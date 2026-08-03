האוצר הסודי של העשירים נפרץ: פריצת הענק בליכטנשטיין עלולה להפוך לסיוט של אלפי בעלי הון ברחבי העולם

יש פריצות סייבר שבהן נגנבים מספרי כרטיסי אשראי. יש כאלה שבהן דולפות סיסמאות. ויש פריצות נדירות הרבה יותר, שעלולות לשנות את חייהם של אלפי אנשים עשירים, אנשי עסקים, פוליטיקאים, משפחות עתירות נכסים וחברות בינלאומיות. זו בדיוק הסיבה שהפריצה שנחשפה בליכטנשטיין מעוררת דאגה עצומה בעולם הפיננסי.

האקרים הצליחו לחדור למרשם הרשמי של בעלי השליטה האמיתיים במדינה ולהעתיק מידע על כ־31 אלף חברות, קרנות ונאמנויות. מדובר במאגר שנועד לחשוף את מה שבדרך כלל מוסתר היטב: מי באמת עומד מאחורי החברות והמבנים הפיננסיים המורכבים. המרשם הוקם כחלק מהמאבק הבינלאומי בהלבנת הון, בהעלמות מס ובמימון טרור, ומאפשר לרשויות לזהות את האדם שבאמת מחזיק בשליטה על הכסף, גם כאשר הוא מסתתר מאחורי שכבות של חברות, קרנות ונאמנויות.

רוב הקוראים מכירים את שווייץ כמקום שבו עשירים מנהלים את כספם, אך דווקא ליכטנשטיין, נסיכות זעירה השוכנת בין שווייץ לאוסטריה ובה פחות מארבעים אלף תושבים, הפכה במשך עשרות שנים לאחד המרכזים החשובים בעולם לניהול עושר. אליה מגיעים לא רק מיליארדרים אלא גם משפחות אמידות, חברות ענק, קרנות השקעה ולעיתים גם אנשי ציבור, כדי להקים מבנים משפטיים שמטרתם לנהל רכוש, להעביר הון בין דורות ולהגן על נכסים.

כדי להבין את חומרת הפריצה צריך להבין תחילה מהו בעל שליטה אמיתי. במקרים רבים האדם המחזיק באמת בכסף כלל אינו מופיע במסמכי החברה. חברה אחת רשומה כבעלת מניות בחברה אחרת, שמוחזקת בידי קרן, שמנוהלת באמצעות נאמנות, ולעיתים רק לאחר ארבע או חמש שכבות של מסמכים מגיעים לאדם שבפועל מחליט מה ייעשה בכסף. זהו האדם שהרשויות מבקשות לזהות באמצעות המרשם – וזהו בדיוק המידע שנפל כעת, על פי הדיווחים, לידיים בלתי מורשות.

הסכנה הגדולה ביותר אינה דווקא חשיפת הכסף אלא חשיפת האדם. מי שמחזיק ברשימה של אלפי בעלי הון יודע למעשה מי מחזיק נכסים יקרי ערך, באמצעות אילו חברות, ולעיתים גם באילו מדינות. מידע כזה מאפשר לבצע סחיטה מדויקת להפליא. אין צורך לפרוץ לחשבון בנק או לגנוב כסף. די במכתב קצר: “אנחנו יודעים מי אתה. אנחנו יודעים אילו חברות שייכות לך. אנחנו יודעים היכן מוחזקים הנכסים שלך. עכשיו תחליט כמה שווה לך שהמידע הזה לא יתפרסם.”

זו כבר אינה מתקפת סייבר רגילה אלא סחיטה המבוססת על מודיעין איכותי. גם אדם שכל פעילותו חוקית לחלוטין עלול להעדיף לשלם מאשר להסתכן בפרסום מידע רגיש על עסקיו, על מבנה ההחזקות שלו או על בני משפחתו. עבור אנשים מסוימים, עצם החשיפה עלולה להיות הרסנית גם אם לא בוצעה כל עבירה.

גם מי שאינו מיליארדר עלול להיפגע. בעלי עסקים גדולים, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי השקעות ומנהלי קרנות עלולים להפוך למטרות להונאות מתוחכמות במיוחד. ככל שלעבריין יש יותר מידע מוקדם, כך קל יותר להתחזות, לשכנע בנק להעביר כספים, לזייף הוראות תשלום או להונות עובדים באמצעות הודעות שנראות אמינות לחלוטין.

בעולם הסייבר מכנים זאת “דיוג ממוקד”. בניגוד להודעות הונאה שנשלחות למיליוני אנשים בתקווה שמישהו ייפול בפח, כאן מדובר בתקיפה המותאמת לאדם מסוים. התוקף כבר יודע כיצד בנוי מערך החברות שלו, מי מייצג אותו ולעיתים גם באילו בנקים הוא פועל. במצב כזה גם אנשי מקצוע מנוסים עלולים להשתכנע כי מדובר בפנייה אמיתית.

במדינות מסוימות קיימת סכנה חמורה עוד יותר. כאשר ארגוני פשיעה יודעים שאדם מסוים מחזיק הון עצום, הדרך אל סחיטה אלימה או אפילו חטיפה עלולה להיות קצרה. בעולם כבר נרשמו מקרים שבהם בני משפחה של אנשי עסקים נחטפו לאחר שעבריינים השיגו מידע מדויק על מצבם הכלכלי. ככל שהמידע מפורט יותר, כך גדל גם הסיכון.

גם ההשלכות הפוליטיות עלולות להיות מרחיקות לכת. אם בין עשרות אלפי החברות והנאמנויות נמצאים אנשי ציבור, שרים, חברי פרלמנט, מקורבים לשלטון או בעלי תפקידים בכירים, עצם חשיפת המבנים הפיננסיים שלהם עלולה להצית סערות ציבוריות, גם אם לא נעברה כל עבירה. די בכך שמתברר שאיש ציבור מחזיק נכסים באמצעות מבנה פיננסי מורכב מעבר לים כדי לעורר חשדות, גם כאשר כל הפעילות חוקית לחלוטין.

חשוב להדגיש: עצם קיומה של חברה בליכטנשטיין אינו מעיד על עבירה. אלפי חברות מוקמות שם מסיבות לגיטימיות לחלוטין. משפחות משתמשות בנאמנויות כדי להסדיר ירושות, חברות בינלאומיות מרכזות באמצעותן השקעות, קרנות צדקה מגנות כך על נכסיהן וגם חברות ציבוריות בונות מבנים משפטיים מורכבים כדי לנהל פעילות בינלאומית. ברוב המקרים אין בכך כל פסול.

אלא שכאשר נפרץ המאגר המרכזי שמחבר בין כל שכבות ההסתרה לבין האדם שבקצה השרשרת, המשמעות משתנה לחלוטין. הסוד שעליו נשענו מערכות שלמות של ניהול הון חדל להיות סוד.

אם המידע שנגנב אכן יופץ ברשת האפלה או יימכר לארגוני פשיעה, למדינות עוינות או לגורמי מודיעין פרטיים, ייתכן שהעולם עומד בפני אחת מדליפות המידע הפיננסי החמורות ביותר שנראו אי פעם. לא מדובר רק בפריצת סייבר נוספת, אלא באירוע שעלול להפוך לכלי נשק של סחיטה, ריגול עסקי, הונאות פיננסיות, גניבת זהויות, מאבקי ירושה ומשברים פוליטיים.

בסופו של דבר, הפריצה הזו ממחישה אמת אחת: בעידן הדיגיטלי, לפעמים המידע על הכסף שווה הרבה יותר מהכסף עצמו.

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