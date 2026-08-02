פיצוץ קטלני בלב מוסקבה: האם יעד החיסול היה גנרל בכיר בצבא הרוסי?

שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 15 נפצעו בפיצוץ עז שאירע היום (שבת) סמוך למסעדה יוקרתית במרכז מוסקבה, באחד האירועים הביטחוניים החריגים ביותר שאירעו בבירת רוסיה בתקופה האחרונה. בשלב זה הרשויות טרם מסרו פרטים מלאים על נסיבות האירוע, אך ברוסיה כבר מתנהלת חקירה בחשד לפיגוע באמצעות מטען חבלה.

על פי המידע שפרסמו הרשויות הרוסיות, אישה שנשאה עמה מטען חבלה מאולתר ניסתה להיכנס למתחם המסעדה. מאבטח שעצר אותה לבדיקה נהרג בפיצוץ, וכך גם האישה ואדם נוסף שהיה במקום. צוותי הצלה גדולים הוזעקו לזירה, והפצועים פונו לבתי חולים באזור.

אלא שמעבר לאירוע עצמו, תשומת הלב מתמקדת בשאלה אחת: מי היה היעד?

בשעות שלאחר הפיצוץ החלו להופיע בכלי תקשורת וברשתות החברתיות ברוסיה דיווחים שלפיהם במסעדה נערכה באותה עת מסיבת יום הולדת של קולונל־גנרל אלכסנדר צ’ייקו, מבכירי הצבא הרוסי ואחד המפקדים המזוהים עם הלחימה באוקראינה. לפי אותם דיווחים, הקצין הבכיר לא נפגע.

עם זאת, חשוב להדגיש כי הרשויות הרוסיות לא אישרו עד כה שאכן מדובר באירוע שבו השתתף צ’ייקו, ולא מסרו את זהותם של האורחים שהיו במקום. לפיכך, גם ההערכה שהגנרל היה יעד להתנקשות נותרת בשלב זה בגדר דיווחים שלא אומתו רשמית.

אם יתברר כי אכן מדובר היה בניסיון חיסול של קצין בכיר, תהיה לכך משמעות ביטחונית ומדינית רחבה. בשנים האחרונות אירעו בתוך רוסיה שורת חיסולים ופיגועים שיוחסו, על פי פרסומים שונים, למאבק החשאי המתנהל סביב המלחמה באוקראינה. חלק מהאירועים כוונו נגד קצינים, אנשי מודיעין, מדענים ובכירים במערכת הביטחון הרוסית. מוסקבה האשימה לא אחת את אוקראינה במעורבות, בעוד קייב נמנעה בדרך כלל מלאשר או להכחיש באופן רשמי.

בשלב זה אין כל ראיה פומבית הקושרת את אוקראינה או כל גורם אחר לפיצוץ הנוכחי, והחקירה עדיין נמצאת בראשיתה. החוקרים אוספים ממצאים מזירת האירוע, בודקים את זהות ההרוגים והפצועים, ומנסים לברר האם מדובר בפיגוע ממוקד נגד אישיות מסוימת או באירוע בעל מניע אחר.

העיתוי מוסיף לדרמה. מוסקבה מצויה בתקופה של כוננות ביטחונית גבוהה, ובחודשים האחרונים סיכלו שירותי הביטחון הרוסיים, לטענתם, ניסיונות פיגוע נוספים נגד אישי ציבור ומתקנים אסטרטגיים. פיצוץ במרכז הבירה, סמוך למסעדה שבה על פי הדיווחים נכחו דמויות בכירות, צפוי להגביר עוד יותר את אמצעי האבטחה סביב בכירי הצבא והממשל.

גם אם יתברר בסופו של דבר כי הדיווחים על נוכחותו של הגנרל אינם נכונים, עצם הפיצוץ באזור הומה אדם בלב מוסקבה והאפשרות שנעשה שימוש במטען חבלה מעידים על אירוע ביטחוני חמור, שהשלכותיו עשויות להתברר רק בימים הקרובים.

ככל שהחקירה תתקדם ויתפרסמו ממצאים רשמיים, ניתן יהיה להעריך האם מדובר בפיגוע ממוקד נגד בכיר צבאי, בפעולת טרור אחרת או באירוע שנסיבותיו שונות לחלוטין.

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