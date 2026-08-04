האיומים הילדותיים של טראמפ מעוררים גיחוך בטהרן

פחות מיממה לאחר שהתברר כי טהרן דחתה את הצעת הפשרה האמריקנית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה הודעה חריגה וחריפה במיוחד, שבה האשים את ההנהגה האיראנית בהתנהלות “דו־פרצופית”, בניסיון להוליך שולל את העולם ובהצגת מסרים סותרים במכוון.

הציוץ, שנכתב בסגנון התקיף המאפיין את טראמפ, מסמן כי אף שהערוץ המדיני עדיין פתוח, המתיחות בין הצדדים שבה ומחריפה, והבית הלבן מאבד את הסבלנות כלפי מה שהוא מגדיר כמשחק האיראני.

לדברי טראמפ, האיראנים מנהלים מדיניות כפולה. מאחורי הקלעים הם מבקשים להיפגש, מקיימים שיחות ואף קובעים סבבי משא ומתן נוספים, אך במקביל מצהירים בפומבי כי אינם מנהלים כלל מגעים עם ארצות הברית וכי הם משוחחים רק עם עומאן, המשמשת כמתווכת.

מבחינת טראמפ, אין מדובר רק בסתירה אלא במהלך מכוון שנועד לאפשר למשטר בטהרן ליהנות מהמשך הדיאלוג עם וושינגטון, מבלי להצטייר בבית כמי שנכנע ללחץ האמריקני.

הציוץ משקף גם את התסכול הגובר בבית הלבן. בשבועות האחרונים נדמה היה כי הצדדים מתקרבים להבנות מסוימות, במיוחד לאחר שטראמפ אף ביטל מתקפה אמריקנית מתוכננת כדי לאפשר לדיפלומטיה למצות את עצמה. אלא שדחיית הצעת הפשרה האמריקנית והמסרים שהגיעו מטהרן שינו את האווירה.

טראמפ בחר להקדיש חלק ניכר מהודעתו גם לסוגיית מצר הורמוז – אחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר של הכלכלה העולמית. לדבריו, הטענות האיראניות כי הן שולטות במעבר הימי אינן משקפות את המציאות. הוא קבע כי השליטה בפועל נמצאת בידי צי ארצות הברית, הפועל במסגרת מה שכינה “חומת הפלדה של אמריקה”, והוסיף כי שום דבר אינו נכנס לאיראן או יוצא ממנה ללא הסכמה אמריקנית.

המסר הזה אינו מיועד רק לטהרן. הוא מופנה גם לבעלות הברית במפרץ, לשווקי האנרגיה ולמדינות התלויות בנתיב השיט האסטרטגי, ומטרתו להבהיר כי למרות ביטול המתקפה, וושינגטון אינה מוותרת על העליונות הצבאית שלה באזור.

במשפט אחד סיכם טראמפ את עמדתו: “שום דבר לא יעבור עד שיושג הסכם – או כניעה מוחלטת.”

זו אמירה משמעותית במיוחד משום שהיא מציגה שתי אפשרויות בלבד: הסדר שיספק את הדרישות האמריקניות, או המשך לחץ מקסימלי על איראן. מבחינת טראמפ, אין דרך שלישית.

כמו בכל ההתבטאויות האחרונות שלו, גם הפעם חזר הנשיא על הקו האדום של הממשל האמריקני: איראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. זו הייתה גם השורה שבה בחר לסיים את הודעתו, תוך ניסיון להעביר מסר של נחישות למרות הביקורת שנמתחה עליו בעקבות ביטול המתקפה.

אלא שהציוץ הזה מגיע דווקא ברגע רגיש במיוחד. מבקריו של טראמפ טוענים כי בשבועות האחרונים הוא שידר מסרים סותרים – מצד אחד איים בתקיפות חסרות תקדים, ומצד אחר עצר אותן ברגע האחרון לטובת המשך המגעים. כעת הוא מנסה להחזיר לעצמו את תדמית המנהיג התקיף, אך נשאלת השאלה האם בטהרן עדיין מתרשמים מהאיומים, או שכבר למדו לראות בהם חלק משיטת המשא ומתן שלו.

גם באיראן צפויים לנצל את הדברים לצורכי תעמולה פנימית. המשטר כבר הציג את דחיית ההצעה האמריקנית כהוכחה לכך שאינו נכנע ללחצים, והתגובה החריפה של טראמפ עשויה לחזק עוד יותר את המסר הזה כלפי הציבור האיראני.

בסופו של דבר, הציוץ האחרון אינו רק עוד חילופי דברים ברשתות החברתיות. הוא משקף את הקרב האמיתי שמתנהל כעת – קרב על התודעה, על ההרתעה ועל השאלה מי ימצמץ ראשון. טראמפ מבקש להציג את איראן כמי שמנהלת משחק כפול ומנסה למשוך זמן. איראן מבקשת להציג את עצמה כמי שאינה נבהלת מהלחץ האמריקני ואינה מוכנה לוותר על עמדותיה.

בינתיים, הפער בין הצדדים נותר עמוק, והדרך להסכם – אם בכלל ייחתם – נראית רחוקה יותר מכפי שנדמה היה רק לפני ימים אחדים.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!