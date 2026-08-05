איטליה בוערת: 27 הערים הגדולות בכוננות אדומה

איטליה מתמודדת עם אחד מגלי החום החריפים ביותר שנרשמו בשנים האחרונות, ומשרד הבריאות ברומא הודיע כי ביום חמישי תוכנסנה כל 27 הערים הגדולות במדינה לדרגת הכוננות הגבוהה ביותר – התרעה אדומה. מדובר בצעד חריג, המשקף את חומרת המצב ואת החשש הכבד מפני פגיעה נרחבת בבריאות הציבור.

בניגוד לגלי חום רגילים, התרעה אדומה באיטליה אינה מיועדת רק לקשישים, לתינוקות או לחולים כרוניים. המשמעות הרשמית של דרגת הכוננות הזו היא שהחום עלול לסכן גם אנשים בריאים לחלוטין, במיוחד מי שעובדים בחוץ, עוסקים בפעילות גופנית או שוהים במשך שעות ארוכות ללא מיזוג.

התחזיות מדברות על טמפרטורות שיגיעו באזורים רבים ל־38 עד 42 מעלות, כאשר בחלק מהאזורים הפנימיים של סיציליה, סרדיניה ודרום איטליה ייתכנו אף טמפרטורות גבוהות יותר. הלחות הגבוהה, בעיקר לאורך החופים ובערים הגדולות, צפויה לגרום לכך שהעומס על גוף האדם יהיה כבד בהרבה מהטמפרטורה הנמדדת.

27 הערים שנמצאות תחת התרעת החום הגבוהה ביותר כוללות את:

רומא, מילאנו, נאפולי, טורינו, פירנצה, בולוניה, ונציה, ורונה, גנואה, בארי, פלרמו, קטניה, מסינה, רג’ו קלבריה, קליארי, טריאסטה, אנקונה, פרוג’ה, פסקארה, קמפובאסו, פוטנצה, ל’אקווילה, ויטרבו, פרוזינונה, רייטי, לצ’ה ופדובה.

מדובר למעשה בכיסוי כמעט מלא של כל חלקי איטליה – מצפון המדינה ועד דרומה – תופעה נדירה המעידה כי גל החום אינו מקומי אלא ארצי.

בתי החולים ברחבי המדינה כבר נערכים לעומסים חריגים בחדרי המיון. הצפי הוא לעלייה במספר מקרי ההתייבשות, מכות החום, אירועי לב, שבץ מוחי, החמרה במחלות נשימה ופניות של קשישים ואנשים הסובלים ממחלות כרוניות. בערים רבות נפתחו מרכזי סיוע ממוזגים, הרשויות מגבירות ביקורי בית אצל קשישים החיים לבדם, ומתנדבים מחלקים מים באזורים צפופי אוכלוסין.

גם ענף העבודה מושפע. בחלק מהמחוזות נאסרה עבודה בשעות החמות באתרי בנייה, בשדות חקלאיים ובענפים נוספים שבהם העובדים חשופים ישירות לשמש. ארגוני העובדים דורשים להרחיב את ההגבלות לכל רחבי המדינה, בטענה שהמשך עבודה בטמפרטורות כאלה מסכן חיים.

החקלאות האיטלקית סופגת אף היא פגיעה קשה. גידולי ענבים, זיתים, עגבניות ופירות קיץ סובלים מעקה תרמית וממחסור במים. במקביל, צריכת החשמל מזנקת לשיאים חדשים בשל השימוש המסיבי במערכות מיזוג אוויר, מה שמעמיס על רשת החשמל הארצית.

גם ענף התיירות – אחד ממנועי הכלכלה החשובים של איטליה – ניצב בפני אתגר. מיליוני תיירים פוקדים בימים אלה את רומא, פירנצה, ונציה ושאר אתרי התיירות, אך רבים מהם נאלצים לשנות תוכניות, להימנע מסיורים בשעות הצהריים ולהסתגר במלונות. מוזיאונים, כנסיות ואתרים היסטוריים מדווחים על עלייה במספר המבקרים דווקא בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הערב.

גל החום הנוכחי הוא כבר הרביעי שפוקד את איטליה מאז תחילת הקיץ, והוא מצטרף לרצף של אירועי קיצון אקלימיים הכוללים בצורות, שריפות ענק, ירידת מפלסי נהרות ובהם הדנובה והפו, ופגיעה גוברת בחקלאות ובמערכות המים ברחבי אירופה.

מומחי אקלים מזהירים כי אין מדובר עוד באירוע חריג או חד־פעמי. לדבריהם, אירופה נכנסת לעידן שבו גלי חום בעוצמה כזו עלולים להפוך לחלק קבוע מהקיץ, עם השלכות בריאותיות, כלכליות וחברתיות שילכו ויחמירו משנה לשנה.

באיטליה מקווים שהטמפרטורות יתחילו לרדת בסוף השבוע, אך עד אז המסר של הרשויות ברור: להימנע ככל האפשר משהייה בשמש בשעות החמות, להרבות בשתייה, להשתמש במיזוג אוויר ולהקפיד במיוחד על שלומם של קשישים, ילדים ואנשים החיים לבדם.

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