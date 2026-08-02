בן סלמאן, ארדואן ומנהיגי המפרץ בלמו את המתקפה: טראמפ נסוג, נתניהו הוזהר – ואיראן רשמה ניצחון אסטרטגי נוסף בלי שום מאמץ

דרמה מדינית חריגה התחוללה הלילה כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ביטל מתקפה אמריקנית שתוכננה נגד איראן, לאחר סדרת פניות של מנהיגי המזרח התיכון שקראו לו להימנע מהסלמה נוספת ולאפשר חלון הזדמנויות להסכם. במקביל הבהיר טראמפ כי גם ישראל הצטרפה להתחייבות שלא לבצע תקיפה כל עוד מתנהל המאמץ המדיני, אך הזהיר כי אם לא יושג הסכם במהירות – ארצות הברית מוכנה לפתוח במתקפה צבאית עצומת ממדים.

מדובר בהתפתחות דרמטית במיוחד, משום שהיא ממחישה פעם נוספת עד כמה מרכז הכובד האזורי השתנה: לא רק וושינגטון וירושלים קובעות את הקצב, אלא גם ריאד, אנקרה, דוחא ואבו דאבי, החוששות שמלחמה נוספת תצית מחדש את כל המזרח התיכון ותפגע קשות בכלכלות האזור.

על פי הפרסומים, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן היה בין הדוחפים המרכזיים לעצירת המהלך הצבאי, לאחר שהביע בפני טראמפ חשש מהשלכות מתקפה על מתקני האנרגיה במפרץ ומהתלקחות אזורית רחבה. גם טורקיה, בראשות רג’פ טאיפ ארדואן, הפעילה מאמצים דיפלומטיים נרחבים להעדפת פתרון מדיני, לצד מנהיגי קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות.

בהודעתו כתב טראמפ כי הסכים לבטל את התקיפה לטובת עתיד העולם ועתידה של איראן, כל עוד ניתן יהיה להגיע במהירות להסכם. לדבריו, ההסכם המתגבש יכלול פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסדר שיבטיח כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. במקביל הדגיש כי הצבא האמריקני נותר בכוננות מלאה וכי אם המשא ומתן ייכשל, מתקפה רחבת היקף תוכל לצאת לדרך בהתראה קצרה.

מנגד, בטהרן דחו בזלזול את דברי טראמפ. מקורות צבאיים איראניים טענו כי איראן כלל לא ביקשה לעצור את התקיפות וכינו את דברי הנשיא האמריקני “שקר חדש”. לדבריהם, הכוחות האיראניים נמצאים בכוננות מרבית, ואם תפרוץ מלחמה – היא תוכרע בשדה הקרב ולא ברשתות החברתיות.

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ניסה במקביל להציג תמונת ניצחון אמריקנית. לדבריו, התקיפות האחרונות פגעו קשות במערך ההגנה האווירי של איראן והותירו אותה עם טילים וכטב”מים אך ללא מעטפת הגנה מספקת סביב מתקניה האסטרטגיים. לשיטתו, דווקא הפגיעה הזו היא שדוחפת את טהרן להתגמש במשא ומתן.

אלא שמבחינה אזורית התמונה מורכבת בהרבה. עצם העובדה שהמתקפה בוטלה בעקבות לחץ מדיני של בעלות בריתה של וושינגטון נתפסת כהישג איראני משמעותי. מבחינת טהרן, עצירת התקיפה ללא ויתורים גלויים מצידה מחזקת את המסר שלפיו מדיניות ההרתעה שלה עדיין אפקטיבית, וכי גם ארצות הברית מעדיפה להימנע ממלחמה כוללת אם ניתן להשיג את יעדיה באמצעות משא ומתן.

גם בירושלים ההתפתחות אינה פשוטה. ההודעה של טראמפ שלפיה ישראל התחייבה שלא לתקוף כל עוד מתנהלים המגעים מצמצמת את מרחב הפעולה הישראלי ומבהירה כי לפחות בשלב הזה, הבית הלבן אינו מעוניין בפתיחת חזית חדשה. מבחינה פוליטית, המשמעות היא שנתניהו יתקשה מאוד לפעול צבאית ללא תיאום אמריקני מלא.

ריאד הופכת בינתיים למרוויחה הגדולה. בן סלמאן ממשיך לבסס את מעמדו כמתווך האזורי המשפיע ביותר, כזה שמסוגל לדבר בו-זמנית עם וושינגטון, עם מדינות המפרץ ועם שחקנים אזוריים נוספים. מבחינתו, כל עוד ניתן למנוע מלחמה שתסכן את מתקני הנפט ואת פרויקטי הענק של חזון 2030 – מדובר בהצלחה אסטרטגית.

גם ארדואן ממשיך לחזק את מעמדה של טורקיה כגורם שאינו מוכן לראות הידרדרות נוספת באזור, תוך ניסיון להציג את אנקרה כמתווכת בעלת משקל מול כל הצדדים.

כעת נותר לראות אם חלון ההזדמנויות שפתח טראמפ אכן יוביל להסכם, או שמדובר בעוד הפוגה זמנית בלבד בדרך לעימות נוסף. הנשיא האמריקני הבהיר כי הסבלנות שלו מוגבלת, ואילו האיראנים ממשיכים להצהיר כי לא ייכנעו ללחץ צבאי.

בינתיים, לפחות בסיבוב הזה, נדמה כי איראן הצליחה להשיג את מטרתה המרכזית: למנוע מתקפה נוספת עליה, לשמור על מרחב התמרון המדיני שלה ולהוכיח שגם מול איומים אמריקניים וישראליים כבדים, הדרך למלחמה עדיין עוברת דרך בירות המפרץ ולא רק דרך חדרי הפיקוד בוושינגטון ובירושלים.

השורה התחתונה: גם אם טראמפ מציג את ביטול המתקפה כמהלך שנועד לאפשר הסכם טוב יותר, וגם אם וושינגטון מתעקשת שכל האופציות הצבאיות עדיין מונחות על השולחן – במבחן התוצאה איראן הרוויחה זמן יקר, מנעה לפי שעה מתקפה נוספת והוכיחה שוב כי היא מצליחה לרתום את חששותיהן של מעצמות האזור מפני מלחמה כוללת לטובתה. בן סלמאן, ארדואן ומנהיגי המפרץ השיגו את מבוקשם – הלהבות לא התחדשו. טראמפ נמנע מעימות נוסף. נתניהו נאלץ, לפחות לעת עתה, ליישר קו עם וושינגטון. השאלה הגדולה היא האם מדובר בתחילתו של הסדר אזורי חדש – או רק בהפוגה קצרה לפני הסיבוב הבא, שעלול להיות עוצמתי ומסוכן הרבה יותר.

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