טראמפ אחרי פגישתו עם נתניהו: “זה שמישהו רוצה שאפציץ ואנתק 91 מיליון בני אדם מהחשמל – זו לא סיבה שאעשה את זה”

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניצל את הריאיון שהעניק לפוקס ניוז לאחר פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להעביר מסר כפול: מצד אחד איום חסר תקדים כלפי איראן, ומצד שני רמז ברור שגם אם יש מי שלוחצים עליו להסלים את המלחמה, ההחלטה הסופית תתקבל על ידו בלבד.

הרגע הבולט ביותר בריאיון הגיע כאשר נשאל על הדיווחים שלפיהם איראן ממשיכה לבצר את המתחם התת-קרקעי המכונה “הר המכוש”. טראמפ דחה את הרושם שהוא זקוק לעדכונים מישראל.

“אני לא צריך את ביבי שיגיד לי את זה,” אמר. “הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שאשאר מעורב. יש לנו את המצלמות הטובות ביותר בעולם ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. שמעתי את ביבי מכריז על זה. למה לא פשוט להגיד לי? למה להכריז על זה בפני העולם?”

לדבריו, ארצות הברית כבר פגעה קשות במתקני הגרעין האיראניים, ואם יתברר שיש בכך צורך – גם המתחם הזה יטופל. “זו לא בעיה גדולה. אם לא תהיה עסקה, נטפל בזה בקלות.”

בהמשך עבר טראמפ לדבר על הוויכוח המתנהל, לדבריו, בתוך המערכת הפוליטית האמריקנית. הוא סיפר שיש מי שדורשים לעצור את הלחימה ולהגיע להסכם במהירות, אך מנגד יש גם רבים – כולל במפלגה הרפובליקנית – הסבורים שיש להמשיך ולהכות באיראן בכל הכוח.

“הפצצנו אותם קשות,” אמר. “אין להם צי, אין להם חיל אוויר, ההגנה האווירית שלהם נעלמה, המכ”מים שלהם נעלמו, רוב הנשק שלהם נעלם ורוב יכולות הייצור שלהם נעלמו.”

לאחר מכן חשף כיצד הייתה נראית, לדבריו, מתקפה אמריקנית נוספת אם המשא ומתן ייכשל.

לדבריו, בתוך פחות משעה ניתן להפיל את רוב הגשרים המרכזיים באיראן, ובתוך יום אחד להשמיד את תחנות הכוח המרכזיות במדינה. הוא הסביר שדווקא גשרים ותחנות כוח הם היעדים שהכי קשה לשקם, ולכן פגיעה בהם תחזיר את איראן שנים רבות לאחור.

“אפשר להפיל גשר בשעה אחת, אבל לבנות אותו מחדש לוקח שנים,” אמר. “תחנות כוח הן מהדברים שהכי קשה לבנות.”

ואז הגיע המשפט שהפך לכותרת הריאיון.

טראמפ אמר כי הוא שומע שוב ושוב קולות הקוראים לו “לסיים את העבודה”, אך עצם העובדה שיש מי שרוצה בכך אינה מחייבת אותו לפעול בהתאם.

“אנשים רוצים שאעשה את זה,” אמר. “אני יכול להפיל את תחנות הכוח. אני יכול להפיל את הגשרים. אבל אני חושב על 91 מיליון בני אדם בלי חשמל. אני חושב על מתקני ההתפלה. במי אני פוגע? אני פוגע בעם האיראני. ואני לא רוצה לעשות את זה.”

לדבריו, מדובר באיזון עדין בין הפעלת כוח עצום לבין הרצון שלא ליצור אסון הומניטרי שיפגע באוכלוסייה האזרחית ולא רק במשטר האיראני.

טראמפ הדגיש כי מבחינתו האיום הצבאי קיים, ממשי ומוכן לביצוע, אך הוא מעדיף להשתמש בו כמנוף להשגת הסכם. הוא אף טען כי להערכתו האיראנים כבר מבינים שלא יורשו להחזיק בנשק גרעיני, וכעת נותר רק לעגן זאת בהסכם רשמי.

המסר המרכזי של טראמפ היה ברור: ארצות הברית מסוגלת, לדבריו, לשתק את איראן בתוך שעות באמצעות פגיעה בתשתיות החיוניות שלה, אך כל עוד קיימת אפשרות להשיג את היעד באמצעות משא ומתן – הוא מעדיף להימנע מצעד שעלול להותיר עשרות מיליוני אזרחים ללא חשמל, מים ותשתיות בסיסיות.

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