איומים בסנקציות נגד ממשלת נתניהו בטענה שאינה מונעת פרעות יהודים בפלסטינים בגדה

העולם מזדעזע מאלימות המתנחלים בגדה: הצתת מסגדים, תקיפות בכפרים והקריאות לסנקציות חדשות על ישראל.

הצתת שני מסגדים, שורת תקיפות בכפרים פלסטיניים, בתים ועסקים שהועלו באש, כתובות נקמה בעברית על קירות מבני דת ומאות תושבים שנאלצו להסתגר בבתיהם – גל האלימות האחרון של מתנחלים בגדה המערבית חולל בתוך שעות גל חריף של גינויים ברחבי העולם ומציב שוב את ישראל תחת לחץ מדיני כבד.

האירועים האחרונים החלו לאחר העימות הקטלני באזור הכפר תל שבאזור שכם, שבו נהרגו ארבעה פלסטינים ושני ישראלים. בתוך שעות התפשט גל של פעולות תגמול בכפרים פלסטיניים סמוכים. מתנחלים הציתו מסגדים, השחיתו רכוש, ריססו כתובות נקמה ופגעו במבנים אזרחיים. צה”ל הודיע כי הוא מגנה את הפגיעה במקומות קדושים ופתח בחקירת האירועים, אך בעולם מתייחסים לאירועים כחלק מתופעה רחבה ומתמשכת ולא כאירוע נקודתי.

התגובות הבינלאומיות הגיעו כמעט מיד.

מזכ”ל האו”ם ונציגי הארגון למזרח התיכון קראו לישראל לפעול באופן מיידי כדי להגן על האוכלוסייה הפלסטינית, למנוע אלימות נוספת ולהעמיד לדין את האחראים. בהודעת האו”ם הודגש כי במקביל יש לגנות גם תקיפות פלסטיניות נגד ישראלים, אולם הובהר כי על ישראל, ככוח השולט בשטח, מוטלת האחריות למנוע פגיעה באזרחים ולהבטיח את שלטון החוק.

גם הוותיקן הצטרף לגינויים. האפיפיור ליאו ה־14 הביע צער עמוק על הפגיעה במסגדים וקרא לכבד את המקומות הקדושים לכל הדתות ולחדש את המאמץ המדיני לפתרון הסכסוך.

הרשות הפלסטינית הגדירה את האירועים “טרור מתנחלים” והאשימה את ממשלת ישראל כי היא מאפשרת בפועל את המשך האלימות באמצעות אכיפה רופפת והרחבת ההתנחלויות. הליגה הערבית קראה למועצת הביטחון של האו”ם ולמדינות המערב להפעיל לחץ מדיני וכלכלי על ישראל כדי לעצור את ההסלמה.

אולם ההתפתחות המשמעותית ביותר מבחינת ישראל מגיעה דווקא מבעלות בריתה במערב.

בריטניה, צרפת, קנדה, אוסטרליה, נורווגיה ומדינות נוספות כבר הודיעו בחודשים האחרונים על סנקציות מתואמות נגד גורמים המזוהים עם אלימות מתנחלים. בעקבות האירועים האחרונים גובר הלחץ להרחיב את הרשימות הללו ולהטיל מגבלות נוספות על יחידים, ארגונים ומקורות מימון הקשורים להתנחלויות האלימות.

בהודעות המשותפות שפרסמו המדינות נאמר כי אלימות המתנחלים פוגעת בזכויות אדם, מערערת את היציבות באזור ומסכנת את האפשרות להגיע בעתיד להסדר מדיני. הן גם קראו לממשלת ישראל לבצע חקירות מהירות, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע הקמת מאחזים בלתי חוקיים חדשים.

גם ארגוני זכויות האדם הבינלאומיים החריפו את הטון.

ארגון Human Rights Watch הזהיר כי ההסלמה בגדה עלולה להוביל ל”זוועות רחבות היקף” אם לא תיבלם במהירות, וקרא לממשלות להפעיל לחץ ישיר על ישראל, לרבות באמצעות סנקציות נוספות והגבלות כלכליות. גם ארגונים נוספים טוענים כי מספר תקיפות המתנחלים עלה באופן חד בשנת 2026 וכי מדובר בדפוס מתמשך ולא באירועים חריגים.

במקביל מתחדד גם הפער בין עמדת רוב הקהילה הבינלאומית לבין עמדת ממשלת ישראל בסוגיית ההתנחלויות. מרבית מדינות העולם, האו”ם ובית הדין הבינלאומי בהאג רואים בהתנחלויות הפרה של המשפט הבינלאומי, בעוד ישראל דוחה עמדה זו וטוענת לזכויות היסטוריות וביטחוניות בשטחי יהודה ושומרון.

בתוך ישראל עצמה נשמעו גם קולות גינוי חריפים. צה”ל גינה את הצתת המסגדים, וגורמי ביטחון הביעו חשש כי אירועים מסוג זה אינם רק פגיעה בפלסטינים אלא גם איום ישיר על ביטחון ישראל, משום שהם מגבירים את המוטיבציה לפיגועי נקם, מסבכים את פעילות הצבא בשטח ופוגעים במעמדה הבינלאומי של המדינה.

לצד זאת, גורמים בימין טוענים כי ההתייחסות העולמית לאלימות המתנחלים מתעלמת מהפיגועים ומהתקיפות נגד ישראלים שקדמו לאירועים האחרונים, וכי יש לבחון את תמונת המצב המלאה הכוללת גם טרור פלסטיני.

אלא שמבחינה מדינית, הנזק כבר ניכר.

הסוגיה הפכה שוב לכותרת ראשית ברשתות הטלוויזיה ובעיתונים המרכזיים בעולם. התמונות של מסגדים בוערים, כתובות נקמה ובתים שניזוקו משודרות בכלי תקשורת בינלאומיים ומעמיקות את הביקורת על ישראל דווקא בתקופה שבה היא מתמודדת ממילא עם לחצים מדיניים כבדים בעקבות המלחמה בעזה.

השאלה הגדולה כעת איננה רק כיצד תסתיים המתיחות הנוכחית בגדה, אלא האם גל האלימות הזה יהפוך לנקודת מפנה נוספת ביחסי ישראל עם ידידותיה הקרובות ביותר. אם הקהילה הבינלאומית תגיע למסקנה שממשלת ישראל אינה מצליחה או אינה מעוניינת לרסן את האלימות, ייתכן שהצעדים הדיפלומטיים והכלכליים נגד גורמים ישראליים יתרחבו באופן משמעותי.

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