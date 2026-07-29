משבר בירוק: קריית שמונה הביסה 0:3 את מכבי חיפה, גלזר וצונאמי נפצעו והבוז רק התגבר

פתיחת העונה של מכבי חיפה הופכת לסיוט מתמשך. הירוקים הובסו הערב (שלישי) 3:0 בידי עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השני של גביע הטוטו, רשמו הפסד שני ברציפות אחרי ההפסד בדרבי להפועל חיפה, והעמיקו עוד יותר את תחושת המשבר סביב המועדון. במקום תגובת התאוששות קיבלו האוהדים עוד ערב עגום, שבמהלכו נשמעו שריקות בוז צורמות מהיציעים כבר במהלך המשחק.

קריית שמונה, שערכה את משחקה הראשון העונה, פתחה בסערה וכבר בדקה השביעית עלתה ליתרון. ניב גבאי, המושאל ממכבי חיפה, חטף את הכדור מנייג’ל לונווייק, דהר לעבר השער, חלף על פני ההגנה והכניע את עומרי גלזר בין רגליו כדי לקבוע 0:1 ולהעניק למארחת פתיחה חלומית.

בדקה ה-22 הפך הערב של הירוקים לסיוט של ממש. אי-הבנה קשה בין עומרי גלזר לעבדולאי צונאמי, שהתנגשו זה בזה בניסיון להגיע לכדור, הותירה את אמאדו סאניה מול שער חשוף, והוא גלגל בקלות פנימה את השני של קריית שמונה.

הכאוס רק הלך והחריף. גלזר, שנפגע במהלך ההתנגשות, נותר על כר הדשא כשהוא סובל מכאבים עזים ולבסוף ירד מהמגרש כשהוא ממרר בבכי. גם צונאמי, שנפגע באותו מהלך, לא היה מסוגל להמשיך והוחלף, כך שמכבי חיפה איבדה בתוך דקות גם את שוערה הראשון וגם את אחד משחקני ההגנה המרכזיים שלה.

בדקה ה-33 הושלמה המחצית החלומית של קריית שמונה. נבות רטנר איבד כדור מסוכן סמוך לרחבה, אריאל שרצקי השתלט עליו, התקדם מעט ושלח בעיטה נהדרת מ-18 מטרים לרשת של גלן אלווין, שנכנס במקומו של גלזר הפצוע. בתוך קצת יותר מחצי שעה כבר הראה לוח התוצאות 0:3 מדהים.

התוצאה הייתה ישירה של הבדלי הרמות שהוצגו על כר הדשא. קריית שמונה של שי ברדה שיחקה באגרסיביות, לחצה גבוה, ניצלה כל טעות של הירוקים והייתה חדה ויעילה בכל הזדמנות שקיבלה. עבור הקבוצה מהצפון מדובר בפתיחת עונה מעודדת במיוחד, שמעניקה הרבה ביטחון לקראת המשך הדרך.

לעומת זאת, מכבי חיפה נראתה מבולבלת, חסרת ביטחון ולא מחוברת. מעבר להפסד השני ברציפות, היכולת הייתה מדאיגה במיוחד. הקבוצה התקשתה לייצר מצבי הבקעה, איבדה כדורים בקלות, הייתה רכה בהגנה ושידרה חוסר תיאום כמעט בכל חלקי המגרש. הפציעות של גלזר וצונאמי רק העצימו את התחושה שהכול השתבש בערב אחד.

עבור ברק בכר מדובר באחת מפתיחות העונה הקשות שידע במכבי חיפה. גם ליאור רפאלוב, שנכנס לתפקידו החדש במערכת, מגלה עד כמה הלחץ במועדון עלול להצטבר במהירות כאשר התוצאות אינן מגיעות והקהל מאבד את סבלנותו כבר בשלב כה מוקדם של העונה.

נכון שמדובר בגביע הטוטו, מפעל הכנה בלבד, אך בכדורגל הישראלי מומנטום שלילי נוטה להתגלגל במהירות גם לליגה. אם מכבי חיפה לא תציג שינוי משמעותי כבר במשחקים הקרובים, הלחץ במועדון רק ילך ויגבר, וכל משחק יהפוך למבחן עבור המאמן, השחקנים וכל המערכת.

עבור קריית שמונה זהו ערב של חגיגה וביטחון מחודש. עבור מכבי חיפה, זו כבר הרבה יותר מסתם תבוסה בגביע הטוטו – זו נורת אזהרה בוהקת שמחייבת שינוי מיידי, לפני שהמשבר יהפוך לעמוק הרבה יותר.

השורה התחתונה ברורה: גביע הטוטו אולי אינו תואר שמגדיר עונה, אבל הוא בהחלט מסוגל להדליק נורות אזהרה. במכבי חיפה כבר מהבהבות כמעט כולן. עכשיו נותר לראות אם מדובר במעידה זמנית של קבוצה שנמצאת עדיין בשלבי בנייה – או בתחילתו של משבר עמוק הרבה יותר, שעלול ללוות את הירוקים גם כשהליגה תצא לדרך.

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