר הכלכלי, האזרחי והאסטרטגי יהיה גבוה בהרבה מזה שנראה עד כה.

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