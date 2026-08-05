איראן: יש הסכמות עם עומאן לגבי תפעול משותף של מצר הורמוז – אם טראמפ יאשר המלחמה תסתיים

דרמה במפרץ: איראן הודיעה שהושגו הבנות עם עומאן על מצר הורמוז – האם זה הצעד הראשון בדרך לסיום המלחמה?

איראן הודיעה כי הושגו הבנות עם עומאן בנוגע להסדרת התנועה במצר הורמוז, וכי הצדדים כבר סיכמו את התוואי הגיאוגרפי של נתיבי השיט. בטהרן אף טוענים כי נוסח הודעה משותפת כמעט הושלם, כל עוד לא תהיה התערבות של “צד שלישי”. מדובר בהתפתחות הדרמטית ביותר מאז פרוץ המלחמה, משום שמצר הורמוז הפך לזירת העימות המרכזית בין איראן לארצות הברית ולמוקד המשבר הכלכלי העולמי.

לפי ההצעה המתגבשת, כלי שיט שייכנסו למפרץ יעברו בנתיב שעליו תהיה לאיראן אחריות מרכזית, בעוד שהתנועה היוצאת תנוהל בשיתוף עם עומאן. אחת הסוגיות הרגישות שנותרו פתוחות היא דרישת איראן לגבות תשלומי מעבר או דמי שירות מספינות מסחריות – דרישה שנתקלת בהתנגדות אמריקנית חריפה.

ההתפתחות מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל מתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן, לאחר שקיבל פניות ממנהיגי סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות במפרץ להעניק סיכוי נוסף למהלך מדיני. מאז עבר טראמפ מקו לוחמני להצהרות אופטימיות שלפיהן הסכם אפשרי נמצא בהישג יד, אך במקביל הבהיר כי מבחינתו יש קו אדום אחד: מצר הורמוז חייב להישאר נתיב שיט בינלאומי פתוח, ללא שליטה איראנית בלעדית וללא גביית אגרות מעבר.

גם שר החוץ מרקו רוביו ושר האוצר סקוט בסנט אישרו כי הושגה התקדמות משמעותית במגעים, אך הדגישו כי מבחינת וושינגטון לא יתקבל הסדר שיאפשר לאיראן להפוך את המצר למנוף לחץ קבוע על הכלכלה העולמית. בארצות הברית מקווים להגיע להסכם כבר בימים הקרובים, אך מבהירים שהמחלוקות העיקריות עדיין לא נפתרו.

במדינות המפרץ עוקבים אחר ההתפתחויות בזהירות רבה. עומאן ממשיכה למלא את תפקידה כמתווכת המרכזית בין טהרן לוושינגטון, בעוד סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות מעדיפות כל הסדר שימנע חזרה למלחמה כוללת, העלולה לפגוע שוב במתקני האנרגיה, בנמלים ובכלכלות האזור. עבורן, פתיחת הורמוז חשובה לא פחות מהפסקת האש עצמה.

המשמעות העולמית עצומה. לפני פרוץ המלחמה עברו דרך מצר הורמוז כעשרים אחוז מתנועת הנפט העולמית וכמויות עצומות של גז טבעי נוזלי. סגירתו שיבשה את שרשראות האספקה, הקפיצה את מחירי האנרגיה, העלתה את עלויות הביטוח הימי ופגעה בסחר הבינלאומי. גם כעת, למרות רגיעה יחסית, היקף התנועה במצר עדיין רחוק מאוד מהרמות שהיו לפני המלחמה.

אם ההבנות יבשילו להסכם, מחירי הנפט עשויים לרדת, עלויות ההובלה הימית עשויות להתמתן, והכלכלה העולמית עשויה לקבל זריקת עידוד משמעותית. מנגד, אם המחלוקות יתפוצצו ברגע האחרון, העולם עלול למצוא את עצמו שוב מול איום של חסימת אחד ממעברי הסחר החשובים ביותר על פני כדור הארץ.

גם ישראל מושפעת ישירות מן ההתפתחויות. מצד אחד, כל הסדר שיביא לסיום הלחימה יקטין את הסיכון לעימות אזורי רחב יותר ויתרום ליציבות כלכלית וביטחונית. מצד שני, אם ההסכם יכיר בפועל במעמדה של איראן כגורם בעל סמכות מרכזית בניהול מצר הורמוז, בטהרן יראו בכך ניצחון מדיני ואסטרטגי עצום – הישג שהושג לא באמצעות ניצחון צבאי אלא באמצעות משא ומתן.

זו גם הדילמה של טראמפ. אם יושג הסכם שיפתח מחדש את הורמוז, הוא יוכל להציג אותו כהצלחה דיפלומטית שסיימה מלחמה יקרה והחזירה את היציבות לשוקי האנרגיה. אולם אם ההסדר יעניק לאיראן השפעה רשמית על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, מבקריו יטענו כי טהרן הצליחה להפוך את המלחמה להישג אסטרטגי ארוך טווח.

השעות והימים הקרובים צפויים להיות מכריעים. לראשונה מאז פרוץ המלחמה נראה כי הדיון איננו עוד בשאלה כיצד להרחיב את הלחימה – אלא כיצד לסיים אותה. השאלה הגדולה היא באילו תנאים, ומי יוכל לטעון בסופה לניצחון.

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