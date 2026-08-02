קבלו את סוד הנתיב הקל והבא ח ביותר להגשמה עצמית בדיוק בזמן די שנדמה שזו – אין סיכוי י להצליח

אניצ׳ה: הרגע שבו אתה מפסיק להילחם בחיים – ומתחיל סוף־סוף לחיות אותם בדיוק כפי שחלמת!

מאת רמי יצהר | עניין מרכזי | www.news-israel.net

יש רגעים שבהם נדמה לנו שהחיים בגדו בנו. אהבה שהייתה מרכז העולם מתפוגגת, גוף שהיה חזק מתחיל לכאוב, אדם שהיה שם תמיד איננו, הצלחה שנראתה יציבה נעלמת בתוך שבוע, ילד עוזב את הבית, חבר מתרחק, והמראה מחזירה אלינו פנים שכבר אינן בדיוק הפנים שזכרנו. ברגעים כאלה אנחנו נוטים לומר שמשהו השתבש. אבל לפי הבודהיזם, שום דבר לא השתבש. קרה בדיוק מה שהחיים עושים תמיד: הם השתנו.

המושג הבודהיסטי אניצ׳ה – Anicca מתאר את אי־הקביעות של כל דבר שקיים. לא רק את העובדה שהכול מסתיים, אלא את העובדה שהכול משתנה בכל רגע, גם כאשר נדמה לנו שהוא עומד במקומו. הגוף משתנה, המחשבות משתנות, הדעות משתנות, האהבה משתנה, הכאב משתנה, המשפחה משתנה, החברה משתנה, ואפילו הזיכרון של מה שהיה משתנה בכל פעם שאנחנו נזכרים בו מחדש. אניצ׳ה איננה רעיון על סוף החיים. היא רעיון על החיים עצמם. היא אינה אומרת שהכול מת, אלא שהכול חי משום שהכול זז.

נהר שאינו זורם הופך לביצה. גוף שאינו משתנה הוא גוף מת. שיחה שאינה מתפתחת נעשית טקס ריק, ואהבה שאינה משתנה אינה אהבה אלא פסל. ובכל זאת, אנחנו מקדישים חלק גדול מחיינו לניסיון לעצור את הזרימה. אנחנו רוצים שהרגע היפה יישאר, שהאדם האהוב לא ישתנה, שהבריאות תישאר כפי שהיא, שהצלחה אחת תבטיח את העתיד, שהילדים ימשיכו להזדקק לנו באותו אופן, שהכוח, היופי, הכסף והמעמד יישארו בדיוק במקומם. אנחנו מבקשים מן הים שלא יזוז, ואז כועסים עליו כשהוא גואה.

הסבל אינו רק במה שקרה – אלא במה שאנחנו דורשים שלא יקרה

הבודהיזם אינו טוען שהכאב אינו אמיתי. אובדן כואב, בגידה כואבת, מחלה כואבת, הזדקנות כואבת, ופרידה מאדם אהוב יכולה לשבור את הלב. אבל יש הבדל בין כאב לבין סבל. הכאב הוא המכה עצמה; הסבל הוא הדרישה שהמכה לא הייתה צריכה להתרחש.

אדם מאבד עבודה, וזה כואב. אבל אז הוא מוסיף לכאב שכבה נוספת: בגילי זה כבר לא היה אמור לקרות; אחרי כל מה שנתתי היו צריכים להעריך אותי; עכשיו הכול אבוד. אישה נפרדת מבן זוג, והלב נשבר. אבל אז מגיעה המחשבה שזה היה אמור להימשך לנצח, שהוא היה אמור להישאר כפי שהיה בהתחלה, ושגם היא הייתה אמורה להישאר אותה אישה שהייתה לפני עשר שנים. הורה רואה את ילדו מתרחק ושואל למה הוא השתנה, במקום לשאול מדוע ציפה שלא ישתנה.

אניצ׳ה אינה מבטלת את הכאב. היא מסירה ממנו את העלבון. החיים לא עשו לנו דווקא, לא סימנו אותנו ולא הפרו חוזה. מעולם לא נחתם חוזה שלפיו דבר יישאר כפי שהיה. אנחנו חתמנו עליו לבד, ואז התקוממנו כשהמציאות סירבה לכבד הסכם שמעולם לא הכירה.

אתה אינך האדם שהיית – וטוב שכך

אחת האשליות החזקות ביותר היא האמונה שקיים בתוכנו “אני” קבוע, סגור ויציב, שאמור להישאר אותו אדם לאורך כל החיים. אבל מי הוא אותו אדם? האם אתה הילד שהיית בגיל שמונה, המתבגר בגיל שבע־עשרה, האדם שהתאהב לראשונה, זה שנכשל, זה שניצח, זה שפחד או זה שהעז? האם אתה האדם שאמר לעולם “לעולם לא” ואחר כך עשה בדיוק את מה שנשבע שלא יעשה?

אנחנו אוהבים לומר שאנחנו מכירים את עצמנו, אך לא תמיד ברור את מי בדיוק אנחנו מכירים. את עצמנו של הבוקר או של הלילה? של תקופת הביטחון או של תקופת האימה? את עצמנו ליד חברים, ליד יריבים, מול אהוב או מול אדם שמאיים עלינו? האדם אינו פסל. הוא מזג אוויר. יש ימים בהירים, ימים סוערים, חזיתות קרות, לחות כבדה, תקופות יובש ורגעים שבהם השמיים נפתחים ללא אזהרה. אין בכך זיוף. יש בכך חיים.

החוכמה איננה להכריח את עצמנו להיות אותו אדם בכל מצב. החוכמה היא לדעת שהזהות היא תהליך, לא גזר דין. אדם יכול להיות פחדן במשך שנים ולגלות אומץ ברגע אחד. אדם יכול להיות קשה ולהתרכך, אבוד ולמצוא כיוון, שבור ולבנות בתוכו משהו מדויק יותר ממה שהיה קודם. אם הכול משתנה, גם התוויות שאנחנו מדביקים לעצמנו אינן סופיות.

“אני לא מסוגל”, “אני תמיד כזה”, “אצלי זה כבר לא ישתנה” – אלה אינם משפטים של אמת מוחלטת. אלה צילומי מסך של רגע מסוים. והחיים אינם צילום. הם סרט.

גם מה שמכאיב לך עכשיו כבר מתחיל להשתנות

אחת המתנות הגדולות של אניצ׳ה היא הידיעה ששום מצב פנימי אינו נצחי. כאשר אדם נמצא בתוך חרדה, החרדה מציגה את עצמה כאמת מוחלטת. היא אומרת: כך יהיה מעכשיו, זה לא יעבור, משהו נורא עומד לקרות. כאשר אדם נמצא באבל, נדמה לו שכל העולם קיבל צבע אחד. הוא קם בבוקר והחסר נמצא שם; הוא הולך לישון והחסר ממתין לו; אפילו רגע של צחוק עלול לעורר אשמה.

אבל גם האבל משתנה. לא משום שהאדם שנפטר נעשה פחות חשוב, ולא משום שהאהבה נחלשת, אלא מפני שהנפש לומדת לשאת את מה שפעם היה בלתי ניתן לנשיאה. בהתחלה הכאב הוא אוקיינוס והאדם הוא סירה קטנה. אחר כך האוקיינוס נשאר, אבל הסירה מתחזקת.

אדם שחווה פרידה בטוח שלא יאהב שוב. אדם שנכשל מאמין שכך ייזכר. אדם שחלה חושש שכל זהותו הצטמצמה לאבחנה רפואית. אדם שהושפל מרגיש שהרגע ההוא יישאר מודבק למצחו לעד. ואז חולף יום, ועוד יום, ומשהו זז. לא תמיד מספיק, לא תמיד מהר, אבל זז. השינוי אינו דורש את רשותנו. זו לפעמים הבעיה, וזו גם הישועה. הכאב משתנה גם כשאיננו מאמינים שהוא ישתנה.

גם האושר חולף – ולכן הוא יקר

קל לנו לקבל את אניצ׳ה כאשר היא אומרת שהסבל יחלוף. קשה יותר לקבל אותה כאשר היא מזכירה שגם האושר זמני. אנחנו רוצים שהערב המושלם לא ייגמר, שהאהבה תישאר בשיא ההתאהבות, שהגוף ימשיך להיות צעיר, שהילד ימשיך להירדם על הכתף, שהחברים יישארו באותה עיר, שהבית יישאר מלא ושההורים יהיו שם תמיד.

אבל אולי דווקא משום שהרגעים האלה אינם נשארים, הם נעשים יקרים כל כך. פרח פלסטיק אינו נובל, ולכן איש אינו מתרגש ממנו. פריחת הדובדבן ביפן נמשכת זמן קצר, וזו בדיוק הסיבה שמיליונים יוצאים לראות אותה. שקיעה אינה יפה למרות שהיא מסתיימת. היא יפה מפני שהיא מסתיימת.

גם מפגש אנושי נעשה עמוק יותר כאשר מבינים שאינו מובן מאליו. אתה יושב מול אדם אהוב, והוא מדבר, מחייך, מתלונן, מספר שוב סיפור שכבר שמעת. קל לאבד סבלנות. אבל יום אחד, מכל הסיבות האפשריות, לא תשבו כך שוב. הידיעה הזאת אינה צריכה להפוך אותנו לחרדים. היא צריכה להפוך אותנו לנוכחים. לא להיאחז ברגע, מפני שגם אחיזה היא ניסיון להקפיא, אלא לפגוש אותו במלואו ולהקשיב כשהוא קורה.

הילד שעזב את הבית

אמא עומדת בחדר של בנה לאחר שעזב ללימודים. הארון פתוח, כמה חולצות נשארו, ועל המדף מונח חפץ חסר ערך שהיה חלק מן הנוף במשך שנים. היא בוכה, לא משום שמשהו רע קרה, אלא להפך: הוא גדל, הוא מתקדם, הוא עושה בדיוק את מה שקיוותה שיעשה. ועדיין היא מתאבלת על גרסה של החיים שלא תחזור.

זהו אחד הפרדוקסים הגדולים של הקיום: לעיתים אנחנו בוכים דווקא מפני שמשהו הצליח. הילד גדל, ולכן הילדות הסתיימה. האהבה הבשילה, ולכן איננה עוד התאהבות ראשונית. האדם התבגר, ולכן אינו זקוק לנו כפי שהיה זקוק בעבר. אניצ׳ה אינה אומרת לאם לא לבכות. היא אומרת שהבכי שלה אינו סימן שמשהו השתבש, אלא סימן שאהבה תקופה שאינה יכולה להישאר. וכאשר מבינים זאת, האבל הופך מעט פחות מר. הוא נעשה צורה של הכרת תודה.

האדם שמפחד להזדקן

אדם מביט במראה ורואה משהו שלא היה שם: קמט, שיער לבן, שינוי בקו הלסת, עייפות בעיניים. באותו רגע הוא אינו רואה רק שינוי בגוף. הוא רואה איום על הזהות ואומר לעצמו: אני כבר לא מי שהייתי.

נכון. אבל גם בגיל עשרים לא היית מי שהיית בגיל עשר, ובכל זאת לא התאבלנו בכל בוקר על כך שאיננו ילדים. הבעיה איננה שאנחנו משתנים; הבעיה היא שאנחנו מחלקים את השינויים לטובים ולרעים לפי מידת התאמתם לאגו שלנו. כשהילד לומד ללכת, אנחנו קוראים לזה התפתחות. כשהאדם מתחיל ללכת לאט יותר, אנחנו קוראים לזה דעיכה. אבל שניהם תנועה, ושניהם חיים.

הזדקנות אינה ביטול של החיים אלא צורה אחרת שלהם. היא גובה מחיר, בוודאי. הגוף נעשה פגיע יותר, האפשרויות משתנות והזמן נעשה מוחשי. אבל לעיתים מתווספים דברים שלא היו שם קודם: אבחנה, סבלנות, הומור, יכולת להבחין בין חשוב לטפל, רשות פנימית להפסיק לרַצות את כולם, ויכולת לראות מניפולציות שפעם נסחפנו אחריהן.

הצעיר רוצה להספיק הכול. המבוגר החכם כבר יודע שלא הכול ראוי שיספיקו אותו. אניצ׳ה אינה מבטיחה שההזדקנות תהיה קלה. היא מציעה להפסיק לראות בה עלבון אישי.

הצלחה שאינך יכול להחזיק בכוח

אדם מצליח במשך שנים. שמו מוכר, אנשים מתקשרים, דלתות נפתחות, והוא מתרגל לכך. ואז מגיע מישהו חדש: צעיר יותר, מסקרן יותר, מתאים יותר לרוח התקופה. פתאום הטלפון מצלצל פחות. אם אותו אדם בנה את כל זהותו על כך שהעולם חייב להמשיך להתעניין בו, השינוי ירגיש כמו מחיקה.

אבל העולם אינו מוחק אותו. העולם זז, בדיוק כפי שהוא עצמו תפס פעם את מקומו של מישהו אחר. הצלחה היא אורח. כישלון הוא אורח. תהילה היא אורחת רועשת במיוחד: היא נכנסת עם מוזיקה, מצלמות ומחיאות כפיים, ואז עוזבת בלי לשטוף את הכוס.

מי שמבין אניצ׳ה אינו מזלזל בהצלחה. הוא נהנה ממנה, משתמש בה ויוצר מתוכה, אך אינו בונה עליה בית נצחי. משום שכאשר היא משתנה, הוא אינו קורס איתה. הוא נשאר אדם גם כאשר הקהל מתפזר.

אניצ׳ה אינה קריאה לפסיביות

יש מי ששומע שהכול משתנה ואומר: אם כך, למה להתאמץ? למה לבנות, לאהוב, ליצור או להיאבק, אם הכול ממילא יחלוף? זו אי־הבנה עמוקה. מוזיקה מסתיימת, ובכל זאת יש טעם להקשיב לה. ארוחה נאכלת, ובכל זאת יש טעם להכין אותה. שיחה מסתיימת, ובכל זאת יש טעם לומר אמת. החיים מסתיימים, ובכל זאת יש טעם לחיות.

המשמעות אינה תלויה בנצחיות. לעיתים הנצחיות הייתה הורסת אותה. דמיין שיר שאין לו סוף. אחרי שעות הוא כבר אינו שיר אלא עינוי. דמיין קיץ שנמשך לנצח, ילדות שאין ממנה יציאה או מסיבה שאסור לעזוב. הצורה מעניקה משמעות מפני שיש לה גבול.

אניצ׳ה אינה אומרת לא לעשות דבר. היא אומרת לעשות בכל לבך, אך לא לדרוש שהתוצאה תישאר לנצח. פעל, אהוב, למד, התעקש, בנה, מחה, נאבק, רפא וצור. אבל דע שגם אתה, גם המאבק וגם התוצאה הם חלק מזרם גדול יותר. זו אינה חולשה. זו עוצמה שאינה תלויה באשליה.

איך אניצ׳ה עשויה לסייע לבריאות הנפש

בעולם המודרני אנשים סובלים לא רק ממה שקורה להם, אלא מן הניסיון לשלוט בכל מה שעלול לקרות. אנחנו בודקים שוב ושוב, מתכננים כל תרחיש, מריצים בראשנו שיחות עתידיות ובונים הגנות מפני אובדן שעוד לא התרחש. אנחנו רוצים ודאות ביחסים, בפרנסה, בבריאות ובמעמד. אבל ודאות מוחלטת אינה מוצר שהמציאות מוכרת.

ככל שאנחנו דורשים אותה יותר, החרדה גדלה. הקבלה של אי־קביעות אינה מבטלת אחריות. אדם עדיין צריך ללכת לרופא, לחסוך כסף, לטפל בזוגיות, לשמור על גופו ולהיערך לסיכונים. אבל הוא מפסיק לדרוש מן ההיערכות להבטיח לו עולם ללא הפתעות.

במקום לומר “אני חייב לדעת שהכול יהיה בסדר”, הוא לומד לומר: “אינני יודע מה יהיה, אבל אני סומך על יכולתי לפגוש את מה שיבוא”. זו קפיצה נפשית עצומה. ביטחון אינו הידיעה ששום דבר לא ישתנה. ביטחון הוא הידיעה שגם כאשר דברים ישתנו, לא תיעלם.

התרגול הפשוט: לראות את מה שכבר משתנה

אין צורך להפוך לנזיר או לעבור למנזר כדי להבין אניצ׳ה. אפשר להתחיל בדברים הקטנים. לשבת כמה דקות ולהקשיב לצלילים: כל צליל מופיע ונעלם. לשים לב לנשימה: כל שאיפה מתחילה, מגיעה לשיא ומסתיימת, וכל נשיפה מפנה מקום לבאה. להתבונן ברגש: כעס אינו גוש מוצק. הוא עולה, מתחזק, משנה צורה ונחלש. גם אם הוא חוזר, הוא אינו בדיוק אותו כעס.

אפשר גם להתבונן במחשבות. מחשבה מגיעה ומציגה את עצמה כאילו הייתה פסק דין: אני כישלון, הוא לא אוהב אותי, אני לא אצא מזה. אבל כעבור רגע באה מחשבה אחרת, ואז עוד אחת. אילו המחשבה הראשונה הייתה אמת מוחלטת, כיצד נעלמה?

התרגול אינו לנסות לגרש מחשבות, אלא לראות שאף אחת מהן אינה מלך. כולן אורחות. חלקן קולניות, חלקן משכנעות, חלקן חוזרות שוב ושוב. אבל אורח אינו בעל הבית.

על אהבה בלי אחיזה

האם אפשר לאהוב בלי להיאחז? זו אולי אחת השאלות העמוקות ביותר. אנחנו רגילים לחשוב שאם איננו נאחזים, איננו אוהבים באמת. אבל לעיתים קרובות האחיזה שלנו אינה אהבה אלא פחד. אל תשתנה, אל תתרחק, אל תראה חלקים שאינני אוהב, אל תפסיק להזדקק לי, אל תאכזב את התמונה שבניתי עליך.

אהבה שמבינה אניצ׳ה אומרת משהו אחר: אני אוהב אותך, ובו בזמן יודע שאינך רכושי. אני אוהב אותך, אך איני יכול לדרוש שתישאר כפי שהיית. אני אוהב אותך, ולכן אני מוכן לפגוש אותך מחדש – לא את הזיכרון שלך, אלא אותך.

זו אהבה בוגרת יותר. אהבה שאינה אומרת: הישאר אותו אדם כדי שאהיה רגוע. אלא: המשך להיות חי, ואני אנסה להישאר ער.

כשהחיים לוקחים

אין פילוסופיה שיכולה לבטל אובדן אמיתי. מי שאומר לאדם אבל “הכול זמני” עלול להישמע אכזרי. אניצ׳ה אינה סיסמה שיש להטיח באדם שכואב. היא הבנה שצריך לגדול לתוכה.

כאשר אדם אהוב מת, איננו אמורים להעמיד פנים שזה רק עוד שינוי. האובדן משנה עולם שלם. הכיסא הריק קיים, הקול חסר, והגוף זוכר את הנוכחות שאיננה. אבל בתוך האבל אפשר לגלות אמת עדינה: האהבה עצמה אינה נשארת באותה צורה. פעם היא הייתה שיחה, ועכשיו היא זיכרון. פעם היא הייתה מגע, ועכשיו היא ערך שהוטמע בנו. פעם היא הייתה אדם שנכנס בדלת, ועכשיו היא משהו שאנחנו נושאים באופן שבו אנחנו מדברים, מחליטים ואוהבים אחרים.

גם המוות אינו מוחק את השינוי. הוא מעביר אותו לצורה אחרת.

הנחישות שנולדת מאי־קביעות

יש מי שחושב שהבנת הארעיות מחלישה את הרצון. למעשה, היא יכולה להפוך אותנו לנחושים יותר, מפני שהזמן אינו בלתי מוגבל. השיחה שאתה דוחה לא תמיד תחכה. החלום שאתה מפחד להתחיל לא יקבל בהכרח עוד עשור. ההתנצלות שאתה שומר לרגע הנכון עלולה להגיע מאוחר מדי. הגוף שאתה מזניח אינו חוזר לנקודת ההתחלה. האנשים שאתה אוהב אינם תפאורה קבועה בסיפור שלך.

אניצ׳ה אינה אומרת שאין טעם. היא אומרת: עכשיו. עכשיו לומר, עכשיו לנסות, עכשיו להפסיק לבזבז שנים על עלבון שכבר אינו משרת דבר, עכשיו להשתחרר מן התפקיד שנעשה קטן עליך, עכשיו להודות שאינך מאושר, עכשיו להסכים להשתנות.

כאשר מבינים שהכול חולף, לא חייבים להיכנס לפאניקה. אפשר להיכנס לחיים.

אין גל שמפסיד לאוקיינוס

אלן ווטס אהב להשתמש בדימויים מן הטבע כדי לערער את ההפרדה שאנחנו יוצרים בין עצמנו לבין העולם. ברוח הזאת אפשר לומר: אתה אינך אדם שנזרק אל תוך החיים. אתה צורה שהחיים לובשים לרגע, כמו גל באוקיינוס.

הגל עולה. יש לו צורה, גובה ותנועה ייחודית. אפשר להצביע עליו ולומר: הנה גל. אבל הוא מעולם לא היה נפרד מן הים. כשהגל נשבר, המים אינם נעלמים. רק הצורה משתנה.

אניצ׳ה מזכירה לנו שאנחנו נאחזים בצורה ושוכחים את התהליך, נאחזים בשם ושוכחים את החיים, נאחזים בדמות של עצמנו ושוכחים שאנחנו חלק מתנועה עצומה שלא התחילה איתנו ולא תסתיים בנו. אין פירוש הדבר שאין משמעות לאדם הפרטי. להפך. משמעותו של הגל היא תנועתו הייחודית. אבל הוא אינו חייב להישאר גל לנצח כדי להיות אמיתי.

אולי אינך צריך להציל את הרגע

אולי חלק גדול מן המתח שלנו נובע מן המחשבה שעלינו להציל משהו: את הנעורים, את התדמית, את מערכת היחסים כפי שהייתה, את הילדות של הילדים, את הגרסה הישנה של עצמנו. אבל אולי החיים אינם מבקשים שנציל אותם מן השינוי. אולי הם מבקשים שנשתתף בו.

כאשר עונה מתחלפת, העץ אינו מנהל משא ומתן עם הסתיו. הוא משחרר, לא מפני שאינו אוהב את העלים, אלא מפני שאם לא ישחרר אותם, לא יהיה מקום לחדשים. זו אינה הבטחה שכל שחרור יביא מיד אביב. לפעמים מגיע חורף ארוך. אבל גם החורף אינו קבוע.

החוכמה האמיתית

להבין אניצ׳ה אינו לומר שלא אכפת לי. החוכמה אינה אדישות. היא היכולת לאהוב בלי לדרוש נצח, להתאמץ בלי לחשוב שהשליטה בידינו, לשמוח בלי לפחד מהרגע שבו השמחה תחלוף, להתאבל בלי להאמין שהאבל הוא כל מה שנותר, להצליח בלי להפוך את ההצלחה לזהות, להיכשל בלי להפוך את הכישלון לגורל, להזדקן בלי לראות בכל שינוי השפלה ולהשתנות בלי להתנצל.

אניצ׳ה אינה מבטיחה עולם בטוח. היא מציעה אדם יציב יותר בתוך עולם שאינו יציב. וזו אולי יציבות עמוקה בהרבה מזו שחיפשנו: לא קיר שאינו זז, אלא גולש שיודע לנוע עם הגל.

והנה אתה, ברגע הזה

עצור לרגע. לא מחר, לא כשתסיים לקרוא – עכשיו. שים לב למשהו שנמצא סביבך: אור על קיר, צליל רחוק, תחושה ביד, נשימה, המחשבה הזאת. גם היא כבר משתנה.

הרגע שבו התחלת לקרוא את הכתבה הזו איננו קיים עוד. האדם שהתחיל אותה אינו בדיוק האדם שמסיים אותה. אולי רק מעט, אולי ברעיון אחד, בזיכרון שהתעורר או באומץ קטן. וזה מספיק, מפני ששינוי גדול אינו תמיד מגיע כרעם. לפעמים הוא מתחיל במשפט אחד שאדם מפסיק להילחם בו.

הכול משתנה. גם אתה, גם מה שכואב, גם מה שמפחיד וגם מה שנראה סופי. השאלה איננה האם השינוי יגיע. הוא כבר כאן. השאלה היא האם תמשיך להיאחז בחוף שכבר נעלם, או תלמד סוף־סוף לשחות.

בסופו של דבר, אניצ׳ה אינה פילוסופיה של אובדן. היא פילוסופיה של תנועה. היא אינה אומרת ששום דבר אינו חשוב משום שהוא חולף. היא אומרת שכל דבר חשוב דווקא משום שאינו נשאר. האדם החכם אינו זה שמצא דרך לעצור את הנהר, אלא זה שלמד לשתות ממנו, להתרחץ בו, להקשיב לו – ולשחרר את המים שכבר חלפו.

אולי איננו זקוקים לחיים שבהם שום דבר אינו משתנה. אולי אנחנו זקוקים ללב שאינו מתפרק בכל פעם שהחיים משתנים.

עניין מרכזי ימשיך להביא לקוראיו רעיונות, מחקרים ותובנות המסייעים לא רק להבין את העולם, אלא גם לחיות בו בעיניים פקוחות, בלב אמיץ ובתודעה חופשית יותר. כי הידע החשוב ביותר אינו זה שממלא את הראש בעוד עובדה, אלא זה שמאפשר לאדם לקום מן הכיסא מעט חכם יותר, מעט נבון יותר, מעט נחוש יותר, ובעיקר מוכן יותר לפגוש את חייו כפי שהם באמת.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

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