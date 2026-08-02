עוד כוכב של “הסופרנוס” הלך לעולמו: וינסנט פסטורה, המאפיונר האהוב של אמריקה, מת בגיל 80

עוד דמות בלתי נשכחת מעולם הפשע הטלוויזיוני של “הסופרנוס” נפרדה השבוע מהקהל. השחקן האמריקני וינסנט פסטורה, שגילם את סלבטורה “ביג פוסי” בונפנסיירו – אחד המאפיונרים הזכורים והאהובים בסדרה – הלך לעולמו בגיל 80, והותיר אחריו מיליוני מעריצים שמתאבלים על עוד פרידה מעידן שנחשב בעיני רבים לתור הזהב של הטלוויזיה.

פסטורה נמצא בביתו בניו יורק לאחר שחבריו לא הצליחו ליצור עמו קשר במשך מספר ימים. מנהלו וסוכנו אישרו כי מותו היה טבעי, ובני משפחתו וחבריו סיפרו על אדם חם, נדיב ואהוב – כמעט ההפך הגמור מהמאפיונרים הקשוחים שגילם לאורך הקריירה.

עבור צופי “הסופרנוס”, פסטורה היה הרבה יותר משחקן משנה. דמותו של “ביג פוסי” הייתה אחת מאבני היסוד של הסדרה. חבר ילדות של טוני סופרנו, איש משפחה ומאפיונר ותיק, שהפך למודיע של ה־FBI ונקלע לאחד מקווי העלילה המטלטלים ביותר בתולדות הטלוויזיה. הפרק שבו גורלו נחרץ נחשב עד היום לאחד הרגעים הזכורים והכואבים ביותר בסדרה.

אבל מותו של פסטורה מעורר גם תחושה רחבה יותר: דור שלם של כוכבי “הסופרנוס” הולך ונעלם.

כבר בשנת 2013 הלך לעולמו ג’יימס גנדולפיני, שגילם את טוני סופרנו, מהתקף לב בגיל 51 בלבד – מוות שטלטל את עולם התרבות. אחריו נפטרו גם פרנק וינסנט, שגילם את פיל ליאוטרדו; טוני סיריקו, שגילם את פאולי “אגוזי מלך”; ג’רי אדלר, שגילם את הרש רבקין; וכעת מצטרף גם וינסנט פסטורה לרשימה המתארכת של שחקני הסדרה שכבר אינם בין החיים.

אין בכך כמובן דבר חריג מבחינה סטטיסטית. “הסופרנוס” עלתה לשידור כבר ב־1999, ורבים משחקניה היו אז בשנות ה־50, ה־60 ואף ה־70 לחייהם. כמעט שלושה עשורים חלפו מאז, והזמן עושה את שלו. ובכל זאת, עבור המעריצים נדמה שכל הודעה נוספת על פטירת אחד מכוכבי הסדרה סוגרת עוד דלת לעולם טלוויזיוני שלא יחזור.

מעבר ל”הסופרנוס”, פסטורה בנה קריירה עשירה של דמויות קשוחות. הוא הופיע גם ב”החבר’ה הטובים”, “גוטי”, “קרליטו’ס וויי” וסרטים וסדרות נוספים שבהם גילם שוב ושוב אנשי מאפיה, בריונים וטיפוסים אפלים. למרות הדימוי הקשוח, עמיתיו סיפרו כי במציאות היה אדם נדיב במיוחד, בעל חוש הומור מפותח ואהבה גדולה למעריציו ולשחקנים צעירים.

ייתכן שזו הסיבה שהאבל סביב מותו גדול כל כך. “הסופרנוס” לא הייתה רק סדרת פשע. היא שינתה את הדרך שבה נכתבות ומצולמות סדרות דרמה, הוכיחה שטלוויזיה יכולה להיות מורכבת ואיכותית כמו קולנוע, ופתחה את הדרך ליצירות כמו “מד מן”, “שובר שורות”, “הסמויה”, “אימפריית הפשע” ורבות אחרות.

מותו של וינסנט פסטורה אינו רק עוד ידיעה במדור התרבות. הוא עוד תזכורת לכך שהדור שבנה את אחת הסדרות החשובות בתולדות הטלוויזיה הולך ומתמעט. אבל הדמויות שיצרו, ובראשן “ביג פוסי”, ימשיכו לחיות עוד שנים רבות על המסך – אצל דור המעריצים הוותיק וגם אצל מי שמגלים את “הסופרנוס” לראשונה בעידן הסטרימינג.

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