עוד ניצחון לגיא פלג ולערוץ 12 הפעם על שמחה רוטמן

גיא פלג וחדשות 12 ניצחו: בית המשפט דחה את תביעת המיליונים של שמחה רוטמן וקבע – הפרסום היה אמת ובעל עניין ציבורי

עניין מרכזי | Inyan Merkazi | www.news-israel.net

ניצחון משפטי משמעותי לגיא פלג, לחדשות 12 ולקשת: בית משפט השלום בירושלים דחה את תביעת לשון הרע שהגיש יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח”כ שמחה רוטמן, נגד העיתונאי גיא פלג, מנכ”ל חדשות 12 אבי וייס, חברת החדשות, קשת וארבעה משתמשים נוספים ברשתות החברתיות. השופט קבע כי הנתבעים הוכיחו שהפרסום שבמוקד התביעה היה אמת וכי היה בו עניין ציבורי מובהק, ולכן נדחתה התביעה במלואה.

רוטמן תבע פיצויים בסכום של יותר ממיליון שקלים בעקבות הפרסום שלפיו במהלך דיון סגור אמר כי “הדם של האחים הלל ויגל יניב שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב-7 באוקטובר”. לטענתו, מדובר היה בציטוט שקרי שמעולם לא נאמר, אשר הציג אותו כמי שמבחין בין דם לדם ופגע באופן חמור בשמו הטוב. הוא טען כי אמר למעשה את ההפך וכי ביקש למתוח ביקורת על מדיניות האכיפה של הרשויות ולא על ערכם של חיי אדם.

מנגד טענו גיא פלג וחדשות 12 כי הדיווח נשען על מקורות שנכחו בדיון ועל תרשומת שנערכה בזמן אמת. עוד נטען כי טרם הפרסום התבקש רוטמן למסור את תגובתו, אולם הכחיש באופן גורף שהדברים נאמרו ולא סיפק הסבר ענייני למשמעות דבריו.

במהלך המשפט נשמעו עדויותיהן של שלוש עורכות דין ממשרד המשפטים שנכחו בדיון. בית המשפט קבע כי עדויותיהן היו אמינות, עקביות ומבוססות על זיכרון אישי. שלושתן העידו כי רוטמן אכן השתמש בניסוח שלפיו דמם של הלל ויגל יניב “אדום יותר” או “סמוק יותר”, אך מיד לאחר מכן הבהיר את כוונתו וחזר בו מן הניסוח. השופט קבע כי מדובר בעדויות מהימנות במיוחד, אשר עמדו גם בחקירות נגדיות ממושכות.

השופט נתן משקל גם לתרשומת שעליה הסתמך פלג בעת הפרסום וקבע כי היא מתיישבת עם העדויות ועם השתלשלות האירועים. מנגד, עדותו של היועץ המשפטי של ועדת החוקה, עו”ד גור בליי, שהובא מטעם רוטמן, לא הצליחה לערער את התשתית הראייתית לאחר שהעיד כי אין לו זיכרון עצמאי של הדברים וכי הסתמך בעיקר על שיחה מאוחרת.

בפסק הדין נמתחה ביקורת גם על התנהלותו של רוטמן. השופט ציין כי ההכחשה הגורפת שמסר לפני הפרסום, במקום להסביר את הקשר הדברים, חיזקה דווקא את החלטת העיתונאי לפרסם את הידיעה. עוד נקבע כי רוטמן לא הציג בשלב מוקדם את ההקלטה שעליה ביקש להסתמך ולא הביא עדים נוספים שלטענתו יכלו לתמוך בגרסתו.

השופט קבע כי אף שהאמירה שיוחסה לרוטמן היא בגדר לשון הרע מבחינת חומרתה, הנתבעים הוכיחו את הגנת “אמת בפרסום”. בנוסף נקבע כי התקיים עניין ציבורי מובהק, משום שמדובר בהתבטאות של חבר כנסת המשמש יו”ר ועדת החוקה במסגרת תפקידו הציבורי ובסוגיה ביטחונית רגישה במיוחד, זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

גם התביעה נגד ארבעת הנתבעים הנוספים שפרסמו תגובות ושיתופים ברשתות החברתיות נדחתה. בית המשפט קבע כי מדובר בהבעת דעה לגיטימית במסגרת שיח ציבורי וכי אנשי ציבור נדרשים לשאת בביקורת רחבה יותר מזו המופנית כלפי אדם פרטי.

פסק הדין מהווה הישג משמעותי עבור גיא פלג וחדשות 12 ומעניק חיזוק נוסף להגנת “אמת בפרסום” ולעקרונות חופש העיתונות. המסר העולה ממנו הוא שכאשר כלי תקשורת מצליח להוכיח כי פרסום מבוסס על תשתית ראייתית אמינה ועוסק בנושא ציבורי מובהק, החוק מעניק לו הגנה גם כאשר מדובר בפרסום חריף ובעל השלכות ציבוריות נרחבות.

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