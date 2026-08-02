הצדעה לעיתונות הישראלית תחת אש: מועצת העיתונות והתקשורת העניקה תעודות הוקרה לעשרות עיתונאים, צלמים ואנשי חדשות על סיקור המלחמה*

בטקס חגיגי שנערך היום (ד׳) בבית אריאלה בתל אביב, העניקה מועצת העיתונות והתקשורת בישראל תעודות הוקרה לנשות ואנשי תקשורת מכלל מערכות החדשות בישראל. ההוקרה הוענקה על עבודתם יוצאת הדופן, אומץ ליבם ומסירותם המקצועית מאז בוקר השבעה באוקטובר ובמהלך מלחמת ״חרבות ברזל״.

הזוכים נבחרו על פי המלצות כלי התקשורת וזוכי פרס ישראל לעיתונות, הנהלת המועצה בחנה את ההמלצות והשלימה את הרשימה במטרה להבטיח ייצוג הולם, רחב ומאוזן של העשייה התקשורתית, תוך ציון כי ההוקרה המוענקת לנבחרים אינה גורעת מההערכה העמוקה לה זכאים כלל גורמי התקשורת הפועלים ללא לאות בימים אלה.

*נשיא מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימ') הפרופ' חנן מלצר, נשא דברים בטקס ואמר*: "מאז בוקר השבעה באוקטובר 2023, מדינת ישראל מצויה באחת התקופות המאתגרות, המורכבות והקשות בתולדותיה. במצב דברים זה התקשורת החופשית איננה רק משקיפה מן הצד; היא עמוד תווך, המבטיח לצד כוחות הבטחון, את חירותנו ואת חוסננו. מאז פרוץ המלחמה, עיתונאים, צלמים, עורכים ומגישים נהגו לעיתים תוך סיכון חיים ממשי, ותמיד מתוך מחויבות עליונה להצגת המציאות כמו שהיא ולהגשמת זכות הציבור לדעת. פועלכם הוא תעודת כבוד לתקשורת הישראלית. נמשיך לעמוד ביחד על המשמר ונגן בתקיפות על חופש העיתונות והתקשורת בישראל, תוך שאנו מגבים אתכם בעשייתכם החיונית".

*אריה גולן, כאן רשת ב׳, נשא דברים בשים הזוכים ואמר*: ״המבחן שאנחנו נבחנים בו יום יום היא האם אנחנו עושים את העבודה הכי טובה שיכולנו לעשות. האם שאלנו את השאלות הכי קשות, האם הידיעות שהבאנו הכי מדויקות מבחינה עובדתית, והאם הדעות שהבענו, במנותק מהידיעות, היו מנומקות היטב ולא תעמולה זולה. זו עבודתנו, ואף חוק תקשורת לא יעצור אותנו מלעשות אותה. אני מקווה מאוד שהשב״כ בראשות זיני יעשה הכל כדי לאתר את מי שתקפו את עיתון הארץ וחדשות 12, כי עיתונות חופשית היא אבן יסוד בדמוקרטיה חופשית״.

*בסיום האירוע חולקו תעודות ההוקרה לזוכים, מצ״ב הרשימה המלאה:*

*ערוץ 12*

•יונית לוי

•דני קושמרו

•דנה ויס

•אלמוג בוקר

•יניב הלפגוט

•דביר ולצ'ר

*ערוץ 13*

•אור הלר

•אודי סגל

•לוסי אהריש

•עלי מוגרבי

•איריס בסוק ארליך

•גדעון לב ארי

*תאגיד השידור הישראלי (כאן חדשות וכאן רשת ב')*

•כרמלה מנשה

•אריה גולן

•איתי בלומנטל

•רובי המרשלג

•ארז כהן

*ידיעות אחרונות ו-Ynet*

•רונן ברגמן

•זיו קורן

•גיל יוחנן

•אילנה קוריאל

*הארץ*

•יניב קובוביץ׳

•בר פלג

•הגר שיזף

•תומר אפלבאום

•אליהו הרשקוביץ

*ישראל היום*

•לילך שובל

•איתי אילנאי

•אבי כהן

•דודי קוגן

•אורן בן חקון

*מעריב*

•אבי אשכנזי

•אביחי קרבצ'יק

•משה כהן

•אבשלום ששוני

*גלי צה"ל*

•טלי ליפקין-שחק

•יעל חדאד

•שרון קינן

•אמיר איבגי

*דבר*

•יהל פרג'

•דוד טברסקי

*רדיו א-נאס*

•מוחמד מג'אדלה

*עיתון משפחה*

•ישראל יוסקוביץ

*ערוץ 14*

•אמיר איבגי